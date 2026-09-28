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Xuân Son về Việt Nam sáng mai, được chữa trị chấn thương ra sao?

Hương Ly

TPO - Xuân Son dính chấn thương rách cơ đùi và cần từ 4-6 tuần để hồi phục hoàn toàn. Theo nguyện vọng của Xuân Son, anh trở về Nam Định để tập trung hồi phục chấn thương ngay sau khi trở về Việt Nam vào sáng mai.

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Pha bóng dẫn đến chấn thương của Xuân Son. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Xuân Son sẽ lên chuyến bay trở về Hà Nội lúc 1h00 sáng 29/9 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau 5 tiếng di chuyển. Sau đó, tuyển thủ Việt Nam về thẳng CLB Nam Định để điều trị chấn thương và bắt đầu quá trình hồi phục để trở lại sân cỏ. Trong 4-6 tuần tới, tiền đạo gốc Brazil sẽ nghỉ ngơi và tập các bài hồi phục nhẹ nhàng.

Tiền đạo của CLB Nam Định không thể ở lại Indonesia để sát cánh cùng toàn đội Việt Nam. Xuân Son muốn tận dụng triệt để thời gian để điều trị chấn thương, tập hồi phục và tái xuất sân cỏ vào ngày sớm nhất. Về chuyến bay đưa Xuân Son từ Indonesia trở lại Việt Nam, FIFA hỗ trợ 100% tiền vé.

Theo quy định của FIFA, các tuyển thủ dính chấn thương trong các giải đấu do FIFA tổ chức, thuộc lịch trình FIFA Days sẽ được hỗ trợ toàn diện. FIFA có thể chi trả một khoản phí đền bù chấn thương cho CLB chủ quản của Xuân Son là Nam Định.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 rời sân trong trận đối đầu Philippines. Sau tình huống nỗ lực bứt tốc, Xuân Son nằm sân, ôm đùi sau của chân trái và tỏ vẻ đau đớn. Khi rời sân, Son bước chân tập tễnh, lấy áo che mặt để giấu vẻ thất vọng. Chính Xuân Son đã cảm nhận có gì đó không ổn về chấn thương vừa gặp phải.

Trang chủ của FIFA và AFC nhận định Xuân Son đã dính chấn thương gân khoeo (rách cơ đùi sau) và cần ít nhất 4 tuần để hồi phục hoàn toàn. Kết quả của buổi chụp chiếu vào sáng hôm sau xác định đúng là Xuân Son bị rách cơ đùi. Đó là kịch bản xấu khiến trụ cột của đội tuyển chia tay giải đấu ngay trước thềm chạm trán Thái Lan.

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Xuân Son ôm đầu khi rời sân.

HLV Kim Sang-sik nói rằng khi nhìn nhận ở góc độ lạc quan, Xuân Son không gặp chấn thương quá nặng, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng. Ông khẳng định vai trò của Xuân Son ở đội tuyển rất quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ khác sẵn sàng đứng lên thay thế. Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi kịch bản tổn thất, thiếu hụt lực lượng ở FIFA ASEAN Cup.

"Cơn bão" chấn thương đang càn quét Việt Nam ở trước và trong giải đấu FIFA ASEAN Cup. Trước khi giải đấu khởi tranh, đội tuyển mất Thành Chung và Quang Hải vì chấn thương. Hoàng Đức phải nghỉ thi đấu ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup vì chưa có thể lực tốt nhất.

So với ASEAN Cup 2026, sự chuẩn bị của Việt Nam cho FIFA ASEAN Cup bất ổn hơn hẳn. HLV Kim là người áp lực nhất nhưng đây cũng là dịp để ông chứng tỏ khả năng xoay xở lực lượng.

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#Xuân Son #chấn thương #rách cơ đùi #hồi phục #FIFA #Nam Định #đá bóng #Việt Nam vs Thái Lan #lịch Việt Nam vs Thái Lan

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