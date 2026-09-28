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Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

Nguyễn Khánh

TPO - Dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp rạng sáng nay (28/9 theo giờ Việt Nam). Đây là trận thua đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng Die Mannschaft, sau khi ông cũng không thể giành chiến thắng ở màn ra mắt hòa Hà Lan trước đó.

Sau trận hòa 1-1 trước Hà Lan trong ngày ra mắt, thầy trò HLV Klopp trở về Đức với mục tiêu tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Augsburg lại mang đến câu trả lời không mấy dễ chịu cho nhà cầm quân người Đức: đội bóng của ông cầm bóng nhiều nhưng thiếu phương án xuyên phá hàng thủ đối phương.

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Đức (áo trắng) chiếm ưu thế nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Hy Lạp.

So với trận gặp Hà Lan, Đức có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Alexander Nübel thay Marc-André ter Stegen trong khung thành, trong khi Yann Bisseck đá cặp trung vệ với Jonathan Tah. Bambasé Conté cũng có trận ra mắt đội tuyển.

Những thay đổi ấy khiến Đức nhập cuộc khá chậm. Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về Conté, khi cầu thủ này dứt điểm chệch cột trong những phút đầu trận. Đức sau đó dần kiểm soát thế trận và bắt đầu gây sức ép lên phần sân Hy Lạp.

Karim Adeyemi là cầu thủ tạo ra nhiều mối đe dọa nhất trên hàng công đội chủ nhà. Tiền đạo này có một pha đột phá bên cánh trái rồi sút vọt xà, trước khi tung cú dứt điểm mạnh từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Hy Lạp. Dù vậy, Đức không thể biến ưu thế về thế trận thành bàn thắng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi nhiều. Đức tiếp tục kiểm soát bóng và tìm cách đẩy đội hình Hy Lạp lùi sâu, nhưng càng tiến gần vòng cấm, đội chủ nhà càng thiếu ý tưởng. Những đường chuyền liên tục được luân chuyển ở khu vực giữa sân nhưng không tạo đủ khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Công bằng mà nói, đội chủ nhà cũng có một số cơ hội đáng chú ý đầu hiệp hai, trong đó cú đá phạt của Joshua Kimmich bị thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá ở phút 53, còn Felix Nmecha dứt điểm không thành công một phút sau.

Khi Đức đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau bắt đầu xuất hiện. Hy Lạp tận dụng điều đó để chuyển trạng thái nhanh hơn. Phút 67, Fotis Ioannidis có cơ hội đối mặt Nubel sau một pha mất bóng của Đức nhưng dứt điểm ra ngoài. Bảy phút sau, đội khách cuối cùng cũng tìm thấy bàn thắng.

Christos Tzolis có pha đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền ngược vào khu vực trước vòng cấm. Bóng tìm đến Kourbelis và tiền vệ Hy Lạp tung cú sút. Bóng chạm Joshua Kimmich đổi hướng, khiến Nübel không thể cứu thua. Bàn thắng ở phút 74 giúp Hy Lạp vươn lên dẫn 1-0.

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Kourbelis (giữa) cùng đồng đội ăn mừng sau bàn mở tỷ số vào lưới Đức.

HLV Klopp lập tức điều chỉnh khi đưa Serge Gnabry vào thay Adeyemi. Đức tiếp tục dồn lên và Bisseck có cơ hội đánh đầu sau một quả phạt góc, nhưng bóng đi chệch khung thành. Những nỗ lực còn lại của đội chủ nhà không đủ để phá vỡ hàng thủ Hy Lạp, buộc họ phải chấp nhận rời sân với thất bại 0-1.

Trận thua này đẩy HLV Klopp vào áp lực rất lớn khi Đức đón tiếp Serbia ở lượt đấu tiếp theo, nơi các học trò của ông tiếp tục đi tìm chiến thắng đầu tiên ở bảng A2 Nations League. Trong khi đó, Hy Lạp vươn lên dẫn đầu bảng đấu với hai chiến thắng, đồng thời có chiến thắng đầu tiên trước Đức sau 10 lần đối đầu, chấm dứt mạch 4 thất bại liên tiếp dưới tay Die Mannschaft.

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