Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia và Malaysia sẽ tạo nên một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng. Đây vừa là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu tham vọng nhất Đông Nam Á, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Cả Indonesia lẫn Malaysia đều có được 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Indonesia đánh bại Singapore 2-0 trong khi Malaysia gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Nhờ hiệu số tốt hơn, Malaysia tạm đứng đầu bảng, và Indonesia xếp ngay phía sau. Theo thể thức giải đấu năm nay, đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi đội nhì bảng tranh vị trí thứ ba, vì vậy màn đối đầu tại Jakarta mang tính chất đặc biệt quan trọng.

Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà rất rõ rệt. Bung Karno dự kiến được phủ kín bởi lượng lớn người hâm mộ Indonesia và sức ép từ khán đài sẽ là một trong những yếu tố mà Malaysia phải tính đến. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không thể chủ quan bởi Malaysia sở hữu hàng công có tốc độ và khả năng tạo đột biến đáng chú ý.

Ở trận ra quân, Indonesia kiểm soát được thế trận trước Singapore và giành chiến thắng 2-0. Ole Romeny ghi bàn từ chấm phạt đền, trong khi Ragnar Oratmangoen cũng để lại dấu ấn với pha lập công. Hệ thống của John Herdman cho thấy sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự, đặc biệt với sự góp mặt của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Emil Audero, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Thom Haye và Ole Romeny…

Malaysia thì cho thấy một diện mạo giàu sức tấn công dưới thời Tan Cheng Hoe. Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh chứng tỏ khả năng khai thác không gian của Harimau Malaya. Arif Aiman là nhân vật nổi bật nhất khi lập cú đúp, còn Bergson ghi bàn trong ngày ra mắt đội tuyển Malaysia.

Khác với đội hình dự ASEAN Cup 2026, Malaysia đang mang theo hàng loạt nhân tố giàu chất lượng như Cools, Quentin Cheng, Arif Aiman… Họ đủ sức đe dọa Indonesia. Malaysia cũng có thêm những lựa chọn đáng chú ý nhờ nhóm cầu thủ nhập tịch mới, trong đó có Brad Tapp, Manuel Hidalgo và Bergson. Đây là 3 nhân tố giúp Tan Cheng Hoe có thêm phương án khi đối đầu với hàng phòng ngự Indonesia.

Bergson đang trở thành chân sút đáng gờm của Malaysia

Xét về phong độ gần đây, Indonesia đang có thành tích khá tích cực. Trước chiến thắng 2-0 trước Singapore, đội bóng xứ vạn đảo từng hòa Singapore 1-1, thua Việt Nam 0-3, thắng Timor-Leste 3-0 và đánh bại Campuchia 5-1. Trước nữa họ hạ Oman 3-0 và Mozambique 1-0. Như vậy, trong 7 trận gần nhất, Indonesia có 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu 1 thất bại.

Malaysia thì chứng kiến phong độ thất thường hơn nếu nhìn trên cùng quãng thời gian. Harimau Malaya thắng Bangladesh 3-0 và Philippines 1-0 nhưng lại thua Việt Nam 2 trận liên tiếp với cùng tỷ số 0-2, đồng thời thất bại 0-2 trước Thái Lan. Dù vậy, chiến thắng thuyết phục trước Bangladesh cho thấy Malaysia đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi bước vào giải đấu chính thức.

Điểm đáng chú ý nằm ở lịch sử đối đầu. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 85 lần, trong đó Indonesia thắng 33 trận, hòa 18 và Malaysia thắng 34. Như vậy, Malaysia chỉ nhỉnh hơn Indonesia đúng một chiến thắng trong lịch sử đối đầu.

Những cuộc chạm trán gần đây cũng cho thấy tính chất khó lường. Indonesia từng thắng Malaysia 2-0 và 3-0 trong các trận giao hữu năm 2014 và 2016. Tuy nhiên, Malaysia sau đó giành hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022, lần lượt với tỷ số 3-2 trên sân Indonesia và 2-0 tại Kuala Lumpur.

Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại một giải đấu chính thức, Indonesia đã tạo nên chiến thắng 4-1 trước Malaysia tại AFF Cup 2020 vào tháng 12/2021. Đó là màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của Indonesia và cũng là kết quả mà người hâm mộ Malaysia chắc chắn chưa quên.

Malaysia hiện sở hữu một đội hình có nhiều gương mặt mới, trong khi Indonesia cũng đang được John Herdman xây dựng theo hướng giàu tính cạnh tranh hơn. Vì vậy, cuộc đối đầu lần này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định trong từng thời điểm.

Indonesia đang đối diện với một số dấu hỏi về nhân sự trước trận đấu. HLV John Herdman xác nhận Emil Audero, Dean James và Ragnar Oratmangoen vẫn được theo dõi sát sao về thể trạng. Audero không thi đấu trong trận gặp Singapore, trong khi Dean James và Oratmangoen đều đá chính nhưng phải rời sân sớm.

Tới ngày 28/9, cả ba cầu thủ đều đã tham gia buổi tập cùng Indonesia, nhưng Herdman vẫn chưa đưa ra cam kết chắc chắn về khả năng thi đấu. Nhà cầm quân người Canada cho biết ban huấn luyện sẽ đánh giá từng trường hợp qua các buổi tập và kiểm tra thêm vào ngày thi đấu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong đó, tình trạng của Oratmangoen đặc biệt đáng chú ý bởi tiền đạo này vừa ghi bàn vào lưới Singapore. Nếu anh không đạt thể trạng tốt nhất, Indonesia sẽ mất đi một phương án tấn công có khả năng hoạt động rộng và gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Ole Romeny vì thế có thể trở thành nhân tố quan trọng hơn trong hệ thống tấn công của Herdman.

Bên phía Malaysia, đội bóng cũng phải thay đổi danh sách nhân sự trước khi giải đấu bắt đầu. Muhammad Faris Danish, Sergio Aguero và Romel Morales đều không thể góp mặt vì chấn thương. Faris Danish gặp vấn đề nghiêm trọng ở bắp chân, Aguero chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương gặp phải ở trận bán kết với Việt Nam, còn Romel Morales bị đau ở gân kheo. Ba cầu thủ này được thay thế bởi Harith Haiqal Adam Afkar, Muhamad Syahir Bashah và Paulo Josue.

Dẫu vậy, Malaysia vẫn còn những quân bài tấn công rất đáng chú ý. Arif Aiman đang có tinh thần hưng phấn sau cú đúp vào lưới Bangladesh, trong khi Bergson vừa ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Dion Cools cũng đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ và kinh nghiệm của cầu thủ này sẽ cần được phát huy khi Malaysia phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khán giả tại Gelora Bung Karno.