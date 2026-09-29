Nhận định CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9: Tam sư tìm lại nụ cười ở Prague

TPO - Nhận định bóng đá CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9, lượt 2 bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả CH Séc và Anh đều nhận thất bại ở trận ra quân, khiến cuộc đối đầu tại Prague trở thành cơ hội để hai đội tìm lại chiến thắng và tránh bị bỏ lại trong cuộc đua ở bảng A3.

Nhận định trước trận CH Séc vs Anh

Chưa đội nào có điểm sau vòng 1. Anh thua Tây Ban Nha 2-3 trên sân nhà Wembley, còn CH Séc gục ngã 1-2 trước Croatia ngay tại Fortuna Arena. Nhờ hơn đối thủ một bàn thắng ghi được, Anh đang đứng thứ ba, CH Séc xếp cuối bảng. Nhưng vị trí thứ ba chắc chắn không phải cái đích mà Tam sư hướng đến.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bước vào Nations League 2026/27 với tâm thế của một ứng cử viên vô địch. Nhưng trận thua 2-3 ngay tại Wembley trước Tây Ban Nha đã giội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Tam sư. Dù Anthony Gordon và Harry Kane sớm mang về lợi thế, những sai lầm cá nhân liên tiếp ở hàng thủ đã khiến Anh phải trả giá đắt trước các pha lập công của Lamine Yamal, Alex Baena và Mikel Oyarzabal.

Với Anh, đó là trận thua thứ hai trong ba trận gần nhất, bằng số trận thua của họ trong 23 trận trước đó cộng lại. Trước đó, họ cũng thua Argentina ở bán kết World Cup. Dù cuối cùng vẫn giành hạng ba ở ngày hội bóng đá thế giới, thất bại trước Argentina cũng là một “vết thương” chưa lành với người hâm mộ Tam sư.

Ở phía chủ nhà, kỷ nguyên Santi Denia bắt đầu không như ý sau một kỳ World Cup thất vọng, khi CH Séc chỉ giành 1 điểm sau 3 trận vòng bảng. CH Séc cần chiến thắng để khỏi rơi vào nguy cơ xuống hạng, sau khi lên League A từ mùa 2024/25.

Trong khi đó, trận thua 1-2 trước Croatia hôm 27/9 vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại trên sân nhà của CH Séc. Nếu thua tiếp trước Anh, đội bóng xứ sở pha lê sẽ lần đầu tiên thua hai trận sân nhà liên tiếp kể từ tháng 6/2016.

Phong độ, lịch sử đối đầu CH Séc vs Anh

Điểm yếu lớn nhất của Anh nằm ở hàng thủ. Đội bóng của Tuchel chưa giữ sạch lưới trong sáu trận liên tiếp, để lọt lưới 13 bàn. Con số này gần gấp đôi 7 bàn thủng lưới trong 17 trận đầu tiên dưới thời HLV người Đức.

Hai trận gần nhất, Anh đều để lọt lưới từ 3 bàn trở lên, điều chưa từng xảy ra với họ từ tháng 2/1927 nếu tính chuỗi ba trận. Tuy lý do là vì Anh lần lượt gặp Argentina, Pháp và Tây Ban Nha, những đối thủ hàng đầu thế giới song cũng không thể nói rằng các hậu vệ Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đổi lại, hàng công của Anh vẫn vận hành tốt. Kane có 4 bàn sau 6 trận Nations League kể từ mùa 2024/25, nhiều hơn tổng số 3 bàn anh ghi trong 18 trận ở ba mùa đầu tiên. Dưới thời Tuchel, anh ghi 17 bàn sau 19 trận. Jude Bellingham, với pha kiến tạo cho Anthony Gordon mở tỷ số trước Tây Ban Nha, đã tham gia vào 9 bàn thắng (7 bàn, 2 kiến tạo) qua 9 lần gần nhất khoác áo đội tuyển.

Hàng công của Anh vẫn chơi khá ổn khi ghi được 2 bàn vào lưới nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.

CH Séc thì đang sa sút. Họ thua hai trận liên tiếp, và chỉ thắng 2 trong 8 trận năm 2026, cả hai đều là giao hữu tiền World Cup với Kosovo và Guatemala. Trước Croatia, họ chỉ có 5 cú sút so với 16 của đối thủ. Tia hy vọng là Adam Karabec, người ghi bàn gỡ hòa và trung bình cứ 89 phút lại có một bàn thắng hoặc kiến tạo cho đội tuyển.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Anh. Tam sư chỉ thua 1 trong 9 lần gặp CH Séc gần nhất, giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, thất bại duy nhất đó lại đến trong lần gần nhất Anh làm khách tại Prague, khi CH Séc thắng 2-1 ở vòng loại EURO 2020 vào tháng 10/2019.

Harry Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận đấu đó, nhưng Jakub Brabec nhanh chóng gỡ hòa trước khi Zdenek Ondrasek ghi bàn quyết định ở phút 85. Đây là lời nhắc nhở rằng Anh không thể xem nhẹ chuyến làm khách lần này, dù tương quan lực lượng vẫn có sự khác biệt.

Thông tin lực lượng CH Séc vs Anh

CH Séc chịu tổn thất lớn trước loạt trận này khi David Zima, David Jurasek, Matej Rynes, Tomas Vlcek, Lukas Provod, Denis Visinsky và Tomas Chory đều rút khỏi đội tuyển vì chấn thương. Tomas Soucek cũng chưa thể trở lại sau chấn thương dây chằng mắt cá gặp Mexico tại World Cup.

Trung vệ Ladislav Krejci bỏ lỡ trận gặp Croatia vì vấn đề ở bắp chân và vẫn cần được kiểm tra trước khi quyết định có thể ra sân hay không. Ondrej Lingr cũng không có tên trong danh sách thi đấu trận trước vì lý do chưa được công bố. Đáng chú ý nhất là trường hợp Adam Karabec. Cầu thủ chạy cánh này ghi bàn vào lưới Croatia nhưng phải rời sân ở phút 74 vì chấn thương. Khả năng thi đấu trước Anh của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhiều khả năng, Adam Hlozek sẽ đá tiền đạo cắm, dù tiền đạo 24 tuổi của Hoffenheim mới ghi 5 bàn sau 47 trận cho đội tuyển. Phía sau anh là Pavel Sulc, người vừa từ chối chuyển đến Wrexham. Thủ môn Lukas Hornicek của Newcastle được dự đoán tiếp tục bắt chính, trong khi Vladimir Coufal, năm nay 34 tuổi, giữ vị trí hậu vệ phải.

Nếu các ngôi sao tấn công của Anh duy trì được phong độ, họ có thể thắng CH Séc ngay tại Prague.

Bên phía Anh, danh sách vắng mặt có Tino Livramento, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Cole Palmer. Ezri Konsa và Nico O'Reilly cũng bỏ lỡ buổi tập gần nhất và chưa chắc chắn khả năng thi đấu. HLV Thomas Tuchel đã xác nhận Trent Alexander-Arnold sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ phải do Livramento vắng mặt. Đây có thể là lần đầu tiên hậu vệ của Real Madrid đá chính cho đội tuyển Anh kể từ tháng 10/2024.

Jordan Pickford cũng sẽ trở lại khung thành thay cho James Trafford, người đã bắt chính trước Tây Ban Nha. Lewis Hall có thể được sử dụng bên cánh trái nếu Nico O'Reilly tiếp tục không thể tập luyện bình thường. Trên hàng công, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Harry Kane nhiều khả năng tiếp tục sát cánh. Gordon đã ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo trong 5 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Anh kể từ World Cup.

Nếu những ngôi sao tấn công duy trì được phong độ như khi họ 2 lần xé lưới Tây Ban Nha ở lượt trận ra quân, Anh có thể sẽ đánh bại Séc để tìm lại niềm vui và sự tự tin cho hành trình Nations League. Nhưng nếu các hậu vệ của họ vẫn chưa tìm được sự chắc chắn, Anh cũng có thể một lần nữa để lọt lưới trước CH Séc.

Đội hình dự kiến CH Séc vs Anh

CH Séc: Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Cerv; Ambros, Sulc, Radosta; Hlozek.

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự đoán tỷ số: CH Séc 1 - 3 Anh