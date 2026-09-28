Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dấu ấn thay người đưa cầu mây đôi nữ Việt Nam vào chung kết tranh vàng Asiad 20

Trọng Đạt

TPO - Quyết định tung Hồng Liên vào sân thay Khánh Ly giúp Việt Nam tạo bước ngoặt ở set đầu, trước khi thắng Hàn Quốc 2-0 ở bán kết. HLV Trần Thị Vui cho biết ban huấn luyện rất vui, bởi thất bại trước Lào ở trận ra quân từng khiến toàn đội lo lắng.

2-5254.jpg
Cầu mây đôi nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Set đầu, Việt Nam bị Hàn Quốc dẫn 3-6. Ban huấn luyện quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly, tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Hồng Liên phối hợp ăn ý với Thu Trang, giúp đội tuyển ghi liền 12 điểm để thắng set đầu 15-6.

“Đây là kết quả khiến ban huấn luyện rất vui. Trận thua Lào đầu tiên đã tạo tâm lý và sự lo lắng cho toàn đội. Sau hai trận vòng bảng, các em thi đấu ngày càng tốt hơn để vào bán kết. Hàn Quốc là đối thủ mạnh, nhưng hôm nay các em đã làm rất tốt”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Lý giải quyết định thay người, bà cho biết Hồng Liên mới vào đội từ đầu năm nay nhưng có kỹ thuật và độ ổn định cao. “Ban huấn luyện lo lắng nhất là tâm lý, nhưng em đã thi đấu rất tốt, giúp đội tạo chuỗi 12 điểm liên tiếp. Từ thế bị dẫn 3-6, đội ngược dòng thắng 15-6. Đây là kết quả ngoài mong đợi”, HLV Trần Thị Vui nói.

Sang set hai, Việt Nam tiếp tục bị dẫn 1-5 rồi 3-7. Sau thời gian hội ý, Thu Trang và Hồng Liên kiên trì bám đuổi, gỡ hòa 7-7, trước khi hai đội bước vào màn rượt đuổi căng thẳng.

Khi Việt Nam dẫn 14-13, cú phát cầu hiểm của Hồng Liên khiến đối thủ đỡ bước một không tốt; cô tiếp tục tung đòn tấn công quyết định, ấn định chiến thắng 15-13. Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Philippines, đội đã đánh bại Lào 2-0 ở bán kết còn lại. Trận tranh HCV dự kiến diễn ra lúc 7h ngày 29/9. HLV Trần Thị Vui hy vọng các học trò tiếp tục thi đấu tốt để hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu cuối cùng.

1-6493.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Xem thêm

#cầu mây #Việt Nam #chung kết #Asiad 20 #đội tuyển nữ

Cùng chuyên mục

Legend Danang Golf Resort lần thứ ba liên tiếp vào Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam

Legend Danang Golf Resort lần thứ ba liên tiếp vào Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam

Tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, sân gôn Legend Danang Golf Resort lần thứ 3 liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Top 10 Sân gôn Tốt nhất Việt Nam”, khẳng định chất lượng đạt chuẩn toàn cầu, tạo được sức hút quốc tế, định vị là điểm đến gôn tiêu biểu tại miền Trung và tại Việt Nam.

Herbalife Việt Nam tiếp tục là Nhà tài trợ Kim cương cho giải VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

Herbalife Việt Nam tiếp tục là Nhà tài trợ Kim cương cho giải VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã củng cố cam kết góp phần thúc đẩy lối sống năng động thông qua việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho giải chạy VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026. Đây là lần đầu tiên Herbalife Việt Nam tài trợ cho giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2026, sự kiện được chờ đón này đã thu hút hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20: Thể thao Việt Nam cần nhìn lại chiến lược đầu tư

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20: Thể thao Việt Nam cần nhìn lại chiến lược đầu tư

TPO - Khi Asiad 20 đang dần bước vào những ngày thi đấu cuối, kết quả của đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng giành từ 4 HCV trở lên. Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya, trưởng Đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về khoa học thể thao và cách đầu tư, đồng thời xem đây là bài học cho chặng đường sắp tới.

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia và Malaysia sẽ tạo nên một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng. Đây vừa là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu tham vọng nhất Đông Nam Á, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia.

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, 01h45 ngày 29/9: Hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, bảng A League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có tận dụng được lợi thế sân nhà để gây thêm khó khăn cho Italia, hay Azzurri sẽ kịp thời đứng dậy sau màn trình diễn thất vọng ở trận ra quân?

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9, lượt 2 bảng A - FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trắng tay ở trận ra quân, Singapore và Bangladesh buộc phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn sớm bị đẩy khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

TPO - Dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp rạng sáng nay (28/9 theo giờ Việt Nam). Đây là trận thua đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng Die Mannschaft, sau khi ông cũng không thể giành chiến thắng ở màn ra mắt hòa Hà Lan trước đó.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe