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HCV cầu mây đưa Việt Nam vào tốp 20 Asiad, nhưng khoảng cách khu vực vẫn xa

Trọng Đạt

TPO - Chiến thắng trước Philippines ở chung kết đôi nữ cầu mây giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có HCV thứ hai tại Asiad 20. Tính trên bảng tổng sắp, tấm HCV này đưa Việt Nam từ vị trí 21 lên thứ 20, song đoàn vẫn đứng thứ sáu Đông Nam Á.

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Cầu mây đôi nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV Asiad sau 20 năm.

Sáng 29/9, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đánh bại Philippines 2-0 ở chung kết, đưa cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi vô địch đôi nữ Asiad sau 20 năm. Tính đến thời điểm này, đoàn có 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Sau tấm HCV kata đồng đội nữ môn karate được giành ngày 22/9, phải đúng một tuần sau, Việt Nam mới có thêm nhà vô địch. Trong khoảng chờ đợi ấy, đoàn vẫn giành nhiều huy chương nhưng chưa thể bổ sung tấm vàng thứ hai. Vì thế, chiến thắng trước Philippines có ý nghĩa giải tỏa sức ép kỳ vọng, đồng thời giúp các VĐV thấy rằng cơ hội chinh phục đỉnh cao vẫn còn trong những ngày cuối Đại hội.

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Các cô gái vàng khoe thưởng nóng.

Tấm HCV cũng tạo thay đổi cụ thể trên bảng tổng sắp. Kết thúc ngày 28/9, Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ và đứng thứ 21. Có thêm HCV cầu mây, đoàn tăng một bậc lên hạng 20. Đây là bước nhích vừa đủ đưa Việt Nam vào tốp 20, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa khi đặt Việt Nam cạnh các đoàn Đông Nam Á.

Thái Lan có 9 HCV, Malaysia có 6 HCV. Indonesia, Singapore và Philippines cùng có hai HCV như Việt Nam. Tuy nhiên, cả ba đoàn này đều có nhiều HCB hơn Việt Nam, nên vẫn đứng trên dù tổng số huy chương của Singapore và Philippines thấp hơn.

Cơ cấu huy chương cho thấy thêm một điểm cần lưu tâm: trong tổng số 20 huy chương, Việt Nam có 17 HCĐ, 1 HCB và 2 HCV. Con số này cho thấy đoàn có khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung, song việc chuyển cơ hội thành chức vô địch vẫn là bài toán lớn.

Trong bối cảnh mục tiêu tối thiểu là 4 HCV, tấm vàng cầu mây giúp đoàn hoàn thành một nửa chỉ tiêu và quan trọng hơn, tiếp thêm niềm tin để các VĐV bước vào những cuộc tranh tài tiếp theo với tâm thế chủ động hơn.

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#HCV #cầu mây #Asiad #Việt Nam #thành tích #đoàn thể thao

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