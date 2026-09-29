Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xem trực tiếp FIFA ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

Kiều Khanh

TPO - Việt Nam vs Thái Lan là trận cầu tâm điểm tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể xem trực tiếp cuộc đối đầu đáng chú ý này ở trên kênh nào và vào thời điểm nào?

Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đang hướng sự chú ý tới màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B và được xem là cuộc đối đầu quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng. Theo lịch thi đấu, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

Về bản quyền phát sóng, FPT Play là đơn vị truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận Việt Nam - Thái Lan trên nền tảng FPT Play thông qua ứng dụng trên điện thoại, Smart TV, máy tính hoặc FPT Play Box.

Bên cạnh đó, TV360 và MyTV cũng sở hữu bản quyền và phát sóng trọn vẹn các trận đấu của giải. Như vậy, người hâm mộ có thể lựa chọn một trong hai nền tảng để theo dõi cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai đội tuyển.

Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.
Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Việt Nam và Thái Lan đều có màn khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan gây ấn tượng khi vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0, trong khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Kết quả ở lượt trận đầu tiên giúp cả hai đội có thêm sự tự tin trước cuộc chạm trán trực tiếp. Với tính chất đặc biệt của những màn đối đầu Việt Nam - Thái Lan, trận đấu tại Bandung được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong khu vực.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, TV360 và MyTV.


Xem thêm

#Việt Nam vs Thái Lan #Việt Nam #Thái Lan #FIFA ASEAN Cup 2026 #FIFA ASEAN Cup #Đông Nam Á #FPT Play #TV360 #Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

Cùng chuyên mục

Tây Ban Nha vs Croatia

Nhận định Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 30/9: Bò tót cuồng nộ

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Croatia, bảng C League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trận thắng sẽ giúp Tây Ban Nha hoặc Croatia tiến thêm một bước trong cuộc đua giành ngôi đầu. Vậy lợi thế sân nhà có đủ giúp La Roja vượt qua Luka Modric và các đồng đội?

Nhận định Philippines vs Pakistan, 16h00 ngày 29/9: Cuộc chiến không cân sức

Nhận định Philippines vs Pakistan, 16h00 ngày 29/9: Cuộc chiến không cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu giữa Philippines và Pakistan mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội tuyển vì trong khuôn khổ bảng B, họ đang hụt hơi thấy rõ so với Thái Lan và Việt Nam.

Hai chân chạy Nhật Bản khiến Trung Cường nể phục

Hai chân chạy Nhật Bản khiến Trung Cường nể phục

TPO - Nguyễn Trung Cường đánh giá hai vận động viên Nhật Bản thi đấu ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật rất mạnh, với thành tích tiệm cận trình độ thế giới. Ở lần thứ hai góp mặt, anh cho rằng các đối thủ tại Asiad ngày càng có chất lượng cao.

Williams Minh Hoàng gánh trọng trách quá lớn từ Xuân Son?

Williams Minh Hoàng gánh trọng trách quá lớn từ Xuân Son?

TPO - Williams Minh Hoàng thể hiện tốt trong trận ra mắt đội tuyển gặp Philippines. Tuy nhiên, để thay thế hoàn hảo vai trò Xuân Son để lại, Việt kiều mang 2 dòng máu Anh - Việt cần cải thiện nhiều thứ về kỹ năng và tư duy vị trí.

Chơi hơn người, Malaysia hòa tiếc nuối trước Indonesia

Chơi hơn người, Malaysia hòa tiếc nuối trước Indonesia

TPO - Chơi thiếu người từ hiệp 1, chủ nhà Indonesia vất vả chống đỡ các đợt tấn công liên tục của Malaysia nhưng họ vẫn trụ vững đến phút cuối cùng và buộc đối thủ phải chia điểm ở trận cầu không bàn thắng.

FIFA ASEAN Cup: Thắng tối thiểu Bangladesh, Singapore níu giữ hy vọng

FIFA ASEAN Cup: Thắng tối thiểu Bangladesh, Singapore níu giữ hy vọng

TPO - Singapore đã giành chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Bangladesh 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng A chiều 28/9. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng đảo quốc sư tử níu lại cơ hội cạnh tranh sau thất bại ở ngày ra quân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe