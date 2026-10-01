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Dòng xe nối đuôi 'mở hàng' cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến

Nguyễn Tiến

TPO - Đúng 0h ngày 1/10, tài xế bắt đầu trải nghiệm trên cao tốc Bến Lức - Long Thành khi thông toàn tuyến, nối liền miền Tây với Đông Nam Bộ, sau 12 năm triển khai.

Clip: Những chuyến xe đầu tiên nối miền Tây với Đông Nam Bộ
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0h ngày 1/10, dòng xe từ Quốc lộ 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu lăn bánh qua nút giao Phước An, hướng về cầu Phước Khánh, Bình Khánh và tiếp tục qua TPHCM để đi về miền Tây.
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Nhiều tài xế phấn khởi khi trở thành người đầu tiên trải nghiệm tuyến cao tốc sau nhiều năm chờ đợi.
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Anh Trần Minh - ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai - cho biết anh cùng gia đình đã chờ thời khắc này từ lâu. “Trước đó có nhiều đoạn cao tốc này cũng đã thông xe nhưng dù sao vẫn chưa thông toàn tuyến. Còn hiện nay đã nối liền một mạch nên việc đi lại quá tiện”, anh Minh nói.
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Những chiếc ô tô nối đuôi nhau chờ thời khắc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến. Không chỉ anh Minh, nhiều tài xế khác cũng chọn chuyến đi đầu tiên để trải nghiệm tuyến đường mới. Người tranh thủ đi giao hàng, người chỉ muốn đi thử, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cao tốc chính thức nối liền miền Tây với khu vực Đông Nam Bộ.
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Dòng xe từ hướng Quốc lộ 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành trong những phút đầu tiên thông tuyến. Ở chiều ngược lại, từ miền Tây đi Đồng Nai, các phương tiện vào tuyến trễ hơn. Tuy nhiên, từ giữa đêm, nhiều xe khách, xe tải chở hàng và ô tô gia đình cũng đã có mặt, chờ thời điểm được đi thông toàn tuyến.
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“Thật sự tôi rất hồi hộp, chờ đợi đến hôm nay, ngày tuyến cao tốc nối miền Tây và Đông Nam Bộ chính thức thông xe. Đây là niềm vui không chỉ của riêng tôi mà có lẽ của rất nhiều người dân miền Đông, miền Tây. Từ nay, việc đi lại sẽ thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn. Với tôi, đây thực sự là một tuyến đường mang đến triệu niềm vui”, một tài xế chia sẻ.
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Theo các tài xế, trước đây người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành phía Đông Nam Bộ thường phải di chuyển qua nhiều tuyến đường của TPHCM. Tùy điểm xuất phát và điểm đến, hành trình có thể qua Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây đều là những trục giao thông quan trọng nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường chịu áp lực vào các khung giờ cao điểm. Việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến mở thêm một lựa chọn cho người dân khi di chuyển giữa miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ.

Từ nút giao Mỹ Yên, phương tiện có thể đi theo cao tốc TPHCM - Trung Lương, sau đó chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Từ đây, xe chạy theo hướng Đông, qua khu vực phía Nam TPHCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, qua cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh rồi tiếp tục vào địa bàn Đồng Nai.

Tại nút giao Phước An, phương tiện có thể kết nối với Nhơn Trạch, cảng Phước An và các tuyến đường trong khu vực. Tiếp tục theo tuyến, xe có thể kết nối Quốc lộ 51 để đi các khu vực khác của Đồng Nai và hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu.

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#cao tốc Bến Lức Long Thành #giao thông #đầu tiên #đông nam bộ #miền Tây #xây dựng #quốc lộ

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