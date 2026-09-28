Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng

Gần 300 vận động viên thuộc nhiều lĩnh vực cùng tranh tài tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026. Qua hai ngày thi đấu, giải đấu lan tỏa tinh thần thể thao, văn hóa ứng xử và sự gắn kết giữa những người chơi.

Ngày 26-27/9, tại Dai Kim Pickleball Complex, phường Định Công, Hà Nội, gần 300 vận động viên tham dự Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026, với tên gọi “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.

Giải do Báo Văn Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Diamond Communication và Công ty cổ phần V-Global Holdings tổ chức, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28/3/1957 – 28/3/2027).

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Anh Vũ phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Anh Vũ cho biết mục tiêu của giải là dùng thể thao kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và khuyến khích lối sống khỏe, tích cực.

Thông điệp “Lấy thể thao làm nhịp cầu kết nối, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy tinh thần cộng đồng làm giá trị lan tỏa” được thể hiện qua cách giải quy tụ nhiều nhóm vận động viên. Ba hạng mục gồm Giải Lãnh đạo, Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông và Giải Phong trào, tạo cơ hội giao lưu giữa những người hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Trên sân đấu, nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo, người làm truyền thông và vận động viên phong trào cùng thi đấu, phối hợp và chia sẻ niềm vui sau mỗi trận. NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Xuân Trường (Double2T), Hà Myo, Hà Lê, Trung Ruồi, Hồng Diễm, Thanh Giang, Lâm Vissay cùng nhiều nghệ sĩ trực tiếp tham gia tranh tài.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thu hút sự chú ý, đồng thời đưa hình ảnh pickleball đến gần hơn với công chúng. Những cái bắt tay, tiếng cười và sự cổ vũ giữa các trận đấu góp phần tạo nên không khí cởi mở, đúng với tinh thần giao lưu của giải.

Văn hóa thể thao cũng được thể hiện qua cách các vận động viên thi đấu và ứng xử. Ban tổ chức đề nghị người chơi giữ tinh thần đoàn kết, trung thực, tôn trọng đối thủ và trọng tài, đồng thời chấp hành điều lệ giải.

“Hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên là một đại sứ lan tỏa văn hóa thể thao”, ông Nguyễn Anh Vũ nhắn gửi.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Anh Vũ trao giải ở hạng mục dành cho nghệ sĩ. Ảnh: BTC.

Các trận đấu có những pha bóng quyết liệt và thời điểm căng thẳng, song giá trị của giải còn được thể hiện trong cách người chơi tôn trọng đối thủ, chúc mừng người chiến thắng và động viên nhau sau mỗi trận.

Ban tổ chức kỳ vọng vận động viên rời giải với niềm vui, tình bạn và những trải nghiệm đáng nhớ, qua đó duy trì hứng thú rèn luyện thể thao. Cùng với hoạt động thi đấu, Không gian Văn hóa Việt có các khu vực trải nghiệm, giao lưu, trò chơi tương tác và giới thiệu sản phẩm, mở rộng hoạt động của giải thành điểm sinh hoạt chung cho người tham dự.

Giải được định hướng tổ chức thường niên. Mùa đầu tiên đặt nền móng cho một điểm hẹn dành cho cộng đồng yêu pickleball, nơi các vận động viên có thể trở lại để tranh tài và gặp gỡ những người cùng sở thích.

Trận chung kết đôi nam ở hạng mục Giải Phong trào. Ảnh: BTC.

Sau hai ngày thi đấu, ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ở hạng mục Giải Lãnh đạo, nội dung Lãnh đạo khách mời, giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Anh Vũ - Nguyễn Minh Tiệp. Nội dung đôi nam nữ thuộc về cặp Lê Phương Thúy - Nguyễn Lê Minh; nội dung đôi nam thuộc về cặp Lê Thanh Hải - Mạc Xuân Tùng.

Ở hạng mục Giải Nghệ sĩ, cặp Đào Đức Bá - Ngọc Dung giành giải Nhất. Trong hạng mục Giải Phong trào, các cặp Huyền Trang - Tuyến Trần (đôi nữ), Nguyễn Văn Khoa - Nguyễn Thanh Mai (đôi nam nữ) và Ngô Hữu Thảo - Trần Phúc (đôi nam) lần lượt đứng đầu.

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ như Giải Quý ông, Giải Người đẹp, Giải Newbie, Giải Fair Play, Giải Dấu ấn phong cách và Giải Cặp đôi đồng điệu.

“Pickleball Văn hóa Việt 2026” khép lại sau hai ngày tranh tài, để lại những cuộc gặp gỡ và kết nối bên cạnh kết quả trên sân. Thể thao trở thành điểm chung để người chơi giao lưu, còn tinh thần tôn trọng và đoàn kết góp phần lan tỏa văn hóa thể thao trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải: