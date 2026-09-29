Thái Lan tập chống bóng chết nhằm hạn chế vũ khí sở trường của đội tuyển Việt Nam

TPO - Hôm qua, đội tuyển Thái Lan đã tổ chức buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Trong buổi rèn quân này, họ tập trung vào các tình huống được cho là thế mạnh của đối thủ.

Theo ghi nhận của tờ Siamsport, HLV Anthony Hudson chủ yếu tập trung vào các bài tấn công và phòng ngự bằng bóng bổng. "Trong đó, ông muốn các cầu thủ tập trung kỹ lưỡng vào tình huống cố định và đá phạt góc", ấn phẩm xứ chùa vàng nhấn mạnh.

Có lẽ đây là cách mà ông Hudson muốn chuẩn bị cho tuyển Thái Lan khi đối mặt với Việt Nam, đội bóng vốn nổi tiếng với các tình huống dàn xếp cố định. Khi trợ lý Lee Jung-soo còn “phò tá” HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam cực kỳ nguy hiểm ở khâu này. Các bàn thắng liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng, điển hình là tình huống Duy Mạnh ghi bàn vào lưới đội tuyển Malaysia.

Tại ASEAN Cup 2026, thực tế là khâu đánh cố định của đội tuyển Việt Nam đã giảm sút nhưng ở các tình huống không chiến, đội vẫn thực hiện tốt với các pha ghi bàn của Xuân Son (vào lưới Malaysia) hay Đình Bắc (tung lưới Timor Leste)…

Đội tuyển Việt Nam sở hữu tới 7 cầu thủ cao trên 1m8 không tính thủ môn

Có lẽ đó là lý do người Thái rất tập trung vào khâu chống bóng chết để hạn chế “nguồn sống” của đối thủ, những người sở hữu không ít “cây sào” như Việt Anh, Tài Lộc, Williams Minh Hoàng trong khi Thái Lan lại mất đi cầu thủ cao nhất toàn đội (Jonathan Khemdee, 1m90).

Thực tế là khả năng chống cố định/bóng bổng của Thái Lan cũng không phải quá tốt, ví dụ như tình huống Singapore tổ chức phạt góc ghi bàn ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 để ấn định tỷ số 2-1 hay trước đó là bàn thua ở trận hòa 2-2 với Kuwait (giao hữu tiền ASEAN Cup 2026). Ngoài Manuel Bihr cao 1m84, không hậu vệ nào trong danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 của tuyển Thái Lan vượt qua cột mốc 1m80. Đây có lẽ là một chi tiết mà HLV Hudson càng lưu ý, thúc giục các học trò thực hiện tốt khâu chống cố định/bóng bổng trước Việt Nam.

Trận đấu vào tối nay (19h30 ngày 29/9) mang ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội, bởi cả hai đều đã giành trọn 3 điểm trong các trận ra quân. Thái Lan đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Pakistan với tỷ số đậm 4-0, trong khi Việt Nam giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Philippines.

Do đó, cuộc đối đầu sắp tới không chỉ là trận chiến giành lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp vào vòng trong, mà còn là bài kiểm tra quan trọng về năng lực của Bầy Voi chiến khi chạm trán một đối thủ cùng khu vực, đặc biệt khi 4 lần gặp nhau gần nhất họ thua tới 3.