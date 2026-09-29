CĐV Indonesia hô vang 'Shin Tae-yong', gây áp lực với HLV Herdmann sau trận hòa thất vọng trước Malaysia

TPO - Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia đã trải qua một trận cầu căng thẳng trước đại kình địch Malaysia. Kết quả 0-0 rõ ràng khiến cho NHM xứ vạn đảo thất vọng. Và như ASEAN Cup 2026, họ tiếp tục gây áp lực lên HLV Herdmann.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng ngàn người đồng thanh hô vang “Shin Tae-yong, Shin Tae-yong”… Đây là vị HLV đã bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia sa thải vào tháng 1/2025, kéo theo đó là hàng loạt tranh cãi.

Việc các CĐV Indonesia "mượn" tên Shin Tae-yong đã được áp dụng nhiều lần để gây áp lực lên HLV đương nhiệm của đội tuyển quốc gia sau mỗi lần kết quả không như ý. Có lẽ trong một bộ phận NHM, họ vẫn cảm nhận được rằng Shin Tae-yong vẫn là HLV làm tốt nhất công việc ở đội tuyển Indonesia suốt nhiều năm qua.

Thông điệp từ khán đài Bung Karno rõ ràng là không hề dễ chịu với ban huấn luyện của John Herdmann lẫn dàn sao hải ngoại đang khoác áo Garuda. Và trước làn sóng chỉ trích ngầm nhắm vào ban huấn luyện, trung vệ đội trưởng Kevin Diks đã phải lên tiếng.

Ngôi sao thuộc biên chế Monchengladbach nêu rõ quan điểm của mình: "Tôi nghĩ phản ứng đó đến không đúng lúc. Việc này không phù hợp. Tôi cảm thấy nó không tốt cho các cầu thủ, và không tốt cho huấn luyện viên".

Kevin Diks đã chỉ huy hàng thủ Indonesia tốt, giúp đội nhà sạch lưới trước Malaysia

Kevin Diks nhấn mạnh rằng người hâm mộ đã quá khắt khe với đội nhà. Họ bỏ qua bối cảnh ngặt nghèo rằng đội tuyển Indonesia phải đá gần 1 tiếng đồng hồ trong thế thiếu người. "Phải chiến đấu trong thế 10 đấu 11 là điều vô cùng khó khăn, và tôi thất vọng với phản ứng này", Kevin Diks bộc bạch. "Tôi nghĩ hành động ấy là không hề đúng mực. Nó làm tôi thất vọng".

Indonesia và Malaysia vừa hòa nhau 0-0. Bước ngoặt lớn nhất của trận cầu đến ở phút 37. Tiền vệ chủ chốt Thom Haye phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng quyết liệt với Arif Aiman. Thiệt quân từ khá sớm đã phá vỡ hoàn toàn ý đồ chiến thuật của Garuda.

Thay vì tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt lối chơi tấn công, đại diện xứ vạn đảo buộc phải lùi sâu đội hình. Họ đã vắt kiệt sức lực, gồng mình phòng ngự để chống đỡ những đợt hãm thành liên tục từ đối thủ trong suốt phần lớn thời gian thi đấu.

Trận hòa không bàn thắng khiến Indonesia tiếp tục xếp ở vị trí nhì bảng A, trong khi Malaysia giữ vững ngôi đầu. Hành trình chinh phục đỉnh cao FIFA ASEAN Cup 2026 của thầy trò John Herdman rõ ràng vẫn còn rất nhiều chông gai. Họ chỉ có thể vào chung kết nếu thắng trận cuối, đồng thời phải thắng đậm để đạt chỉ số phụ tốt hơn Malaysia.