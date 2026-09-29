Xem trực tiếp FIFA ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

TPO - Việt Nam vs Thái Lan là trận cầu tâm điểm tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể xem trực tiếp cuộc đối đầu đáng chú ý này ở trên kênh nào và vào thời điểm nào?

Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đang hướng sự chú ý tới màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B và được xem là cuộc đối đầu quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng. Theo lịch thi đấu, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

Về bản quyền phát sóng, FPT Play là đơn vị truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận Việt Nam - Thái Lan trên nền tảng FPT Play thông qua ứng dụng trên điện thoại, Smart TV, máy tính hoặc FPT Play Box.

Bên cạnh đó, TV360 và MyTV cũng sở hữu bản quyền và phát sóng trọn vẹn các trận đấu của giải. Như vậy, người hâm mộ có thể lựa chọn một trong hai nền tảng để theo dõi cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai đội tuyển.

Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Việt Nam và Thái Lan đều có màn khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan gây ấn tượng khi vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0, trong khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Kết quả ở lượt trận đầu tiên giúp cả hai đội có thêm sự tự tin trước cuộc chạm trán trực tiếp. Với tính chất đặc biệt của những màn đối đầu Việt Nam - Thái Lan, trận đấu tại Bandung được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong khu vực.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, TV360 và MyTV.



