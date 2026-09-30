Nước chảy như thác cuốn ngã người đi xe máy ở TP HCM sau mưa lớn

TPO - Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) làm 4 người tử vong, UBND TP.HCM vừa giao Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm.
TPO - Trưa 13/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP.HCM đã hoàn tất việc khám xét các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Rời khỏi nơi khám xét, lực lượng công an mang theo nhiều thùng tài liệu.
TPO - "Không quan trọng bạn là ai, mà là bạn sẽ trở thành ai. Giới tính hay ngành nghề không quyết định giá trị của một con người. Điều quan trọng là bạn có đủ nỗ lực và bản lĩnh để khẳng định mình. Đã đến lúc cần thay đổi định kiến về vai trò của nữ giới trong các ngành kỹ thuật – nơi tài năng và sự cố gắng mới là yếu tố tạo nên khác biệt..."
TPO - Thiếu lắng nghe thấu cảm, thiếu tìm hiểu thực tế và định hướng trong tương lai chưa rõ ràng… đang gây ra nhiều bất đồng trong quan điểm chọn trường chọn nghề giữa cha mẹ và con cái trong giai đoạn chuyển cấp quan trọng, đặc biệt là sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, chuẩn bị bước vào đợt đăng ký xét tuyển để chọn ngành, chọn trường.
Đường sắt tốc độ cao, Truyền thông số, Kỹ thuật Cơ khí Hàng không hay Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kinh tế số đang là những ngành học thu hút sự quan tâm của xã hội. Các chuyên gia sẽ giải mã chi tiết những ngành học này trong số podcast của Báo Tiền Phong.
Sau bốn ngày thi đấu sôi nổi từ 15 đến 18/5 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, Giải Pickleball D-Joy Tour 2025 - Chặng 1 đã khép lại, mở màn ấn tượng cho chuỗi 5 giải đấu chuyên nghiệp của hệ thống D-Joy Tour năm nay.
Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ được xem là vấn đề cốt lõi và thời sự trong phát triển nông nghiệp xanh. Các công nghệ như công nghệ gieo trồng, công nghệ bảo vệ thực vật... có thể giúp giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất lao động và giá trị sản xuất.
TPO - Kết quả xét nghiệm cho thấy đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E.coli và một số vi khuẩn khác.
TPO - Trong chuyến công tác lần này, bệnh viện cử tổng cộng 36 cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, về phương tiện hỗ trợ, đơn vị cũng chuẩn bị 2 xe cấp cứu cùng đầy đủ các thiết bị liên quan đến cấp cứu chấn thương.
TPO - Bị cáo Trương Mỹ Lan xuất hiện tại phiên toà ngày 20/3 với khuôn mặt mệt mỏi sau ngày đầu nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.