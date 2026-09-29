Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.