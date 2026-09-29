Xuân Son về Hà Nội, tiếp tục điều trị chấn thương

TPO - Sáng 29/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đáp xuống sân bay Nội Bài sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam tại Bandung, Indonesia. Anh sẽ trở về CLB để tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương cơ đùi sau.

Chuyến bay của Xuân Son khởi hành từ Jakarta lúc 1h30 và hạ cánh tại Nội Bài lúc 5h34, sớm gần một tiếng so với dự kiến. Gia đình có mặt tại sân bay đón tiền đạo này và sau đó di chuyển về Ninh Bình (Nam Định cũ).

Theo nguyện vọng của Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang-sik đồng ý để anh trở về Việt Nam, thuận tiện cho sinh hoạt và tiếp tục điều trị. VFF cho biết sẽ phối hợp với CLB chủ quản theo dõi quá trình hồi phục và hỗ trợ cần thiết để cầu thủ có điều kiện điều trị tốt nhất.

Xuân Son chụp ảnh với người hâm mộ tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Xuân Son chấn thương trong trận tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở lượt mở màn FIFA ASEAN Cup hôm 26/9. Anh rời sân ở phút 60 sau một pha bứt tốc và bị đau. Kết quả kiểm tra tại Indonesia cho thấy anh bị tổn thương cơ đùi sau.

Theo thông tin VFF công bố, Xuân Son dự kiến cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục. HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Xuân Son phải chia tay đội tuyển.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh", ông nói.