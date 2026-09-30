Nước chảy như thác cuốn ngã người đi xe máy ở TP HCM sau mưa lớn

Chỉ đạo khẩn của UBND TPHCM về xử lý vụ cháy làm 4 người chết 07/12/2025 17:35 TPO - Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) làm 4 người tử vong, UBND TP.HCM vừa giao Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm.

Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM 13/11/2025 14:14 TPO - Trưa 13/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP.HCM đã hoàn tất việc khám xét các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Rời khỏi nơi khám xét, lực lượng công an mang theo nhiều thùng tài liệu.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn ở TPHCM 09/08/2025 13:37 TPO - Sau va chạm, ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Không phải giới tính, năng lực mới là yếu tố quyết định thành công! 31/07/2025 07:10 TPO - "Không quan trọng bạn là ai, mà là bạn sẽ trở thành ai. Giới tính hay ngành nghề không quyết định giá trị của một con người. Điều quan trọng là bạn có đủ nỗ lực và bản lĩnh để khẳng định mình. Đã đến lúc cần thay đổi định kiến về vai trò của nữ giới trong các ngành kỹ thuật – nơi tài năng và sự cố gắng mới là yếu tố tạo nên khác biệt..."

Hành trình kiến tạo tương lai: Nữ kỹ sư máy tàu viễn dương đầu tiên chia sẻ bí quyết chọn ngành 31/07/2025 07:00 TPO - Nữ kỹ sư máy tàu Hứa Nguyễn Hoài Thương chia sẻ những góc nhìn mới trong việc lựa chọn ngành học và đưa ra những định hướng cho các bạn trẻ trên chặng đường tương lai.

Hành trình kiến tạo tương lai: Phụ huynh gỡ rối áp lực, cùng con chọn nghề hot 11/07/2025 20:00 TPO - Thiếu lắng nghe thấu cảm, thiếu tìm hiểu thực tế và định hướng trong tương lai chưa rõ ràng… đang gây ra nhiều bất đồng trong quan điểm chọn trường chọn nghề giữa cha mẹ và con cái trong giai đoạn chuyển cấp quan trọng, đặc biệt là sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, chuẩn bị bước vào đợt đăng ký xét tuyển để chọn ngành, chọn trường.

Hành trình kiến tạo tương lai: Giải mã ngành học lạ hiếm trường đào tạo tại Việt Nam 05/07/2025 20:00 Đường sắt tốc độ cao, Truyền thông số, Kỹ thuật Cơ khí Hàng không hay Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kinh tế số đang là những ngành học thu hút sự quan tâm của xã hội. Các chuyên gia sẽ giải mã chi tiết những ngành học này trong số podcast của Báo Tiền Phong.

Lộ diện những nhà vô địch Giải Pickleball D-Joy Tour 2025 - Chặng 1 21/05/2025 12:37 Sau bốn ngày thi đấu sôi nổi từ 15 đến 18/5 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, Giải Pickleball D-Joy Tour 2025 - Chặng 1 đã khép lại, mở màn ấn tượng cho chuỗi 5 giải đấu chuyên nghiệp của hệ thống D-Joy Tour năm nay.



25 quốc gia cùng triển lãm công nghệ phát triển nông nghiệp xanh tại Việt Nam 13/02/2025 12:03 Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ được xem là vấn đề cốt lõi và thời sự trong phát triển nông nghiệp xanh. Các công nghệ như công nghệ gieo trồng, công nghệ bảo vệ thực vật... có thể giúp giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất lao động và giá trị sản xuất.

Mâu thuẫn từ áp lực kinh tế cận Tết, thanh niên tự đâm thấu gan 10/01/2025 16:30 TPO - Ngày 10/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp tự gây thương tích bằng dao nhọn dẫn đến thủng gan, mất máu cấp, nguy kịch tính mạng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao giải báo chí viết về ngành cao su 21/12/2024 10:37 Chất lượng và số lượng các tác phẩm dự thi Giải báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam năm 2024 nâng cao rõ rệt so với những lần trước đó. Nhiều loạt bài được đầu tư công phu, đóng góp lớn cho ngành.

Nhánh cây trong công viên ở TPHCM rơi đè chết 2 người 09/08/2024 09:39 TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nhánh cây xanh trong Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM) rơi trúng làm 2 người chết, nhiều người bị thương.

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Gương mặt thất thần của bà Trương Mỹ Lan sau khi bị đề nghị tuyên án tử 20/03/2024 09:48 TPO - Bị cáo Trương Mỹ Lan xuất hiện tại phiên toà ngày 20/3 với khuôn mặt mệt mỏi sau ngày đầu nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.