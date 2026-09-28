Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9, lượt 2 bảng A - FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trắng tay ở trận ra quân, Singapore và Bangladesh buộc phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn sớm bị đẩy khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nhận định trước trận Singapore vs Bangladesh

FIFA ASEAN Cup 2026 mới chỉ trải qua lượt đấu đầu tiên nhưng Singapore và Bangladesh đã rơi vào tình thế không dễ dàng. Cả hai đội đều nhận thất bại mà không ghi được bàn thắng, vì thế cuộc đối đầu tại Jakarta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tham vọng của họ ở bảng A.

Singapore thua Indonesia 0-2 trong trận ra quân. Đội bóng của HLV Gavin Lee phải chơi phần lớn thời gian trong thế phòng ngự trước sức ép từ đội chủ nhà và chỉ tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng. Tình hình càng khó khăn hơn khi Safuwan Baharudin nhận thẻ đỏ ở phút 70 sau khi VAR can thiệp.

Dù vậy, Singapore vẫn có lý do để hướng đến một màn trình diễn khác trước Bangladesh. Đây là đối thủ được đánh giá vừa sức hơn Indonesia, đồng thời Singapore từng có những kết quả tích cực trong các lần gặp nhau gần đây. Chiến thắng vì thế không chỉ giúp họ giành những điểm số đầu tiên mà còn mở lại cơ hội cạnh tranh ở bảng A.

Bangladesh (áo trắng) đã trắng tay ở trận ra quân khi thua Malaysia.

Ở chiều ngược lại, Bangladesh cũng không có khởi đầu như mong muốn. Đội bóng Nam Á thua Malaysia với tỷ số 0-3 sau khi Arif Aiman lập cú đúp trong hiệp một, trước khi tân binh nhập tịch Bergson da Silva ghi bàn thứ ba cho “Hổ Malaya” ngay đầu hiệp hai.

Điểm đáng chú ý là Bangladesh vẫn có những thời điểm gây khó khăn cho Malaysia, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận. Hamza Choudhury từng buộc thủ môn Malaysia phải trổ tài cứu thua, nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng của HLV Javier Cabrera tìm được bàn thắng.

Sau hai thất bại ở lượt đầu, Singapore và Bangladesh đều hiểu rằng một trận thua nữa sẽ khiến cánh cửa đi tiếp trở nên vô cùng hẹp. Vì thế, thắng là mệnh lệnh duy nhất với cả hai đội trong cuộc đối đầu chiều nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Singapore vs Bangladesh

Singapore bước vào trận đấu này với một kết quả không tốt nhưng màn trình diễn trước Indonesia không hoàn toàn thiếu điểm sáng. Đội bóng của HLV Gavin Lee chỉ kiểm soát 43% thời lượng bóng và thực hiện 3 cú sút trong cả trận, cho thấy họ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai tấn công trước đối thủ có chất lượng cao hơn.

Tuy nhiên, Bangladesh cũng chưa cho thấy khả năng tạo ra sức ép đủ lớn ở trận ra quân. Trước Malaysia, họ chỉ có 7 cú sút và 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Malaysia tung ra 13 pha dứt điểm và có 7 lần đưa bóng trúng khung thành.

Điểm tựa lớn nhất của Singapore nằm ở thành tích đối đầu. Họ toàn thắng Bangladesh trong 3 lần gặp nhau gần nhất. Singapore thắng Bangladesh 2-1 vào tháng 6/2025 và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trong trận vòng loại Asian Cup hồi tháng 3 vừa qua. Trước đó, hai đội cũng gặp nhau năm 2015 và Singapore đánh bại đối thủ Nam Á này với tỷ số 2-1.

Singapore (áo xanh) rất quyết tâm chiến thắng sau khi thua Indonesia ở trận ra quân.

Những kết quả này cho thấy Bangladesh chưa tìm được cách khắc chế Singapore trong các cuộc đối đầu gần đây. Tuy nhiên, quá khứ sẽ chỉ có giá trị tham khảo nếu Singapore không cải thiện được khả năng tấn công. Trước Indonesia, họ gần như không tạo ra đủ áp lực ở một phần ba cuối sân. Hy vọng rằng, khi gặp một “đối mềm” hơn như Bangladesh, các chân sút đảo quốc sư tử sẽ mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn.

Bangladesh cũng cần giải quyết vấn đề ở hàng phòng ngự sau khi để Malaysia ghi tới 3 bàn. Hai bàn đầu của Arif Aiman đến ngay trong hiệp một, trong khi Bergson nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0 sau giờ nghỉ. Nếu tiếp tục để đối thủ có nhiều khoảng trống như vậy, Bangladesh sẽ gặp khó khăn trước hàng công Singapore.

Thông tin lực lượng Singapore vs Bangladesh

Singapore chắc chắn không có Safuwan Baharudin vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Indonesia. Đây là tổn thất đáng kể đối với hàng phòng ngự của HLV Gavin Lee, đặc biệt khi đội bóng này đang cần sự ổn định để hạn chế những tình huống phản công của Bangladesh.

Ikhsan Fandi cũng chưa thể trở lại vì chấn thương xương sườn. Trong khi đó, Faris Ramli đã bình phục chấn thương đầu gối và có thể được sử dụng. Sự trở lại của Faris mang đến thêm một phương án cho Singapore ở khu vực tấn công.

Với việc Safuwan vắng mặt, Hariss Harun nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự. Ryhan Stewart và Lionel Tan cũng được kỳ vọng sẽ giữ vị trí trong hàng thủ sau khi đá chính trước Indonesia.

Nếu chỉnh lại thước ngắm, các chân sút Singapore (áo xanh) có thể "bắn hạ" Bangladesh.

Bên phía Bangladesh, Sheikh Morsalin vẫn đang được theo dõi tình trạng thể lực sau vấn đề ở bắp chân. Bishwanath Ghosh chắc chắn vắng mặt do chấn thương gân kheo khiến anh bị loại khỏi giải.

HLV Javier Cabrera nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào Hamza Choudhury ở tuyến giữa. Tiền vệ từng thi đấu tại Anh đã có một số thời điểm tạo được dấu ấn trước Malaysia và sẽ là nhân tố quan trọng trong nỗ lực giúp Bangladesh kiểm soát khu vực giữa sân.

Trên hàng công, Rakib Hossain có thể tiếp tục được trao cơ hội sau khi đá chính ở trận gặp Malaysia. Bangladesh cần cải thiện khả năng tạo cơ hội, bởi họ mới chỉ có 2 cú sút trúng đích trong trận đấu đầu tiên.

Singapore có lợi thế về thành tích đối đầu và nhiều kinh nghiệm hơn ở những trận đấu kiểu này. Việc được gặp Bangladesh sau khi thua Indonesia cũng mở ra cơ hội để đội bóng của HLV Gavin Lee cải thiện khả năng tấn công.

Bangladesh chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp, nhưng những hạn chế trong khâu tạo cơ hội và phòng ngự đã bộc lộ khá rõ ở trận gặp Malaysia. Singapore vì thế có thể tận dụng kinh nghiệm và lợi thế đối đầu để giành chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.