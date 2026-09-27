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Thể thao

Lương Đức Phước, Bùi Thị Thu Hà vô địch Giải chạy Báo Hànộimới 2026

Trọng Đạt

Sáng 27/9, hơn 5.000 vận động viên trong nước và bạn bè quốc tế tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 quanh hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị.

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Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết giải chạy là một trong những hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Phong trào năm nay được triển khai từ tháng 3 tại 126 xã, phường và các trường đại học, cao đẳng, thu hút hơn 100.000 người đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở. Tại vòng chung kết, hơn 3.000 vận động viên, cán bộ, công chức thuộc các khối xã, phường, 8 trường đại học, cao đẳng của Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố tranh tài.

Giải còn có sự góp mặt của 250 vận động viên nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trường quốc tế tại Hà Nội, cùng hơn 2.000 người tham gia chạy hưởng ứng.

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Lương Đức Phước của Đồng Nai giành chiến thắng ở nội dung nam nâng cao.

Ở nội dung nâng cao, hơn 150 vận động viên thuộc 16 đơn vị tranh tài trên đường chạy 5.250m nữ và 8.750m nam. Bùi Thị Thu Hà của Thanh Hóa về nhất nội dung nữ, còn Lương Đức Phước của Đồng Nai giành chiến thắng ở nội dung nam.

Một điểm mới của giải năm nay là nội dung dành cho các nhà tài trợ, với cự ly 1.750m cho cả nam và nữ. Ban tổ chức cho biết việc mở rộng nội dung thi đấu nhằm tạo thêm sân chơi cho người yêu chạy bộ, đồng thời phát hiện những nhân tố mới cho thể thao thành tích cao.

Thông điệp “Vì hòa bình” tiếp tục là điểm nhấn của sự kiện. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh thể thao có thể kết nối con người, dân tộc và các nền văn hóa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và đoàn kết. Từ hồ Hoàn Kiếm, các đại biểu, vận động viên và bạn bè quốc tế cùng gửi lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, xung đột, thúc đẩy đối thoại và thiện chí.

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Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio đánh giá giải chạy có ý nghĩa với sức khỏe cộng đồng và nhắc nhở về giá trị của hòa bình. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng những cuộc gặp gỡ trên đường chạy giúp mọi người kết nối và hiểu nhau hơn.

Được tổ chức hơn nửa thế kỷ, Giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành hoạt động thể thao quần chúng thường niên của Thủ đô. Dịp này, ban tổ chức trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội, tiếp nối thông điệp “Mỗi bước chạy - một hành động đẹp vì cộng đồng”.

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#Giải chạy Báo Hànộimới #Hòa bình #Thể thao #Hà Nội #Vận động viên

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