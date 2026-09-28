Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Heron Lake Golf Course thắng đội Malaysia ở giải giao hữu

Trọng Đạt

Đội chủ nhà Heron Lake Golf Course giành danh hiệu Best Team trong cuộc đối đầu với Kelab Rahman Putra Malaysia (KRPM) của Malaysia tại giải đấu ở Phú Thọ.

screenshot-2026-09-28-at-051159.png
Heron Lake Golf Course giành danh hiệu Best Team.

Sự góp mặt của đội tuyển đến từ Malaysia đã tạo nên một cuộc đối đầu đặc biệt, quy tụ hơn 140 golfer cùng tranh tài trong thể thức Stroke Play, tính NET theo hệ thống Double Peoria. Bên cạnh yếu tố thi đấu, giải đấu cũng là dịp để các thành viên hai CLB gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối giữa cộng đồng golf Việt Nam và Malaysia.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc cạnh tranh Best Team giữa hai đội tuyển. Theo thể thức Double Peoria của giải, kết quả đội tuyển được xác định dựa trên tổng điểm NET của 16 golfer chính thức, với đội có tổng NET thấp hơn giành chiến thắng.

Sau một ngày tranh tài, Heron Lake Golf Course giành Best Team với tổng NET 1.205,2, trong khi Kelab Rahman Putra Malaysia đạt tổng NET 1.223,8. Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với đội tuyển Heron Lake Golf Course trong lần đầu tiên tranh tài cùng một đội tuyển quốc tế tại Heron Lake.

screenshot-2026-09-28-at-051212.png
Danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Đường Ngọc Dương.

Đội tuyển Kelab Rahman Putra Malaysia đã mang đến một ngày thi đấu đầy tinh thần thể thao và góp phần tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn. Sự hiện diện và tinh thần thi đấu của các golfer Malaysia cũng là một phần quan trọng làm nên ý nghĩa của Inter-Club Team Challenge năm nay. Heron Lake Golf Course trân trọng cảm ơn đội tuyển KRPM đã dành thời gian đến Việt Nam và đồng hành cùng giải đấu.

Ở hạng mục cá nhân, danh hiệu Best Gross thuộc về golfer Đường Ngọc Dương với thành tích 75 gậy. Bên cạnh Best Gross, các golfer cũng đã tạo nên nhiều dấu ấn đáng chú ý tại các Division. Những kết quả này phản ánh sự cạnh tranh xuyên suốt một ngày thi đấu, khi các golfer hai đội cùng nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất trên sân.

Inter-Club Team Challenge là sự kiện mở màn cho hành trình hướng tới 16th Heron Lake Anniversary - Cup. Giải đấu đánh dấu một dịp đặc biệt trong năm kỷ niệm 16 năm của Heron Lake Golf Course & Resort, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai câu lạc bộ và cộng đồng golf hai nước.

Xem thêm

#Heron Lake #golf #giao hữu #Malaysia #cộng đồng golf

Cùng chuyên mục

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia và Malaysia sẽ tạo nên một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng. Đây vừa là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu tham vọng nhất Đông Nam Á, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia.

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, 01h45 ngày 29/9: Hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, bảng A League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có tận dụng được lợi thế sân nhà để gây thêm khó khăn cho Italia, hay Azzurri sẽ kịp thời đứng dậy sau màn trình diễn thất vọng ở trận ra quân?

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện nỗ lực tối đa để hoàn tất giáo án đề ra.

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.

Lịch thi đấu Asiad ngày 27/9: Cầu mây nhập cuộc, nóng đường chạy điền kinh

Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

TPO - Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.

Đội tuyển Việt Nam đang quá tải?

Đội tuyển Việt Nam đang quá tải?

TPO - Chấn thương trong trận ra quân với Philippines tại FIFA ASEAN Cup của Nguyễn Xuân Son nối dài danh sách "thương binh" ở đội tuyển Việt Nam, có thể là lời cảnh báo với HLV Kim Sang-sik và các cộng sự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe