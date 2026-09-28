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Thể thao

Nguyễn Xuân Son chia tay đội tuyển Việt Nam, trở về nước điều trị chấn thương

PV

Tối 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bịn rịn chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam để trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương.

Đây là nguyện vọng của cá nhân Xuân Son và nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của toàn đội trong thời điểm tiền đạo này phải tạm rời đội tuyển để tập trung điều trị, phục hồi.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN và ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐBĐVN kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã động viên, khích lệ Xuân Son tập trung điều trị thật tốt để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho ĐT Việt Nam và CLB. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn LĐBĐVN phối hợp với CLB chủ quản theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Trước đó, LĐBĐVN đã có kế hoạch sắp xếp để Xuân Son điều trị chấn thương theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ ĐTQG tại Bệnh viện Vinmec. Tuy nhiên, Xuân Son bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB để thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình điều trị.

Trước buổi tập chiều 28/9, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Xuân Son phải chia tay đội tuyển.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Các đồng đội cũng dành nhiều tình cảm và sự động viên cho Xuân Son. Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho rằng sự vắng mặt của tiền đạo này là tổn thất lớn đối với đội tuyển, nhưng toàn đội đã sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong chặng đường còn lại.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn đối với đội tuyển và toàn đội cũng rất tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son”, Hai Long khẳng định.

Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi phía sau, trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, thời gian dự kiến hồi phục của tiền đạo này từ 4 đến 6 tuần.

vff.org.vn

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#Nguyễn Xuân Son #Đội tuyển Việt Nam #Chấn thương thể thao #Huấn luyện viên Kim Sang Sik #Lịch sử thi đấu

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