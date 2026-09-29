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Thể thao

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Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20: Nhìn từ Thái Lan và các đối thủ trong khu vực

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Dù đặt ra chiến lược tập trung cho đấu trường Asiad và Olympic, thể thao Việt Nam trên thực tế rơi vào cảnh lưỡng lự, phân tán nguồn lực vì áp lực thành tích trong khu vực Đông Nam Á.

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Thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 2 HCV tại Asiad 20

13 tuổi tranh tài ở Asiad

Đấy là trường hợp của xạ thủ "nhí" Kanjanapong Daranpop (Thái Lan). Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Daranpop mới 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường Quốc tế Chiang Rai. Không phải ngẫu nhiên Daranpop được triệu tập vào đội tuyển bắn súng Thái Lan.

Tại giải Vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026, Daranpop đã xuất sắc đoạt HCĐ nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Ở nội dung này, xạ thủ Trần Công Hiếu của Việt Nam đoạt HCB. Daranpop được đánh giá rất giàu tiềm năng phát triển, đây có lẽ là một trong những lý do dù mới 13 tuổi, cậu bé được Thái Lan tạo điều kiện tham dự Asiad 20.

Một lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya) cho biết khi được hỏi han cầm súng có nặng không, Daranpop nói "Có".

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Daranpop (phải) trên bục nhận huy chương đồng tại giải Vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Cậu tham dự Asiad 20 khi mới chỉ 13 tuổi

Tính đến ngày thi đấu 29/9, Thái Lan đang vươn lên thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương Á vận hội với 10 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Thể thao Thái Lan không chỉ khẳng định vị thế qua số lượng huy chương mà còn gây sốc với những gương mặt điển hình.

Tại môn điền kinh, thần đồng Puripol Boonson khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đoạt 2 HCV cự ly 100m và 200m nam. Ở cự ly 100m nam, Puripol Boonson phá kỷ lục Asiad với 9,9 giây. Anh tái lập cú đúp như Lavy Pinto của Ấn Độ năm 1951, Mani Jegathesan (Malaysia, 1966), Anat Ratanapol (Thái Lan, 1974), Talal Mansour (Qatar, 1994), Koji Ito (Nhật Bản, 1998) và Femi Ogunode (Qatar, 2014).

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Puripol Boonson lập cú đúp HCV ở cự ly 100m và 200m nam

Qua trao đổi, một lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cho biết chỉ riêng Puripol Boonson đã có 1 chuyên gia điền kinh từ Mỹ huấn luyện kèm tổ 4 người hỗ trợ chuyên môn y tế chưa tính số nhân viên phục vụ.

Việt Nam: không vượt qua được sức ép ngắn hạn

Đứng dưới Thái Lan, đoàn Malaysia xếp thứ 10 đại hội với 6 HCV, 4 HCB và 9 CĐV. Như vậy chỉ so với 2 đối thủ này, Việt Nam (2 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ) còn kém khá xa. Trên thực tế, việc thể thao Việt Nam nằm trong tốp đầu khu vực tại đấu trường SEA Games nhưng thường xuyên hụt hơi khi bước ra sân chơi Asiad và Olympic là vấn đề không mới.

Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng thừa nhận điều này và cho rằng có nhiều vấn đề khiến dù đã đặt ra chiến lược hướng trọng tâm vào các môn Asiad và Olympic nhưng Việt Nam vẫn thua các đối thủ trong khu vực.

Bên cạnh các vấn đề về nguồn lực, khoa học công nghệ, chế độ y tế hay cơ sở vật chất...có thể thấy rõ Việt Nam vẫn bị sức ép thành tích ngắn hạn gây ảnh hưởng tới mục tiêu dài hạn.

Một ví dụ rõ nét tại SEA Games 2017, dù trước đó đã được "quy hoạch" cho cuộc đua ở Asiad và Olympic nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn phải đăng ký tham dự hàng loạt nội dung nhằm đảm bảo chỉ tiêu huy chương.

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Sức ép rất lớn với các VĐV Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục

Trường hợp Daranpop cũng cho thấy sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam khi người Thái dám mạnh dạn tạo cơ hội cho các tuyển thủ trẻ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Với Việt Nam, các đội tuyển tham dự Asiad 20 đều phải đăng ký chỉ tiêu huy chương ngoại trừ bóng đá nam và nữ.

Trong khi đó theo tìm hiểu, đội tuyển bóng bàn Việt Nam từng lên kế hoạch cử VĐV trẻ tham dự Asiad 20 nhưng rốt cuộc không thành, lý do một phần từ kinh phí và cả yêu cầu về chỉ tiêu huy chương.

Ở đây cũng có một khía cạnh cần đề cập, đó là đòi hỏi thành tích từ giới hâm mộ và dư luận cũng góp phần tạo sức ép với ngành thể thao. Một lãnh đạo đoàn chia sẻ, nếu cử VĐV trẻ đi không có thành tích cũng sẽ gặp áp lực. Bóng đá là môn đối diện với vấn đề này khá thường xuyên khi chỉ thất bại của 1 đội trẻ cũng có thể khiến Liên đoàn lao đao dù 2 năm qua Việt Nam giành 2 chức vô địch Đông Nam Á, HCV SEA Games, vô địch giải U23 Đông Nam Á còn tuyển U17 thậm chí vào VCK FIFA World Cup.

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#Asiad 20 #đoàn thể thao Việt Nam #Puripol Boonson #điền kinh #Nguyễn Hồng Minh

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