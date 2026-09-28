Heron Lake Golf Course thắng đội Malaysia ở giải giao hữu

Đội chủ nhà Heron Lake Golf Course giành danh hiệu Best Team trong cuộc đối đầu với Kelab Rahman Putra Malaysia (KRPM) của Malaysia tại giải đấu ở Phú Thọ.

Heron Lake Golf Course giành danh hiệu Best Team.

Sự góp mặt của đội tuyển đến từ Malaysia đã tạo nên một cuộc đối đầu đặc biệt, quy tụ hơn 140 golfer cùng tranh tài trong thể thức Stroke Play, tính NET theo hệ thống Double Peoria. Bên cạnh yếu tố thi đấu, giải đấu cũng là dịp để các thành viên hai CLB gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối giữa cộng đồng golf Việt Nam và Malaysia.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc cạnh tranh Best Team giữa hai đội tuyển. Theo thể thức Double Peoria của giải, kết quả đội tuyển được xác định dựa trên tổng điểm NET của 16 golfer chính thức, với đội có tổng NET thấp hơn giành chiến thắng.

Sau một ngày tranh tài, Heron Lake Golf Course giành Best Team với tổng NET 1.205,2, trong khi Kelab Rahman Putra Malaysia đạt tổng NET 1.223,8. Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với đội tuyển Heron Lake Golf Course trong lần đầu tiên tranh tài cùng một đội tuyển quốc tế tại Heron Lake.

Danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Đường Ngọc Dương.

Đội tuyển Kelab Rahman Putra Malaysia đã mang đến một ngày thi đấu đầy tinh thần thể thao và góp phần tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn. Sự hiện diện và tinh thần thi đấu của các golfer Malaysia cũng là một phần quan trọng làm nên ý nghĩa của Inter-Club Team Challenge năm nay. Heron Lake Golf Course trân trọng cảm ơn đội tuyển KRPM đã dành thời gian đến Việt Nam và đồng hành cùng giải đấu.

Ở hạng mục cá nhân, danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Đường Ngọc Dương với thành tích 75 gậy. Bên cạnh Best Gross, các golfer cũng đã tạo nên nhiều dấu ấn đáng chú ý tại các Division. Những kết quả này phản ánh sự cạnh tranh xuyên suốt một ngày thi đấu, khi các golfer hai đội cùng nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất trên sân.

Inter-Club Team Challenge là sự kiện mở màn cho hành trình hướng tới 16th Heron Lake Anniversary - Cup. Giải đấu đánh dấu một dịp đặc biệt trong năm kỷ niệm 16 năm của Heron Lake Golf Course & Resort, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai câu lạc bộ và cộng đồng golf hai nước.