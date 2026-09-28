Herbalife Việt Nam tiếp tục là Nhà tài trợ Kim cương cho giải VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã củng cố cam kết góp phần thúc đẩy lối sống năng động thông qua việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho giải chạy VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026. Đây là lần đầu tiên Herbalife Việt Nam tài trợ cho giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2026, sự kiện được chờ đón này đã thu hút hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 là giải chạy thứ 19 Herbalife Việt Nam tự hào tài trợ kể từ khi bắt đầu đồng hành với VnExpress vào năm 2022. Thông qua chương trình hợp tác dài hạn này, Herbalife Việt Nam liên tục tài trợ cho các giải chạy do VnExpress tổ chức trên toàn quốc với mục tiêu khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống năng động, lành mạnh và lan tỏa tinh thần này đến mọi người xung quanh.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi mở rộng chương trình hợp tác với VnExpress khi lần đầu tiên đồng hành cùng giải chạy được tổ chức tại Nghệ An. Việc liên tục duy trì và mở rộng hoạt động tài trợ cho các giải chạy trên toàn quốc là một phần trong cam kết mạnh mẽ của Herbalife nhằm góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn thông qua hoạt động đồng hành cùng các sáng kiến ​​về sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tin rằng các sự kiện chạy bộ không chỉ giúp mỗi cá nhân chinh phục giới hạn của bản thân mà còn truyền cảm hứng để nhiều người thực hành chạy bộ như một thói quen hàng ngày để sống khỏe mạnh hơn”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam đã kiến tạo một không gian trải nghiệm đầy sôi động tại khu vực expo của giải chạy. Được thiết kế như một điểm đến để chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và tương tác đầy năng lượng, khu trải nghiệm này đã thu hút hàng nghìn vận động viên và khách tham quan – bao gồm nhiều Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam – cùng tham gia các trò chơi thú vị, trải nghiệm sản phẩm và nhận những phần quà hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là buổi giao lưu với biểu tượng thể thao quốc gia kiêm đại sứ thương hiệu Herbalife Châu Tuyết Vân – vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo – mang đến cho người hâm mộ cơ hội cùng chụp ảnh và trò chuyện với nhà vô địch thế giới này.

Giải chạy đã thu hút hơn 7.000 vận động viên tham gia ở các cự ly ngắn, trung bình và dài bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Cung đường đua đã đưa người chạy qua những tuyến đường mang tính biểu tượng, những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và các địa danh văn hóa đặc sắc của tỉnh Nghệ An. Sự kiện lựa chọn Quảng trường Hồ Chí Minh làm khu vực xuất phát và về đích, đồng thời đi qua các trục đường huyết mạch như Đại lộ Lênin và Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Các vận động viên xuất sắc đạt các thứ hạng cao nhất ở các cự ly đã được trao thưởng những sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife, bao gồm:

Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La

Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 là sự kiện thứ tư trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026.

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