Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

TPO - Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các đại biểu quốc tế dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long. Dự án mở đầu quá trình phục hồi không gian chính điện Kính Thiên - từng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long.
TPO - Hội thảo khoa học quốc tế tại Bắc Ninh tập trung làm rõ dấu ấn lịch sử, tư tưởng trị quốc và di sản của Vua Lý Công Uẩn, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO.
TPO - Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.
TPO - Hàng nghìn mồ mả, lăng mộ tại phường Thuận An (TP. Huế) được cất bốc, di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với diện tích rộng gần 14,5 ha.
TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.
TPO - Với tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng, dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống và mở rộng điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tại vùng đất xứ Tiên.
TPO - Trong một lần lặn biển bắt cá, ông Dương Đình Lục tình cờ phát hiện tượng thần khỉ Hanuman vùi dưới lớp cát đáy biển. Dù có người tìm đến tận nhà trả 2 tỷ đồng để mua ngay, nhưng người nông dân Quảng Ngãi vẫn lắc đầu, chọn giữ gìn và sau đó giao cổ vật cho Nhà nước.
Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
TPO - Một số người cho rằng tác phẩm "Cái đẹp" của Nguyễn Vĩnh Tiến trong đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 tỉnh Phú Thọ khó tiếp nhận, cách dùng ngôn ngữ gây tranh cãi, thậm chí bị gắn vào những từ ngữ khá nặng nề.
TPO - Một vụ xe ben quên hạ thùng, tông vào khung treo biển báo đã kéo theo tranh luận về thuật ngữ "giá long môn". Người bảo vệ thuật ngữ kỹ thuật, người đề nghị gọi đơn giản là "cổng biển báo". Từ cuộc tranh luận ấy, nhìn lại chuyện dùng chữ xưa nay mới thấy việc chọn một cái tên vừa đúng, vừa dễ hiểu chưa bao giờ đơn giản.
Hồi nhỏ, ông ngoại từng viết tặng tôi một bài thơ. Trong bài thơ ấy có hình ảnh đôi mắt bồ câu, bên đậu bên bay. Người ta thường ví một đôi mắt đẹp với mắt bồ câu. Ngày ấy, tôi chỉ ước mình có một đôi mắt giống như bao đôi mắt khác. Một bên mắt của tôi bị tật, nhỏ hơn hẳn bên còn lại, và rất khó mở to. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ kịp nhìn mình một thoáng. Tôi không thích bắt gặp đôi mắt mình.
TPO - AI đang kéo giảm nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim có thể được khai thác qua bán xu, thuê bao và quảng cáo. Sự kết hợp giữa công nghệ và cách phân phối trên điện thoại đang tạo ra một thị trường phim ngắn mới trị giá hàng tỷ USD.
TPO - Lần đầu người dân được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - khẳng định một ngày trong năm có thể trở thành điểm khởi đầu của một thói quen, hoạt động nên được tổ chức ở những điểm gần người dân.
TPO - Những sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở cấp quốc gia vào năm tròn.
Có một khoảng thời gian tôi sống như thể ngày mai lúc nào cũng đang đợi mình ở phía trước.
TPO - Sau khi phủ nhận liên quan vụ viên hoàn An Cung giả, Quyền Linh đăng bài kêu cứu vì gia đình bị công kích trên mạng. Nhiều người động viên nam MC, trong khi một số khán giả nhắc lại những quảng cáo thực phẩm anh từng thực hiện.
TPO - Ông Dương Đình Lục (trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường), người phát hiện và giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.