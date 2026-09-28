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Đội tuyển Việt Nam và bài toán bịt khoảng trống trước vòng cấm khi gặp Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc tái đấu với Thái Lan trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik phải giải một bài toán không mới nhưng đặc biệt đáng lưu tâm: làm thế nào để bảo vệ khu vực trước vòng cấm, nơi đối thủ có nhiều cầu thủ sở hữu khả năng dứt điểm từ xa.

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Tương quan tuyến giữa và khoảng trống trước vòng cấm

Hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, khi Việt Nam thắng 2-0 tại Bangkok rồi hòa 2-2 ở Mỹ Đình để bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2. Chỉ 1 một tháng sau, hai đội lại chạm trán tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở trận ra quân, còn Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0. Vì thế cuộc đối đầu ngày 29/9 có ý nghĩa trực tiếp với cuộc đua đầu bảng B.

Một trong những vấn đề đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam hiện tại là đội thiếu vắng một tiền vệ đánh chặn có khả năng hoạt động rộng, tranh chấp, thu hồi bóng phía trước hàng phòng ngự. Doãn Ngọc Tân từng đảm nhiệm khá rõ vai trò này. Anh không phải mẫu tiền vệ nổi bật về khả năng tạo đột biến, nhưng lại cung cấp cho hệ thống một lớp bảo vệ quan trọng nhờ khả năng di chuyển liên tục và tranh chấp bóng hai.

Tại ASEAN Cup 2024, Ngọc Tân từng đá chính trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan bên cạnh Hoàng Đức và anh đã làm tốt nhiệm vụ. Đến lượt về, chính Ngọc Tân là người để mất bóng trước vòng cấm ở tình huống dẫn tới bàn gỡ 1-1 của Benjamin Davis trong trận chung kết lượt về. Sau đó, Supachok Sarachat còn ghi bàn bằng một cú sút xa ở phút 64. Cả 2 bàn thắng Thái Lan ghi vào lưới Việt Nam tại Rajamangala đều đến từ sút xa.

Trước đó, ở chung kết AFF Cup 2022, Teerathon Bunmathan cũng từng tạo dấu ấn bằng khả năng sút xa trong trận thắng 1-0 ở Thammasat. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không có Ngọc Tân, mẫu tiền vệ cần cù, dọn dẹp đúng nghĩa mà HLV Kim Sang-sik còn thiếu. Sự thiếu vắng ấy khiến Hoàng Đức phải làm việc nhiều hơn và thực tế là ở trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan áp đảo ở tuyến giữa, gồm 1 bàn thua từ bóng hai. Đó là những minh chứng cho thấy Thái Lan có thể tạo ra nguy hiểm ngay cả khi không đưa bóng vào sát vòng cấm.

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Supachok là cầu thủ rất nguy hiểm nhờ khả năng dứt điểm đa dạng

Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn vào những bàn thua từ sút xa để quy kết vấn đề cho hàng tiền vệ. Khả năng dứt điểm của đối thủ chỉ phát huy tối đa khi họ có đủ thời gian và khoảng trống để xử lý. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam là giảm thời gian đối phương được phép quan sát, chỉnh bóng và tung ra cú sút. Đây là bài toán liên quan trực tiếp tới cự ly giữa Hoàng Đức, Thành Long và cả hàng thủ phía sau. Nếu tuyến giữa đứng quá thấp, Thái Lan sẽ có không gian để kiểm soát bóng trước vòng cấm. Nhưng nếu dâng quá cao mà không gây áp lực đồng bộ, khoảng trống phía sau cũng có thể bị khai thác.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng phải yêu cầu các tiền vệ duy trì khoảng cách hợp lý, đồng thời đặc biệt chú ý tới khoảng không trung tâm ngay phía trước vòng cấm. Đây là nơi các tiền vệ như Kakana, Sarach, Chanathip hay Seksan có thể nhận bóng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hoàng Đức và bài toán thể trạng

Nhưng để làm tốt nhiệm vụ đó, HLV Kim Sang-sik cần một Hoàng Đức sung mãn nhất trở lại. Hoàng Đức có khả năng giữ bóng, chuyền bóng và điều tiết nhịp độ tốt. Bộ kỹ năng của anh được đánh giá là toàn diện nhất Đông Nam Á. Vai trò của anh sẽ càng trở nên quan trọng nếu Việt Nam muốn tránh bị đối thủ chiếm ưu thế ở trung tuyến.

Tiền vệ này vừa trở lại sau chấn thương và việc sử dụng anh thế nào trước Thái Lan sẽ cần được tính toán kỹ. Nếu Hoàng Đức chưa đạt trạng thái tốt nhất, gánh nặng sẽ được chia sẻ cho những tiền vệ còn lại. Khi đó, khả năng di chuyển không bóng và bọc lót của toàn bộ hệ thống trở nên quan trọng hơn việc một cá nhân có thể kiểm soát khu trung tuyến.

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Đây cũng là lý do Việt Nam cần hạn chế mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Khi có bóng, các cầu thủ phải tính toán kỹ rủi ro trong những đường chuyền xuyên tuyến. Một đường chuyền hỏng ở phần sân đối phương chưa chắc nguy hiểm, nhưng mất bóng ngay trung lộ hoặc trước vòng cấm lại có thể mở ra cơ hội cho Thái Lan dứt điểm, đặc biệt khi họ đang hội tụ đầy đủ nhân tố gây đột biến từ tuyến hai.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 có Kakana Khamyok, Peeradol Chamratsamee, Seksan Ratree, Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen vốn là những tiền vệ rất linh hoạt. Trong đó, Kakana từng ghi hai bàn trong chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Lào tại ASEAN Cup 2026, còn Sarach cũng lập công ở trận đấu đó. Seksan Ratree thì làm tung lưới Singapore, đe dọa khung thành Lê Giang bằng cú đá đưa bóng đập xà ngang, trong khi Chanathip đã quá quen với việc gieo sầu cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan vừa thể hiện sức mạnh tấn công trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 khi thắng Pakistan 4-0. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines. Dù kết quả hai trận không thể phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, song nó vẫn cho thấy Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu nếu không muốn phải chống đỡ quá nhiều trong lần tái đấu này.

Với HLV Kim Sang-sik, giải pháp có lẽ không nằm ở việc bố trí một cầu thủ đơn thuần "đóng đinh" trước hàng thủ. Quan trọng hơn là xây dựng một cấu trúc đủ chặt để khi một tiền vệ dâng lên, luôn có người khác lập tức bù vào khoảng trống. Các tiền vệ cũng cần phản ứng nhanh với bóng hai, bởi đây là khu vực Thái Lan có thể tạo ra nhiều tình huống dứt điểm.

Cuộc đối đầu ngày 29/9 vì thế sẽ là phép thử đáng kể đối với tuyến giữa Việt Nam. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội bóng của Kim Sang-sik có thêm sự tự tin nhưng cũng đứng trước một thử thách mới khi phải đối đầu Thái Lan trong một trận đấu mà vị trí đầu bảng B đang được đặt lên bàn cân.

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