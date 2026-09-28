Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thua Trịnh Thu Vinh và lỡ chung kết, nữ xạ thủ Hàn Quốc, HCV Olympic Paris 2024 Yang Ji-in bật khóc nức nở

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Yang Ji-in, nhà vô địch Olympic Paris, bật khóc khi dừng chân từ vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ tại Asiad 20, diễn ra sáng 28/9.

f7c87b04-4b39-4977-a731-d445bdc0a13f.jpg
Oh Ye-jin bật khóc sau khi bị loại ở nội dung súng ngắn 25m nữ (ảnh B.L)

Nội dung súng ngắn nữ 25m tại Asiad 20 có 44 xạ thủ các quốc gia dự tranh, với 2 phần bắn nhanh và bắn chậm.

Ở phần thi bắn chậm diễn ra vào ngày 27/9, Trịnh Thu Vinh xuất sắc, đạt 291 điểm, qua đó xếp đồng hạng nhì. Đến phần thi bắn nhanh sáng nay, Thu Vinh tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi được 294 điểm, qua đó đạt tổng điểm 585.

Chung cuộc, Thu Vinh đứng thứ 3 nội dung này, chỉ sau xạ thủ Rostamiyan Haniyeh (587 điểm, Iran) và Xiao (586 điểm, Trung Quốc).

a1d03297-87a4-4794-afaa-0bbf2989dd80.jpg
Trịnh Thu Vinh vào chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ với thành tích thứ 3 vòng loại (ảnh B.L)

Cùng nội dung này, kỷ lục gia thế giới người Ấn Độ Singh Esha chỉ đạt tổng điểm 580, vừa vặn đứng thứ 8 để giành quyền vào vòng chung kết. HCV Olympic 2024 người Hàn Quốc, Oh Ye-jin chỉ được 579 điểm phải dừng chân ở vòng loại. Kết thúc phần thi của mình, Oh Ye-jin đã bật khóc.

Ở nội dung đồng đội, đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đáng tiếc chỉ đứng thứ 4, lỡ cơ hội giành huy chương.

Xem thêm

#Asiad 20 #Trịnh Thu Vinh #đội tuyển bắn súng Việt Nam #Oh Ye-jin #Olympic #Hàn Quốc #25m súng ngắn nữ Asiad 20

Cùng chuyên mục

Asiad 20: Thể thao Việt Nam cần nhìn lại chiến lược đầu tư

Asiad 20: Thể thao Việt Nam cần nhìn lại chiến lược đầu tư

TPO - Khi Asiad 20 đang dần bước vào những ngày thi đấu cuối, kết quả của đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng giành từ 4 HCV trở lên. Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya, trưởng Đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về khoa học thể thao và cách đầu tư, đồng thời xem đây là bài học cho chặng đường sắp tới.

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Malaysia, 19h30 ngày 28/9: Đại chiến ở Bung Karno

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia và Malaysia sẽ tạo nên một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng. Đây vừa là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu tham vọng nhất Đông Nam Á, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia.

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, 01h45 ngày 29/9: Hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, bảng A League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có tận dụng được lợi thế sân nhà để gây thêm khó khăn cho Italia, hay Azzurri sẽ kịp thời đứng dậy sau màn trình diễn thất vọng ở trận ra quân?

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

Nhận định Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Bangladesh, 16h00 ngày 28/9, lượt 2 bảng A - FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng trắng tay ở trận ra quân, Singapore và Bangladesh buộc phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn sớm bị đẩy khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp.

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

Klopp nhận thất bại đầu tiên cùng đội tuyển Đức

TPO - Dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp rạng sáng nay (28/9 theo giờ Việt Nam). Đây là trận thua đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng Die Mannschaft, sau khi ông cũng không thể giành chiến thắng ở màn ra mắt hòa Hà Lan trước đó.

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện nỗ lực tối đa để hoàn tất giáo án đề ra.

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế

Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.

Lịch thi đấu Asiad ngày 27/9: Cầu mây nhập cuộc, nóng đường chạy điền kinh

Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

TPO - Phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì rách cơ đùi sau và sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đồng đội và nỗ lực trở lại mạnh mẽ nhất có thể.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe