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Nhận định Philippines vs Pakistan, 16h00 ngày 29/9: Cuộc chiến không cân sức

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu giữa Philippines và Pakistan mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội tuyển vì trong khuôn khổ bảng B, họ đang hụt hơi thấy rõ so với Thái Lan và Việt Nam.

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Nhận định trước trận đấu Philippines vs Pakistan

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Philippines rõ ràng nắm giữ nhiều lợi thế hơn. Theo bảng xếp hạng gần nhất của FIFA, khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất đáng kể: Philippines xếp hạng 135 thế giới, trong khi Pakistan ngụp lặn ở tận vị trí thứ 198. Sự chênh lệch lên tới hơn 60 bậc này phản ánh đúng sự đầu tư, cơ sở hạ tầng, cũng như chất lượng nhân sự mà hai quốc gia đang sở hữu.

Tại bảng B, Pakistan ngay từ đầu đã bị giới chuyên môn nhận định là đội bóng yếu nhất và mang thân phận "lót đường". Điều này đã phần nào được chứng minh ở lượt trận ra quân khi đại diện Nam Á hoàn toàn vỡ trận và chịu thất bại nặng nề 0-4 trước một Thái Lan quá mạnh. Nhiều NHM nói Pakistan thậm chí gặp Lào, Timor Leste hay Campuchia cũng có thể thua chứ chưa nói gì đến việc gặp một đối thủ hàng đầu như tuyển Thái Lan.

Đội bóng Nam Á dường như gặp vấn đề lớn trong việc bắt nhịp với nhịp độ chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn, đặc biệt là khi phải chịu áp lực dồn dập từ các phương án tấn công đa dạng của đối thủ. Thể trạng cầu thủ của họ nhìn chung cũng ở mức trung bình, thường xuyên thua thiệt trong tranh chấp.

Trái ngược với hoàn cảnh bị động của Pakistan, màn trình diễn của Philippines lại mang đến những nét tích cực dù họ cũng phải chịu cảnh trắng tay. Khi đối đầu với tuyển Việt Nam, các cầu thủ Philippines đã chơi một thế trận đầy kiên cường, tổ chức phòng ngự có kỷ luật và chỉ chịu khuất phục với tỷ số sát nút 0-1 bởi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Nguyễn Đình Bắc.

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Thậm chí, "The Azkals" (biệt danh của tuyển Philippines) còn tạo ra được một vài tình huống phản công đáng chú ý khiến khung thành Việt Nam phải chao đảo. Chính vì thế, Philippines được đánh giá cao hơn hẳn. Họ có thể tận dụng sự vượt trội về nhân sự, về sự kết dính trong lối chơi để thắng, thậm chí thắng đậm Pakistan.

Phong độ, lịch sử đối đầu Philippines vs Pakistan

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê đơn thuần, người hâm mộ sẽ thấy một bức tranh khá đối lập vì thời gian qua, phong độ của Philippines là tệ hơn Pakistan. Philippines để thua tới 4 trận, chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 8 lần. Trong khi đó trong cùng quãng thời gian, Pakistan chỉ thua 1, thắng 3.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đối thủ của đại diện Đông Nam Á trong giai đoạn này đều là sừng sỏ trong khu vực, khiến cho những thất bại của họ là điều khó tránh. Trong khi đó, đối thủ của Pakistan loanh quanh toàn đứng ngoài Tốp 200 thế giới như Afghanistan, Maldives…

Đẳng cấp của các đối thủ mà Pakistan chạm trán trước giải không thể so sánh với những thử thách tại đấu trường khốc liệt như FIFA ASEAN Cup, minh chứng là việc họ dễ dàng sụp đổ trước Thái Lan ở ngày mở màn.

Nhìn về quá khứ, lịch sử đối đầu giữa Philippines và Pakistan không có nhiều dữ liệu để tham chiếu, bởi tính đến nay hai đội mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần. Trận đấu đó diễn ra cách đây đã 13 năm (vào ngày 15/10/2013 tại Bacolod) trong khuôn khổ giải giao hữu Philippine Peace Cup.

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Ký ức của năm 2013 gợi lại một trận cầu vô cùng kịch tính. Pakistan tạo ra cú sốc khi vượt lên dẫn trước ở phút 15 nhờ công của Kaleemullah. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc. Nhờ màn tỏa sáng của Patrick Reichelt, Chris Greatwich và Stephan Schrock ở những phút thi đấu cuối cùng, Philippines đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1, qua đó đoạt luôn chức vô địch của giải đấu. Lần này, Pakistan thậm chí khó tái hiện kịch bản gay cấn như thế khi họ yếu đi nhiều trong khi Philippines rõ ràng đang mạnh lên.

Thông tin lực lượng Philippines vs Pakistan

Bên phía Philippines, sức mạnh của họ vẫn nằm ở dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm đang thi đấu tại nước ngoài. Cái tên đáng chú ý nhất ở khu vực trung tuyến chính là tiền vệ Randy Schneider. Anh sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng cầm trịch, tịnh tiến bóng ấn tượng và những cú nã đại bác từ tuyến hai mang tính đột biến rất cao.

Đối mặt với một hệ thống phòng ngự lùi sâu và thi đấu co cụm của Pakistan, sự linh hoạt, các đường chuyền xé toang hàng thủ và khả năng dứt điểm ngoài vòng cấm của Schneider sẽ là chiếc chìa khóa quan trọng giúp The Azkals khai thông thế bế tắc. Bài toán lớn nhất của các chân sút Philippines lúc này là phải cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, điều họ đã làm không tốt trong trận gặp Việt Nam.

Ở bên kia chiến tuyến, Pakistan quá khiêm tốn về lựa chọn. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của họ chỉ dừng lại ở 4 bàn và anh này thậm chí còn đang thất nghiệp. Trong khi các cầu thủ khác thi đấu cho những đội bóng rất yếu. Với nguồn lực như vậy, Pakistan rất khó gây ra khó khăn hôm nay.

Đội hình dự kiến Philippines vs Pakistan

Philippines: Fakesgaard Michael; Tabinas Paul, Tabinas Jefferson, Nyholm Jesper, Leipold Andre, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Gayoso Javier.

Pakistan: Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Abdullah Shah, Abdul Shahzad, Ali Akbar Khan, Syed Ali Raza, Ali Agha, Mahmood Ali Uzair, Haris Zeb.

Dự đoán tỷ số: Philippines 3-0 Pakistan

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