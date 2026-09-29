Nhận định Việt Nam vs Thái Lan, 19h30 ngày 29/9: Đây là đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik tái đấu Thái Lan kể từ sau chiến thắng ở chung kết ASEAN Cup 2026. Lần này, cục diện sẽ khác khi "Voi chiến" triệu tập Chanathip và những ngôi sao tốt nhất để góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhận định trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Khi để thua Việt Nam ở 2 trận chung kết ASEAN Cup liên tiếp, người Thái đổ lỗi do không triệu tập được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, khi để thua Việt Nam quá nhiều, nhất là những trận chung kết diễn ra trên sân Rajamangala, "Voi chiến" vẫn sốt sắng nghĩ đến chuyện phục thù.

Trận tái đấu giữa 2 đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup chính là dịp để Thái Lan dồn mọi nguồn lực để thực hiện tham vọng trả đủ món nợ với "Các chiến binh sao vàng".

Đây chính là thời khắc để xác định Việt Nam có vượt lên hẳn Thái Lan, hay "Voi chiến" vẫn là ông kẹ của chúng ta. Một trận đấu rất đáng xem khi Thái Lan nắm trong tay lực lượng mạnh nhất, với đầu tàu là Chanathip, Supachok, Sarach Yooyen, đối đầu với dàn sao đang ở đỉnh cao phong độ của Việt Nam như Hoàng Đức, Hoàng Hên, Đình Bắc...

Trên hết, đây là cuộc đấu trí thật sự giữa HLV Kim Sang-sik và HLV Anthony Hudson, sau khi thuyền trưởng của Thái Lan được đáp ứng nguyện vọng - triệu tập đội hình tối ưu để chơi sòng phẳng với Việt Nam. Trước trận đánh lớn, HLV Hudson nhận tin vui từ LĐBĐ Thái Lan khi được gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Sau trận thắng Philippines, Việt Nam chịu tổn thất nặng vì tiền đạo Xuân Son chấn thương và nghỉ hết giải. Thái Lan cũng gặp tổn thất từ trước ngày khai màn FIFA ASEAN Cup khi tiền đạo mũi nhọn số 1 của họ là Suphanat chấn thương. Cả 2 đội tuyển đều mất "mũi nhọn" hàng công chất lượng nhất.

Sẽ chẳng có lý do để Thái Lan hay Việt Nam đổ lỗi nếu để thua ở trận đấu mang tính chất định đoạt vị trí nhất bảng B. Có một loạt yếu tố sẽ được phân định sau trận này: HLV Kim và Hudson, ai đẳng cấp hơn; Chanathip và Hoàng Đức tái đấu, ai sẽ thể hiện đẳng cấp ở giữa sân...

Người Thái quyết tâm đánh bại Việt Nam bằng mọi giá vì họ chạm trán đối thủ khó chịu Philippines ở lượt cuối. Nếu trận đấu có kết quả hòa, đội thuận lợi là Việt Nam khi thầy trò HLV Kim gặp Pakistan và có thể hướng đến trận thắng đậm. Tất nhiên, Việt Nam không muốn ra sân trong tâm thế cầu hòa. Chúng ta phải hướng đến chiến thắng vì 3 điểm và để khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á.

Phong độ, thành tích đối đầu Việt Nam vs Thái Lan

Trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup, Thái Lan thắng dễ Pakistan. HLV Hudson cất Chanathip trên ghế dự bị. Cách chơi của Thái Lan thể hiện rõ họ chưa bung hết sức, chủ động "giấu bài" nhưng vẫn thắng đậm vì đối thủ quá yếu. Với Việt Nam, thầy trò HLV Kim rất vất vả để thắng Philippines với tỷ số tối thiểu.

Các tuyển thủ Việt Nam trải qua 90 phút "bào sức" trước dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines. Cầu thủ Thái Lan có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và không tốn sức để thắng Pakistan, do đó yếu tố thể trạng sẽ ít nhiều có lợi thế nghiêng về "Voi chiến".

Xét về thành tích đối đầu, Thái Lan lép vế Việt Nam ở triều đại của HLV Kim Sang-sik. Trang Siam Sport của Thái Lan chỉ ra lần gần nhất "Voi chiến" thắng Việt Nam là vào tháng 9/2024. Kể từ đó, Thái Lan nếm trải quá nhiều nỗi đau trước Việt Nam, qua 4 trận chung kết FIFA ASEAN Cup.

Không còn ai nói về câu chuyện "Việt Nam sợ Thái Lan" nữa. Đây là lúc "Các chiến binh sao vàng" ở thế cửa trên, được chính cầu thủ Thái Lan, HLV Hudson và truyền thông nước này nhìn nhận với sự tôn trọng nhất định. Đó là thành quả cho những năm thăng tiến của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển khi HLV Kim tiếp quản ghế nóng từ tay ông Park Hang-seo.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Thái Lan

Chấn thương của Xuân Son để lại khoảng trống mênh mông cho hàng công Việt Nam. HLV Kim chỉ còn Williams Minh Hoàng sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền đạo cắm. Khi đó, vị chiến lược gia người Hàn sẽ điều chỉnh thêm vài vị trí đá chính và có thể biến đổi lối chơi khác hoàn toàn để vận hành đội hình không có Xuân Son.

Hoàng Đức vắng mặt ở trận Philippines vì chưa có thể lực tốt nhất, hiện không rõ đá chính hay dự bị trước Thái Lan. Tài Lộc cũng chưa lấy lại 100% thể lực. Tình hình nhân sự của Việt Nam trước trận đại chiến Thái Lan vẫn bất ổn vì chấn thương và nhiều tuyển thủ chỉ mới hồi phục chấn thương.

Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Chanathip được cho nghỉ ngơi ở trận gặp Pakistan và sẽ sẵn sàng thể lực để chơi một trận sống còn với Việt Nam. Supachok cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận trước và đã sẵn sàng ra sân trước Việt Nam.