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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 29/9: Cầu mây đôi nữ săn vàng, điền kinh chờ tiếp sức bứt phá

Trọng Đạt

TPO - Chung kết cầu mây đôi nữ giữa Việt Nam và Philippines lúc 7h (giờ Việt Nam) là tâm điểm ngày thi đấu 29/9. Buổi tối, hai đội tiếp sức 4x400m nam và nữ cùng bước vào chung kết, trong khi Kurash có hai võ sĩ tranh tài ở hạng cân trên 87kg nữ.

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Đội tiếp sức 4x400m nam giành quyền vào chung kết.

Đoàn Thể thao Việt Nam có cơ hội cạnh tranh huy chương ở nhiều nội dung trong ngày 29/9. Đáng chú ý nhất là trận chung kết đôi nữ cầu mây giữa Việt Nam và Philippines, diễn ra lúc 7h tại Nhà thi đấu Mizuho, Nagoya.

Thu Trang và Hồng Liên giành quyền vào chung kết sau khi thắng Hàn Quốc 2-0 ở bán kết. Đây là cơ hội để cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi cao nhất ở nội dung đôi nữ, lần đầu tiên kể từ ASIAD 2006. Trước đó, đội regu nam đã giành HCĐ; chiến thắng của đôi nữ sẽ giúp môn cầu mây có thêm dấu ấn tại Đại hội.

Điền kinh là điểm nhấn tiếp theo, với hai nội dung tiếp sức 4x400m diễn ra vào buổi tối. Chung kết nữ bắt đầu lúc 19h05, còn chung kết nam diễn ra lúc 19h17. Danh sách đăng ký của đội nữ có Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai; đội nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn.

Cả hai đội tiếp sức đều có cơ sở để hướng tới bục huy chương. Đội nữ từng giành HCV giải vô địch tiếp sức châu Á với thành tích 3 phút 31 giây 16; đội nam cũng vô địch giải đấu này và lập kỷ lục quốc gia 3 phút 02 giây 60. Tuy nhiên, ASIAD quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục, nên các đội Việt Nam cần đạt phong độ cao nhất ở chung kết. Cùng buổi tối, Dương Thị Thảo thi chung kết nhảy cao nữ lúc 17h05.

Ở môn Kurash, Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh thi vòng loại hạng trên 87kg nữ từ 7h30. Các trận bán kết và chung kết dự kiến bắt đầu lúc 12h. Cục Thể dục thể thao đánh giá Thanh Thủy có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đội tuyển vẫn có cơ sở tranh chấp huy chương, dù phải đối đầu những võ sĩ mạnh của châu lục.

Trong buổi sáng, các xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40. Các cung thủ Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Duy lần lượt đấu vòng loại trực tiếp lúc 6h15 và 7h; Hoàng Phương Thảo, Lộc Thị Đào thi đấu lúc 11h15. Hai cặp bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam gặp Qatar lúc 7h và Nhật Bản lúc 12h ở vòng 1/16.

Đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 8h để khép lại vòng bảng. Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar, Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp.

Ở Esports, đội PUBG Mobile thi đấu tính điểm từ 7h. Đội Liên Minh Huyền Thoại lần lượt gặp Saudi Arabia lúc 7h, Malaysia lúc 9h30 và UAE lúc 12h; đội Identity V gặp Malaysia lúc 11h30.

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#Asiad #cầu mây #điền kinh #kurash #huy chương #Việt Nam

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