Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Từ một nhân viên văn phòng đến KOL được cộng đồng chạy bộ biết đến, hành trình của Hà Mạnh không chỉ được đo bằng những kilomet đã vượt qua hay các cột mốc thành tích. Đó còn là câu chuyện về một người dám bước khỏi nhịp sống quen thuộc, tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm mới và biến hành trình riêng thành nguồn cảm hứng cho người khác. Câu chuyện ấy gặp gỡ tinh thần Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác”, do Báo Tiền Phong tổ chức: mỗi chuyến đi không chỉ đưa ta đến một nơi chốn mới, mà đôi khi còn mở ra một cách sống, một cách nhìn khác về chính mình.

Hà Mạnh trên hành trình chinh phục những cung đường chạy bộ, nơi mỗi thử thách mở ra một trải nghiệm mới. (Nguồn ảnh: NVCC)

Bước ra khỏi vùng an toàn, rời công việc văn phòng và trở thành KOL chạy bộ

Ít ai biết rằng, trước khi được cộng đồng runner biết đến với tên gọi Hà Mạnh, Ngô Mạnh Hà (sinh năm 1991, quê Lào Cai) từng là nhân viên văn phòng tại TPHCM. Những biến động trong giai đoạn COVID-19 khiến công việc và kế hoạch cá nhân của anh thay đổi, đồng thời mở ra khoảng lặng để nhìn lại điều mình thực sự muốn theo đuổi. Từ nhịp sống công sở quen thuộc, Hà Mạnh bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những bước chạy, rồi dần chuyển hướng sang sáng tạo nội dung về chạy bộ.

Bước ngoặt ấy không đơn thuần là thay đổi nghề nghiệp hay tìm thêm một sở thích. Với Hà Mạnh, đó là lựa chọn bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc để khám phá thế giới bằng chính đôi chân mình. Từ một người chưa từng hình dung sẽ gắn bó với chạy bộ, anh dần tìm thấy ở những cung đường một không gian để thử thách bản thân, gặp gỡ con người và nhận ra những khả năng mới.

Từ nhân viên văn phòng, Hà Mạnh tìm thấy hướng đi mới trong chạy bộ và sáng tạo nội dung về hành trình khám phá bản thân. (Nguồn ảnh: NVCC)

Trên mạng xã hội, Hà Mạnh không chỉ chia sẻ kinh nghiệm tập luyện hay bí quyết chinh phục các cự ly. Những video ghi lại hành trình chạy bộ xuyên rừng, băng qua những cung đường trong đêm còn mang màu sắc hài hước, duyên dáng. Từ những tình huống bất ngờ, cuộc gặp gỡ dọc đường đến khoảnh khắc vượt qua thử thách, anh kể chuyện chạy bộ bằng góc nhìn gần gũi, khiến hành trình vốn dễ tạo cảm giác khắc nghiệt trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Cách kể chuyện ấy tạo nên dấu ấn riêng của Hà Mạnh trong cộng đồng. Anh không chỉ ghi lại những gì mình trải qua, mà còn giúp người chưa từng chạy bộ hình dung về niềm vui, sự kết nối và những điều bất ngờ có thể gặp trên đường chạy. Những video ấy, theo một cách tự nhiên, gửi đi lời mời gọi: không nhất thiết phải là vận động viên hay người có thành tích nổi bật mới có thể bắt đầu; đôi khi, chỉ cần xỏ giày và bước ra khỏi cửa, một hành trình mới đã có thể mở ra.

Sự thay đổi của Hà Mạnh vì thế không dừng lại ở câu chuyện cá nhân. Từ lựa chọn dấn thân của một người, những trải nghiệm được chia sẻ có thể trở thành động lực để người khác nhìn lại nhịp sống của mình, thử điều từng ngần ngại hoặc khám phá một phiên bản chưa từng biết đến. Đó cũng là một cách những câu chuyện đời thường lan tỏa: không bằng những lời khuyên lớn lao, mà qua một hành trình cụ thể, chân thực và đủ gần gũi để người xem tìm thấy mình trong đó.

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chạy bộ, Hà Mạnh còn kể những câu chuyện về con người, cảnh sắc và niềm vui trên mỗi cung đường. (Nguồn ảnh: NVCC)

Trong những năm gần đây, Hà Mạnh tham gia nhiều giải chạy, từng bước chinh phục những cung đường và cự ly thử thách hơn. Mới đây, anh hoàn thành cự ly 160 km tại Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2026 ở Sa Pa, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ sau nhiều tháng tập luyện.

Đáng chú ý, Hà Mạnh đã chính thức giành chiến thắng tại hạng mục “Best Fitness KOL/Influencer of the Year”, thuộc khuôn khổ Men’s FOLIO Grooming & M-Merging Faces Awards 2026. Giải thưởng hướng đến những gương mặt trẻ có dấu ấn trong các lĩnh vực như sức khỏe, sáng tạo nội dung, thời trang và nghệ thuật; trong đó, hạng mục Fitness KOL/Influencer tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thể dục, thể thao, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh và truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội. Với Hà Mạnh, chiến thắng này là sự ghi nhận đáng nhớ trên hành trình đưa đam mê chạy bộ đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời là thành quả từ tình cảm, sự đồng hành và bình chọn của đông đảo khán giả.

Với Hà Mạnh, sự ghi nhận này cũng là dấu mốc trên hành trình biến đam mê chạy bộ thành những câu chuyện có sức lan tỏa. Từ những video hài hước, duyên dáng trên đường chạy đến hành trình chinh phục cự ly 160 km, anh cho thấy ảnh hưởng của một người sáng tạo nội dung không chỉ nằm ở lượng người theo dõi, mà còn ở khả năng khơi gợi cảm hứng để người khác bắt đầu vận động, thử thách bản thân và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Chia sẻ với Ban tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” của Báo Tiền Phong, Hà Mạnh đã nhìn lại những dấu mốc, cuộc gặp gỡ và lựa chọn làm nên “một Tôi khác” trong hành trình của mình.

Những lần “check-in” để trở thành một tôi khác

Vừa hoàn thành cự ly 160 km tại VMM 2026, cảm xúc lớn nhất của anh lúc về đích là gì? Và sau khi mọi thứ lắng xuống, anh nghĩ 160 km này để lại điều gì cho mình ngoài một dấu mốc về thể chất?

Giây phút chạm đến vạch finish của VMM 2026, tôi rơi nước mắt rất nhiều. Mặc dù đã 3 lần bước đến vạch finish này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi về đích khi trời sáng, và cũng là lần đầu tiên đi một hành trình dài đến thế. Tôi thấy ở đằng trước mình là rất nhiều gương mặt đang réo tên cổ vũ mình. Tôi đã đi qua một hành trình rất dài của nhiều ngày tháng luyện tập ròng rã để chạm được đến vạch đích này. Tôi hiểu rằng đây là cái kết thật đẹp cho những gì mà ta có thể nỗ lực để chạm tới. Cũng từ đây, sẽ có một cái tôi rất khác, một người đi qua một cột mốc đáng nhớ và tin rằng phía trước sẽ mở ra nhiều điều tuyệt vời.

Với Hà Mạnh, mỗi cột mốc chinh phục là một lần vượt qua giới hạn cũ và khám phá thêm khả năng của chính mình. (Nguồn ảnh: NVCC)

Nhìn lại từ thời điểm mất việc trong Covid-19 đến khi trở thành KOL làng chạy bộ như hiện nay, có một thời điểm, chuyến đi hoặc cuộc gặp nào khiến anh nhận ra: “Từ đây, mình đã trở thành một Hà Mạnh khác”? Anh có thể kể lại cụ thể kỷ niệm đó?

Tôi chủ đích chọn nghỉ việc để có thời gian đi đến Mỹ tìm hiểu về cuộc sống cách mình nửa vòng trái đất. Nhưng vì dịch bệnh, chuyến đi phải lùi một năm. Ở California, tôi đã đi bộ rất nhiều để lên đỉnh núi nơi có dòng chữ biểu tượng Hollywood. Khi đó chấn thương ITband ở chân vẫn nhói lên, do trước đó vài tuần tôi đã hoàn thành giải chạy marathon đầu đời ở Quảng Bình. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người chạy bộ phong trào, cho tới khi đứng ở trên đỉnh núi và nhận ra tôi rất muốn khám phá thế giới bằng chính đôi chân của mình. Cảm xúc khi đặt chân lên một đỉnh núi là một loại hạnh phúc mà tôi tin rằng có thể thay đổi suy nghĩ và tầm nhìn của rất nhiều người.

Với một người thường xuyên đi qua rất nhiều cung đường, anh nghĩ điều gì khiến một địa điểm trở thành một “tọa độ hạnh phúc” đáng nhớ: bản thân nơi đó, những người mình gặp, hay câu chuyện xảy ra ở đó?

