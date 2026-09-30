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GS.TS Nguyễn Văn Kim làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Tú Oanh

TPO - GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII diễn ra ngày 29 và 30/9 tại Hà Nội.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên trọng thể. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cùng đông đảo đại biểu đại diện giới sử học cả nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031, xác định phương hướng tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn và phản biện xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu và truyền bá tri thức lịch sử.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là tăng cường nghiên cứu, làm rõ các chứng cứ lịch sử góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ. Hội tiếp tục tham gia cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản, danh nhân và những giá trị văn hóa truyền thống.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng các hội thành viên tăng cường phổ biến kiến thức lịch sử đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Việc phối hợp với ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống được xác định là một nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Chuyển đổi số được xem là hướng đi đáng chú ý. Hội sẽ từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số về lịch sử Việt Nam, phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền và bảo tồn tư liệu. Đồng thời, Hội tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi tư liệu và kinh nghiệm nghiên cứu với giới sử học các nước.

Về tổ chức, Đại hội xác định tiếp tục tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và mở rộng mạng lưới tổ chức ở những địa phương có nhu cầu. Hội cũng đặt mục tiêu tăng cường và trẻ hóa đội ngũ Ban Chấp hành, nhất là ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

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Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII gồm 58 thành viên, Ban Thường vụ gồm 15 thành viên.

GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bốn Phó Chủ tịch gồm PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội chuyên trách, TS. Lê Mậu Nhiệm, Phó Chủ tịch Hội chuyên trách, TS. Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội không chuyên trách và GS.TS Võ Văn Sen, Phó Chủ tịch Hội không chuyên trách.

Việc kiện toàn Ban Chấp hành mới được xác định là bước quan trọng để Hội triển khai các mục tiêu của nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó chú trọng đổi mới hoạt động, phát huy vai trò tập hợp đội ngũ sử học và đưa tri thức lịch sử đến gần hơn với đời sống xã hội.

Hiện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có mạng lưới 40 hội, chi hội thành viên với gần 7.000 hội viên, hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan và địa phương trên cả nước. Trong nhiệm kỳ qua, Hội tham gia nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử, nghiên cứu về chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, vùng đất Nam Bộ, danh nhân, di sản và địa phương chí.

Đại hội lần thứ VIII mở đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh Hội bước vào năm thứ 60 kể từ khi thành lập, đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của giới sử học trong nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá tri thức lịch sử và đóng góp luận cứ khoa học cho những vấn đề của đời sống đương đại.

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