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Đại diện - TP.HCM

Nước chảy như thác cuốn ngã người đi xe máy ở TP HCM sau mưa lớn

Nguyễn Tiến

TPO - Mưa lớn kèm dông kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước chảy xiết, nhiều xe chết máy, người dân ngã nhào xuống nước.

Clip: Nước mưa chảy xiết như thác, người dân té ngã trên đường TPHCM
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Tối 30/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực TPHCM, đúng thời điểm người dân tan ca.
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Lúc 19h tại đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước dâng cao, chảy xiết qua mặt đường khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
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Người đi xe máy phải giảm tốc, dò từng đoạn để tránh những vị trí ngập sâu. Một số phương tiện cố vượt qua dòng nước nhưng bị chết máy giữa đường. Có người mất thăng bằng, ngã nhào khi di chuyển qua đoạn ngập.
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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị té ngã khi di chuyển qua đoạn ngập sâu trên đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, TPHCM.
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Khu vực Lý Tế Xuyên - Linh Đông được xem là một trong những điểm thường xuyên ngập. Địa hình nơi đây thấp, tạo thành vùng trũng, trong khi nước từ các tuyến đường và khu dân cư xung quanh dồn về khiến mặt đường nhanh chóng bị phủ kín.
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Gần 20h, nước vẫn chảy xiết, nhiều phương tiện không thể di chuyển qua đoạn Lý Tế Xuyên giao với đường Linh Đông. Có thời điểm nước ngập quá đầu gối, người dân phải xuống xe dắt bộ.
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Tại đường Linh Đông và Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), nước dâng cao, có đoạn ngập gần đến yên xe máy.
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Tại một số đoạn, nước chảy xiết khiến người đi xe máy khó giữ thăng bằng. Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ.
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Dòng xe cộ di chuyển chậm qua vùng ngập. Nhiều người phải tấp vội lên vỉa hè, chờ nước rút rồi mới tiếp tục hành trình.
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Anh Hoàng Triều (SN 1992), người thường xuyên di chuyển qua khu vực này, cho biết khu vực này thường xuyên ngập khi mưa lớn. Hôm nay mưa to và kéo dài hơn nên tình trạng ngập trầm trọng hơn.
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Tại giao lộ Linh Đông - Tô Ngọc Vân, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đưa xe qua những đoạn ngập sâu.

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#mưa lớn #ngập lụt #TPHCM #đường Lý Tế Xuyên #giao thông #ngập tphcm

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