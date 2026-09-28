Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai chiến thắng năm sao, boxing Việt Nam chắc chắn có thêm hai huy chương Asiad

Trọng Đạt

TPO - Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng vượt qua tứ kết ngày 28/9, giúp boxing Việt Nam vào bán kết và chắc chắn có thêm ít nhất hai huy chương đồng tại Asiad 20. Cả hai vẫn còn cơ hội tiến vào chung kết để tranh huy chương cao hơn.

1-8592.jpg

Ở hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm thắng Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số 5-0. Lưu Diễm Quỳnh cũng giành chiến thắng 5-0 trước Khoshkhabar Oghani của Iran ở hạng 75kg. Hai kết quả giúp các võ sĩ Việt Nam ghi tên vào bán kết tại Nishio Gymnasium.

Với thể thức thi đấu, vào bán kết đồng nghĩa đã chắc chắn có huy chương: hai võ sĩ thua ở vòng này nhận HCĐ, còn hai người thắng sẽ vào chung kết tranh HCV và HCB.

Chiến thắng trước Bak Chorong là trận thắng thứ ba liên tiếp của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20. Trước tứ kết, cô lần lượt vượt qua Ramisha Shrestha của Nepal với tỷ số 5-0 và Guo Yi-xuan của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1.

Tâm từng hai lần vô địch châu Á, giành HCB giải vô địch thế giới năm 2023 và HCĐ Asiad 2018. Tấm huy chương được bảo đảm tại kỳ Đại hội lần này sẽ đưa cô trở lại bục huy chương Asiad lần đầu tiên sau tám năm.

1-8459.jpg
Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi đội tuyển boxing Việt Nam tại Asiad 20. Ảnh: B.L

Với Lưu Diễm Quỳnh, suất vào bán kết tiếp nối dấu mốc cô tạo được ở Hàng Châu năm 2023. Khi ấy, Quỳnh giành HCĐ hạng 75kg trong lần đầu dự Asiad, sau khi dừng bước trước võ sĩ chủ nhà Li Qian ở bán kết. Giờ đây, tay đấm Việt Nam chắc chắn có huy chương ở kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp.

Hai tấm huy chương còn mang ý nghĩa với thành tích lâu dài của boxing Việt Nam. Trước đó, các võ sĩ Việt Nam đều giành huy chương ở ba kỳ ASIAD trước, vào các năm 2014, 2018 và 2023. Hai suất vào bán kết năm nay giúp môn boxing nối dài chuỗi thành tích đó ở kỳ Đại hội thứ tư liên tiếp.

Trước mắt, Tâm và Quỳnh sẽ bước vào bán kết, diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9. Những chiến thắng ở tứ kết đã bảo đảm huy chương, nhưng các trận đấu tiếp theo sẽ quyết định họ có thể tiến thêm một bước trên bục thành tích hay không.

Xem thêm

#boxing Việt Nam #huy chương Asiad #Nguyễn Thị Tâm #Lưu Diễm Quỳnh #tứ kết #huy chương đồng

Cùng chuyên mục

Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia.

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, 01h45 ngày 29/9: Hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, bảng A League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có tận dụng được lợi thế sân nhà để gây thêm khó khăn cho Italia, hay Azzurri sẽ kịp thời đứng dậy sau màn trình diễn thất vọng ở trận ra quân?

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9, lượt 2 bảng A - FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trắng tay ở trận ra quân, Singapore và Bangladesh buộc phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn sớm bị đẩy khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

TPO - Dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp rạng sáng nay (28/9 theo giờ Việt Nam). Đây là trận thua đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng Die Mannschaft, sau khi ông cũng không thể giành chiến thắng ở màn ra mắt hòa Hà Lan trước đó.

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện nỗ lực tối đa để hoàn tất giáo án đề ra.

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.

Lịch thi đấu Asiad ngày 27/9: Cầu mây nhập cuộc, nóng đường chạy điền kinh

Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

TPO - Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

Xuân Son chính thức nghỉ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế bằng phương án nào?

TPO - 3 điểm trọn vẹn trước Philippines trong ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 lẽ ra đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam nếu không có khoảnh khắc thót tim ở giữa hiệp thi đấu thứ hai. Khoảnh khắc này sẽ thay đổi đáng kể cách sử dụng nhân sự trên hàng công đội tuyển ở giai đoạn còn lại.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe