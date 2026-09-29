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Cầu mây đôi nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV Asiad sau 20 năm, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam đánh bại Philippines ở chung kết sáng 29/9 tại Nagoya (Nhật Bản), qua đó trở lại ngôi vô địch Á vận hội ở nội dung này lần đầu kể từ năm 2006.

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Cầu mây đôi nữ Việt Nam giành HCV Asiad sau 20 năm. Ảnh: B.L

Đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam đã biến khát vọng thành hiện thực bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 (15-8, 15-4) trước Philippines sáng 29/9. Hai set đấu cách biệt giúp Thu Trang, Hồng Liên và Khánh Ly giành tấm HCV đầy ý nghĩa cho thể thao Việt Nam tại Asiad 20.

Hai thập kỷ sau kỳ tích của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo tại Doha 2006, cầu mây nữ Việt Nam một lần nữa bước lên bục cao nhất ở nội dung đôi nữ. Đây là HCV thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, sau chiến thắng của đội kata đồng đội nữ môn karate.

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Con đường đến ngôi vô địch có lúc gập ghềnh. Sau thất bại trước Lào ở trận mở màn vòng bảng, các tuyển thủ Việt Nam kịp lấy lại phong độ, vượt qua Myanmar và Malaysia để vào bán kết. Trước Hàn Quốc, ban huấn luyện đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly khi đội bị dẫn 3-6 ở set đầu. Sự điều chỉnh phát huy hiệu quả: Việt Nam thắng set này 15-6, rồi khép lại trận bán kết với tỷ số 15-13 ở set hai.

Tấm HCV tại Nagoya nối tiếp thành công của bộ ba ở Giải vô địch thế giới 2026 tại Thái Lan, nơi họ cũng đăng quang nội dung đôi nữ. Chiến thắng trước Philippines không chỉ đưa cầu mây nữ Việt Nam trở lại đỉnh cao Asiad sau 20 năm, mà còn viết thêm một dấu mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Bộ trưởng cho biết, bà rất vui mừng trước thành tích của các cô gái cầu mây. Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho đội tuyển và động viên các vận động viên đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc

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#cầu mây #HCV #Việt Nam #ASIAD #thể thao Việt Nam #Nagoya #đội tuyển nữ

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