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Thế giới

Viên phi công anh dũng cứu hàng trăm người trên chuyến bay Flydubai bị không tặc

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar vì hành động anh dũng cứu hành khách, sau khi anh bị cơ phó tấn công trong một vụ việc được cho là âm mưu cố tình làm rơi máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9.

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó - được xác định là người Oman - đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Được biết, sau khi bị đâm, Machchhar nằm dưới sàn trong tình trạng người bê bết máu, nhưng vẫn kịp thời nhấn nút mở cửa buồng lái. Hành động này đã giúp hành khách và phi hành đoàn tiếp cận buồng lái khống chế cơ phó, đồng thời tạo điều kiện cho một tổ bay khác của hãng Flydubai có mặt trên chuyến bay tiếp quản và hạ cánh máy bay xuống Tabuk (Ả-rập Xê-út).

"Viên phi công ấy đã cứu mạng 174 người, bao gồm cả công dân Israel và công dân các nước khác”, Thủ tướng Netanyahu viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Trước đó, trong một video do văn phòng của mình công bố, ông Netanyahu cũng cho biết: "Tất cả hành khách đều đã an toàn”.

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Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. (Ảnh: CNN)

Các cơ quan chức năng Ấn Độ tại Ả-rập Xê-út cho biết, ông Machchhar đang được chăm sóc y tế tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả-rập Xê-út thông báo trên mạng xã hội X rằng tình trạng sức khỏe của ông hiện đã ổn định.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, ông Machchhar - người đến từ Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ - đã được phẫu thuật sau vụ việc.

Dựa trên hồ sơ LinkedIn, ông Machchhar từng làm việc cho hãng hàng không SpiceJet của Ấn Độ trong hơn 11 năm trước khi gia nhập Flydubai.

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát giữa các phi công vẫn chưa được làm rõ. Trong một tuyên bố, Flydubai cho biết lý do của sự việc vẫn chưa được xác định và cảnh báo không nên đưa ra "những suy đoán vội vàng". Hãng cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian diễn ra cuộc điều tra.

Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả vụ việc là "một sự cố an ninh đặc biệt nghiêm trọng”, và cho biết chính quyền Ả-rập Xê-út sẽ thẩm vấn cơ phó của chuyến bay.

Ông Netanyahu cáo buộc cơ phó trên chuyến bay đã cố tình gây tai nạn nhằm sát hại toàn bộ hành khách. Bộ Ngoại giao Israel lên án vụ việc là "một âm mưu tấn công khủng bố" nhằm phá hoại mối quan hệ của nước này với một trong những đối tác quan trọng tại Trung Đông.

Tối cùng ngày, một chiếc máy bay khác của Flydubai đã chở các hành khách bị mắc kẹt ở Ả-rập Xê-út đến sân bay Tel Aviv của Israel.

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Các hành khách trên chuyến bay gặp nạn được đưa về Israel. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Netanyahu đã gặp gỡ các hành khách của chuyến bay tại sân bay Tel Aviv và ôm một người đàn ông đang mặc chiếc áo dính đầy máu. “Là do kẻ tấn công gây ra đúng không?”, ông Netanyahu hỏi, chỉ tay vào vết máu, và nam hành khách gật đầu.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Netanyahu cho biết phi hành đoàn và các hành khách trên máy bay đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu sự kiện 11/9".

"Đó dường như là những gì đã diễn ra, xét về động cơ cụ thể của vụ việc này", ông chia sẻ.

Thủ tướng Israel cho biết, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay "về hành động anh hùng tuyệt vời này - hành động đã ngăn chặn một thảm họa không chỉ gây hậu quả cho Israel, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không toàn cầu".

"Điểm khác biệt giữa vụ việc này và các cuộc tấn công bi thảm khác là lần này, phe thiện đã chiến thắng", ông Netanyahu nói.

CNN

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#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #Flydubai #không tặc #hành khách #phi công

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