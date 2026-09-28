Trước giờ so tài, HLV tuyển Thái Lan chỉ rõ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

TPO - Trước thềm màn đại chiến lúc 19h30 ngày 29/9 ở FIFA ASEAN Cup 2026, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Anthony Hudson - đã có những chia sẻ đáng chú ý về đội tuyển Việt Nam.

Đầu buổi họp báo, vị thuyền trưởng người Anh đã dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự háo hức trước trận đánh then chốt: "Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam và HLV của họ. Họ đã thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có phong cách thi đấu rõ ràng và đạt hiệu quả cao. Đây là trận đấu khiến chúng tôi cảm thấy hào hứng và chúng tôi khao khát được so tài với họ.

Tôi nhận thấy điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam nằm ở hệ thống tổ chức lối chơi. Họ có tính kỷ luật và tổ chức cực kỳ cao, sở hữu triết lý chơi bóng rành mạch cùng khả năng chuyển đổi trạng thái vừa mạnh mẽ, vừa tốc độ, đi kèm nền tảng thể lực rất tốt.

Tôi nghĩ đó chính là sức mạnh cốt lõi của tuyển Việt Nam. Họ là khối thống nhất thay vì chỉ tập trung vào bất kỳ một cá nhân cụ thể nào. Dù thế nào đi nữa, Việt Nam vẫn là một tập thể rất mạnh và là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay”.

Một lần nữa, ông Hudson lại nói về lực lượng thua thiệt của Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 như lý do để bào chữa cho thất bại trước đội tuyển Việt Nam cách đây hơn 1 tháng. “Dĩ nhiên, ở giải đấu vừa qua, việc sắp xếp đội hình của chúng tôi gặp không ít khó khăn do rơi vào giai đoạn tiền mùa giải”, ông nhấn mạnh.

Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala

Trong lần tái ngộ này, HLV Hudson không còn gặp khó khăn về lực lượng nữa. Và đó là lý do ông tự tin hướng tới chiến thắng. “Chúng tôi may mắn khi nhiều CLB đã đồng ý nhả quân. Đối với màn đọ sức với Việt Nam sắp tới, với lực lượng hiện tại, toàn đội đang vô cùng mong đợi trận cầu này", vị HLV người Anh nói.

“Ở hai lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, đó đều là những trận đấu chất lượng và màn so tài diễn ra rất hấp dẫn. Tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng và hiệu quả. Tôi nhìn nhận đây là trận cầu bổ ích cho chúng tôi, và họ thực sự là đối thủ tuyệt vời. Tôi tin rằng với lực lượng mạnh hơn của chúng tôi ở thời điểm hiện tại, màn so tài sắp tới sẽ mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ. Như tôi đã nói, tôi dành sự tôn trọng lớn cho ban huấn luyện của họ, và chúng tôi đang rất hào hứng bước vào trận đấu này".

Hiện tại, hai đội tuyển đang bỏ túi 3 điểm nhưng Thái Lan đứng đầu bảng B nhờ hiệu số vượt trội (+4 và +1). Do vậy, trận đấu vào lúc 19h30 tối mai (29/9) giữa 2 đội tuyển nhiều khả năng sẽ định đoạt suất tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.