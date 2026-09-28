Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 28/9: Chờ huy chương từ bắn súng và điền kinh

TPO - Sau ngày 27/9 không có thêm huy chương, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới những cơ hội đáng chú ý ở bắn súng 25m và hai nội dung chung kết điền kinh.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Ngày 28/9, những hy vọng nổi bật tập trung ở xạ thủ Trịnh Thu Vinh, đội cầu mây nam và các chân chạy bước vào chung kết trên sân điền kinh.

Ở nội dung 25m súng ngắn nữ, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung thi bài bắn nhanh từ 7h40. Sau phần bắn chậm ngày 27/9, Thu Vinh đạt 291 điểm và tạm đứng thứ ba. Kết quả tổng hợp hai bài bắn sẽ xác định tám xạ thủ vào chung kết cá nhân, đồng thời quyết định thứ hạng đồng đội. Chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 12h15 nếu Thu Vinh vượt qua vòng loại.

Cầu mây cũng có một ngày quan trọng. Lúc 7h, đôi nữ Việt Nam gặp Malaysia trong trận quyết định cơ hội đi tiếp. Thu Trang và Khánh Ly đã thua Lào ở trận đầu, trước khi thắng Myanmar 2-0 để nuôi hy vọng vào bán kết. Đến 13h30, đội tuyển ba người nam Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết. Đội đã giành vé vào vòng này sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar hôm 27/9.

Ở boxing, Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Hàn Quốc tại tứ kết hạng 51kg, còn Lưu Diễm Quỳnh đấu võ sĩ Iran ở hạng 75kg. Cả hai trận dự kiến bắt đầu lúc 10h. Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng với hành trình tranh huy chương của các võ sĩ Việt Nam.

Buổi tối, điền kinh có hai nội dung chung kết đáng chú ý. Nguyễn Trung Cường tranh tài ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật lúc 17h43. Chân chạy Hà Tĩnh từng bảo vệ HCV SEA Games 33 và lập kỷ lục quốc gia 8 phút 38 giây 25 tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2025.

Đến 20h04, đội tiếp sức 4x100m nữ bước vào chung kết. Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ đã về thứ ba ở lượt chạy loại với thành tích 44 giây 06. Kha Thanh Trúc cũng có tên trong danh sách đăng ký của đội. Vào chung kết là bước tiến đáng kể, nhưng các chân chạy Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu lục.

Ngoài các nội dung tranh huy chương, bóng chuyền nam Việt Nam gặp Qatar lúc 14h. Đội cũng có các trận vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ trong ngày.