Giả sử thu nhỏ quy mô ở hành trình 160km Vietnam Mountain Marathon vừa qua, những toạ độ hạnh phúc đối với tôi chính là khi được gặp một người tử tế, thân thiện và tốt bụng trên đường đua. Tại CP M2, một tình nguyện viên đã để dành phần ăn tối cho tôi là chiếc bánh chưng khi biết tôi rất đói bụng. Tại CP Topas, một người đã tặng tôi đôi tất dành cho người đang bị phồng rộp. Tại CP4, một người xa lạ đã hỗ trợ sơ cứu vết thương cho tôi. Hạnh phúc của tôi là được gặp những người tuyệt vời như vậy.

Những cung đường giữa núi rừng đưa Hà Mạnh đến gần hơn với thiên nhiên, những người bạn đồng hành và các “tọa độ” hạnh phúc bất ngờ. (Nguồn ảnh: NVCC)

Có vô vàn toạ độ hạnh phúc ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Vào tháng 3/2026, khi tham gia giải Tiền Phong Marathon diễn ra ở Nha Trang, toạ độ hạnh phúc với tôi là khi được chạy trên con đường ven biển cũng với vô vàn những con người cùng năng lượng. Trong ánh bình minh lên, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

“Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” đang tìm kiếm những câu chuyện về trải nghiệm khiến một người thay đổi. Là người đã đi qua nhiều cung đường và cũng từng có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, anh cảm nhận thế nào về cách tiếp cận này? Nếu gửi một câu chuyện của mình đến cuộc thi, anh muốn kể câu chuyện nào nhất?

Tôi nghĩ rằng câu chuyện của tôi rất giản dị với ai đó, nhưng với tôi nó thật khác xa chính mình của 3 năm về trước. Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất ở Sapa. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ, đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân - có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi.

Có những hành trình đưa ta đến một nơi khác, và cũng có hành trình đưa ta trở thành một người khác

Với Hà Mạnh, “tọa độ hạnh phúc” có thể là vạch đích sau 160 km, con đường ven biển trong ánh bình minh hay chiếc bánh chưng được một tình nguyện viên dành phần giữa đêm chạy. Những khoảnh khắc ấy khác nhau về không gian, hoàn cảnh, nhưng cùng gợi nhắc một điều: hạnh phúc đôi khi không nằm ở đích đến lớn lao, mà hiện diện trong sự tử tế ta nhận được, trong nỗ lực ta đã bỏ ra và trong cảm giác mình đang sống một cuộc đời rộng mở hơn trước.

Khoảnh khắc xúc động của Hà Mạnh khi hoàn thành cự ly 160 km tại Vietnam Mountain Marathon 2026 ở Sa Pa, sau nhiều tháng tập luyện. (Nguồn ảnh: NVCC)

Câu chuyện của anh cũng cho thấy, một bước ngoặt không nhất thiết phải bắt đầu bằng quyết định phi thường. Có khi, nó khởi đầu từ một chuyến đi bị trì hoãn, một lần thử sức với đường chạy, hay khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi và nhận ra mình muốn khám phá thế giới theo cách khác. Điều làm nên khác biệt không chỉ là việc ta đã đi xa đến đâu, mà là những gì ta nhận ra, thay đổi và mang theo sau mỗi trải nghiệm.

Từ một nhân viên văn phòng đến người kể chuyện trên những cung đường chạy, Hà Mạnh đã biến lựa chọn của riêng mình thành câu chuyện có thể chạm tới nhiều người. Hành trình ấy không khẳng định rằng ai cũng phải rời bỏ công việc hay theo đuổi những thử thách khắc nghiệt mới tìm thấy hạnh phúc. Nó gợi mở một điều giản dị hơn: mỗi người đều có thể bắt đầu hành trình khám phá “cái tôi khác” từ chính cuộc sống của mình, bằng một lựa chọn mới, một cuộc gặp gỡ, một trải nghiệm tưởng chừng rất nhỏ.

Đó cũng là tinh thần mà Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” mong muốn tìm kiếm và lan tỏa: những câu chuyện chân thực về khoảnh khắc con người thay đổi sau một chuyến đi, một biến cố, một cuộc gặp hay một quyết định. Bởi sau cùng, điều đáng nhớ nhất của mỗi hành trình có thể không phải là nơi ta đã đặt chân đến, mà là phiên bản của chính mình được đánh thức trên đường đi.