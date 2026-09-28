Dấu ấn thay người đưa cầu mây đôi nữ Việt Nam vào chung kết tranh vàng Asiad 20

TPO - Quyết định tung Hồng Liên vào sân thay Khánh Ly giúp Việt Nam tạo bước ngoặt ở set đầu, trước khi thắng Hàn Quốc 2-0 ở bán kết. HLV Trần Thị Vui cho biết ban huấn luyện rất vui, bởi thất bại trước Lào ở trận ra quân từng khiến toàn đội lo lắng.

Cầu mây đôi nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Set đầu, Việt Nam bị Hàn Quốc dẫn 3-6. Ban huấn luyện quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly, tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Hồng Liên phối hợp ăn ý với Thu Trang, giúp đội tuyển ghi liền 12 điểm để thắng set đầu 15-6.

“Đây là kết quả khiến ban huấn luyện rất vui. Trận thua Lào đầu tiên đã tạo tâm lý và sự lo lắng cho toàn đội. Sau hai trận vòng bảng, các em thi đấu ngày càng tốt hơn để vào bán kết. Hàn Quốc là đối thủ mạnh, nhưng hôm nay các em đã làm rất tốt”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Lý giải quyết định thay người, bà cho biết Hồng Liên mới vào đội từ đầu năm nay nhưng có kỹ thuật và độ ổn định cao. “Ban huấn luyện lo lắng nhất là tâm lý, nhưng em đã thi đấu rất tốt, giúp đội tạo chuỗi 12 điểm liên tiếp. Từ thế bị dẫn 3-6, đội ngược dòng thắng 15-6. Đây là kết quả ngoài mong đợi”, HLV Trần Thị Vui nói.

Sang set hai, Việt Nam tiếp tục bị dẫn 1-5 rồi 3-7. Sau thời gian hội ý, Thu Trang và Hồng Liên kiên trì bám đuổi, gỡ hòa 7-7, trước khi hai đội bước vào màn rượt đuổi căng thẳng.

Khi Việt Nam dẫn 14-13, cú phát cầu hiểm của Hồng Liên khiến đối thủ đỡ bước một không tốt; cô tiếp tục tung đòn tấn công quyết định, ấn định chiến thắng 15-13. Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Philippines, đội đã đánh bại Lào 2-0 ở bán kết còn lại. Trận tranh HCV dự kiến diễn ra lúc 7h ngày 29/9. HLV Trần Thị Vui hy vọng các học trò tiếp tục thi đấu tốt để hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu cuối cùng.