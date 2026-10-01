Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở TPHCM và 2 tỉnh, thành

TPO - Thành ủy TPHCM, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Hưng Yên vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Trần Thế Thông làm trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì và trao quyết định.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thông - Thư ký của ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông nhận nhiệm vụ Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang từ tháng 10/2025. Trước đó, ông Trần Thế Thông là Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Bắc Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 5 năm.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường đánh giá cao ông Thân Trung Kiên là cán bộ trẻ đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm và năng động trong công việc.

Ông Thân Trung Kiên, sinh năm 1986. Trước khi làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, ông từng làm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND thành phố; Bí thư Huyện ủy Lục Nam (tỉnh Bắc Giang cũ), Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang (cũ).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Thân Trung Kiên.

Hưng Yên bổ nhiệm lãnh đạo 3 Ban Quản lý dự án và 2 Trung tâm

Ngày 30/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Hưng Yên công bố các quyết định của UBND tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên)

Theo đó, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp.

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 1 tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Hồng giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.