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Nhà lưu niệm Phan Bội Châu 100 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng được tu bổ ra sao?

Ngọc Văn

TPO - Sau phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngôi nhà bằng tranh tre tại Khu lưu niệm Phan Bội Châu ở TP. Huế đang trong giai đoạn chuẩn bị tu bổ, với mức kinh phí 300 triệu đồng, dự kiến hoàn thành tôn tạo trong tháng 10.

Ngày 30/9, thông tin từ Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết thành phố đã bố trí 300 triệu đồng để tu bổ, chống xuống cấp nhà lưu niệm bằng tranh tre thuộc Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu tại số 119 đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, đơn vị thi công hiện triển khai chuẩn bị các hạng mục vật liệu xây lắp tại xưởng, gồm đan mái tranh và gia công hệ kết cấu tre của công trình trước khi vận chuyển đến lắp dựng tại hiện trường.

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Ngôi nhà lưu niệm Phan Bội Châu 100 năm tuổi ở Huế bị xuống cấp nghiêm trọng.
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Ngôi nhà được quây lưới bảo vệ, chuẩn bị tôn tạo và đặt biển thông báo dừng đón khách tham quan.

Việc chuẩn bị vật liệu được thực hiện trước nhằm bảo đảm chất lượng thi công trong điều kiện thời tiết mưa nhiều ở Huế, đồng thời phù hợp với quy mô nhỏ của công trình. Sau khi hoàn thiện các cấu kiện và tập kết đầy đủ vật tư, việc lắp dựng, tôn tạo tại khu lưu niệm dự kiến diễn ra trong khoảng một tuần.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của ngôi nhà lưu niệm bằng tranh tre, vách đất nằm trong Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu. Công trình có kết cấu 3 gian, lợp mái tranh, được xây dựng vào năm 1926 và phục hồi, tôn tạo năm 1997.

Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết, mái tranh xuất hiện tình trạng mủn mục, dột nát, bong rách trên phạm vi rộng. Nhiều vị trí vách đất của ngôi nhà cũng bị nứt và bong tróc, vật dụng trưng bày bên trong hư hỏng, xuống cấp. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý đã dùng lưới nhựa quây quanh công trình và đặt biển thông báo dừng phục vụ tham quan.

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Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990.

Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng TP. Huế đã phê duyệt kinh phí 300 triệu đồng để sửa chữa, tôn tạo công trình bằng vật liệu truyền thống tranh, tre, nứa, lá... Dự kiến việc tu bổ hoàn thành trong tháng 10.

Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990, hiện do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế quản lý.

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