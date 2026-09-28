Legend Danang Golf Resort lần thứ ba liên tiếp vào Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam

Tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, sân gôn Legend Danang Golf Resort lần thứ 3 liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Top 10 Sân gôn Tốt nhất Việt Nam”, khẳng định chất lượng đạt chuẩn toàn cầu, tạo được sức hút quốc tế, định vị là điểm đến gôn tiêu biểu tại miền Trung và tại Việt Nam.

Đại diện sân golf Legend Danang Golf Resort nhận danh hiệu “Top 10 Sân gôn Tốt nhất Việt Nam”.

Lễ công bố và trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức chuyên môn, chuyên gia và cộng đồng gôn trong nước, quốc tế. Legend Danang Golf Resort lần thứ ba liên tiếp thuộc Top 10 cho thấy chất lượng của điểm đến luôn được đầu tư, nâng cấp và phát triển ổn định qua nhiều năm.

Những thành tựu khẳng định điểm đến gôn đẳng cấp quốc tế

Năm 2022, bên cạnh vị trí trong Top 10, Legend Danang Golf Resort còn nhận danh hiệu “Sân gôn hấp dẫn khách du lịch nước ngoài nhất”. Năm 2024, sân tiếp tục thuộc Top 10 và được trao danh hiệu “Sân gôn tiêu chuẩn tổ chức giải gôn tốt nhất”. Kết quả năm 2026 nối dài chuỗi ghi nhận về sức hút thị trường, năng lực tổ chức và chất lượng tổng thể.

BRG Open Golf Championship Danang tại Legend Danang Golf năm 2024.

Trên bình diện quốc tế, Norman Course từng được GOLF Magazine (Mỹ) lựa chọn vào Top 15 sân gôn mới tốt nhất thế giới năm 2010 và được Golf Digest xếp trong Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới năm 2022. Năm 2024, World Golf Awards trao cho Legend Danang Golf Resort danh hiệu “Sân gôn tốt nhất Việt Nam”.

Theo số liệu từ Legend Danang Golf Resort, năm 2025, sân ghi nhận 126.000 vòng gôn và đón 134.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 82.700 lượt, chiếm 61,7%. Trong tám tháng đầu năm 2026, điểm đến phục vụ hơn 100.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ, cùng 92.000 vòng gôn, tăng 8%.

Legend Danang Golf Resort tổ chức hơn 200 giải đấu và sự kiện gôn mỗi năm. Tiêu biểu là ba mùa BRG Open Golf Championship Danang thuộc hệ thống Asian Development Tour (ADT) liên tiếp từ năm 2022 đến 2024, quy tụ hơn 150 golfer mỗi mùa. Quy mô hoạt động thể hiện năng lực phối hợp từ chuẩn bị mặt sân, điều hành thi đấu đến dịch vụ caddie và đón tiếp.

Hai tuyệt phẩm sân gôn làm nên sự khác biệt của Legend Danang Golf Resort

Trải rộng trên quy mô hơn 350 ha, Legend Danang Golf Resort là tổ hợp sân gôn 36 hố đầu tiên tại Đà Nẵng, là sân gôn duy nhất được hai huyền thoại gôn thế giới là Greg Norman và Jack Nicklaus thiết kế. Hai sân tạo nên hai bài toán chiến thuật riêng trong cùng một điểm đến.

Norman Course là sân gôn đầu tiên tại Đông Nam Á được kiến tạo theo phong cách links truyền thống thuần túy. Địa hình cát tự nhiên, bunker rộng, fairway uốn lượn và gió biển đòi hỏi gôn thủ tính toán kỹ đường bóng, điểm rơi và khả năng ứng biến. Hố 16 par 3 tạo dấu ấn với tầm nhìn hướng ra Biển Đông và Cù Lao Chàm.

Hố 16 par 3 thuộc Norman Course sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng ra Biển Đông và Cù Lao Chàm.

Nicklaus Course mở ra trải nghiệm khác với thiết kế bờ kè gỗ đặc trưng, lần đầu được ứng dụng tại một sân gôn ở Đông Nam Á. Hệ thống bờ kè bằng gỗ xử lý chuyên dụng từ Bắc Mỹ định hình cảnh quan quanh các vùng nước; các fairway rộng đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát đường bóng và lựa chọn vị trí tiếp cận green. Thiết kế gợi liên tưởng đến những sân gôn nổi tiếng tại Florida, Hoa Kỳ.

Không gian sân Nicklaus Course trải rộng trên nền cát ven biển tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mang lại cảm giác phóng khoáng, tự do và giàu cảm xúc cho mỗi vòng gôn.

Sự kết hợp giữa hai sân giúp Legend Danang Golf Resort đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thi đấu phong trào và tổ chức giải chuyên nghiệp. Chất lượng mặt sân ổn định, dịch vụ đồng bộ và đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm tạo nên sự nhất quán qua từng vòng gôn.

Trong bối cảnh du lịch gôn được xác định là một sản phẩm quan trọng trong định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, danh hiệu năm 2026 mở thêm cơ hội để Legend Danang Golf Resort phát huy vai trò trong cụm du lịch gôn miền Trung. Vị trí kết nối Đà Nẵng với Hội An và Huế, hệ sân 36 hố cùng tỷ trọng khách quốc tế cao tạo nền tảng để điểm đến thu hút các giải đấu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho du lịch địa phương.