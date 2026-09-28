Hai chiến thắng năm sao, boxing Việt Nam chắc chắn có thêm hai huy chương Asiad

TPO - Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng vượt qua tứ kết ngày 28/9, giúp boxing Việt Nam vào bán kết và chắc chắn có thêm ít nhất hai huy chương đồng tại Asiad 20. Cả hai vẫn còn cơ hội tiến vào chung kết để tranh huy chương cao hơn.

Ở hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm thắng Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số 5-0. Lưu Diễm Quỳnh cũng giành chiến thắng 5-0 trước Khoshkhabar Oghani của Iran ở hạng 75kg. Hai kết quả giúp các võ sĩ Việt Nam ghi tên vào bán kết tại Nishio Gymnasium.

Với thể thức thi đấu, vào bán kết đồng nghĩa đã chắc chắn có huy chương: hai võ sĩ thua ở vòng này nhận HCĐ, còn hai người thắng sẽ vào chung kết tranh HCV và HCB.

Chiến thắng trước Bak Chorong là trận thắng thứ ba liên tiếp của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20. Trước tứ kết, cô lần lượt vượt qua Ramisha Shrestha của Nepal với tỷ số 5-0 và Guo Yi-xuan của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1.

Tâm từng hai lần vô địch châu Á, giành HCB giải vô địch thế giới năm 2023 và HCĐ Asiad 2018. Tấm huy chương được bảo đảm tại kỳ Đại hội lần này sẽ đưa cô trở lại bục huy chương Asiad lần đầu tiên sau tám năm.

Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi đội tuyển boxing Việt Nam tại Asiad 20. Ảnh: B.L

Với Lưu Diễm Quỳnh, suất vào bán kết tiếp nối dấu mốc cô tạo được ở Hàng Châu năm 2023. Khi ấy, Quỳnh giành HCĐ hạng 75kg trong lần đầu dự Asiad, sau khi dừng bước trước võ sĩ chủ nhà Li Qian ở bán kết. Giờ đây, tay đấm Việt Nam chắc chắn có huy chương ở kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp.

Hai tấm huy chương còn mang ý nghĩa với thành tích lâu dài của boxing Việt Nam. Trước đó, các võ sĩ Việt Nam đều giành huy chương ở ba kỳ ASIAD trước, vào các năm 2014, 2018 và 2023. Hai suất vào bán kết năm nay giúp môn boxing nối dài chuỗi thành tích đó ở kỳ Đại hội thứ tư liên tiếp.

Trước mắt, Tâm và Quỳnh sẽ bước vào bán kết, diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9. Những chiến thắng ở tứ kết đã bảo đảm huy chương, nhưng các trận đấu tiếp theo sẽ quyết định họ có thể tiến thêm một bước trên bục thành tích hay không.