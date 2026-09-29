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Đội tuyển Philippines nhận kết quả sốc dù dẫn Pakistan 2-0

Đặng Lai

TPO - Pakistan bị đánh giá thấp hơn, thực tế là đã chịu 2 bàn thua trước Philippines. Tuy nhiên, đội tuyển Nam Á vẫn có thể ra về với 1 điểm để níu chân đại diện Đông Nam Á ở nhóm cuối.

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Đội tuyển Philippines đã nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục dồn ép và đặt khung thành Pakistan vào tình trạng báo động đỏ. Nhưng dù kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, các chân sút Philippines ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào lưới đối phương.

Phút thứ 12, Leipold thử vận may bằng một cú nã đại bác từ cự ly xa, nhưng bóng đi chưa đủ độ hiểm để đánh bại thủ thành bên phía Pakistan. Chỉ hai phút sau, tiền đạo này tiếp tục được trao cơ hội vàng khi đón đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, phá bẫy việt vị và thoát xuống đối mặt trực diện với thủ môn đối phương. Đáng tiếc, cú dứt điểm có phần vội vàng của anh lại đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc, khiến ban huấn luyện Philippines không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên, sức ép dồn dập của Philippines cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 26. Từ một tình huống tổ chức tấn công mẫu mực bên cánh phải, bóng được tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Reyes tận dụng thoáng mất tập trung của các trung vệ Pakistan, nhanh chóng băng vào chọn vị trí rồi tung cú đánh đầu cận thành dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bàn thắng giải tỏa tâm lý giúp Philippines thi đấu càng thêm thăng hoa. Chỉ vài phút sau bàn mở tỷ số, hậu phương Pakistan tiếp tục mắc sai lầm trước áp lực dữ dội. Trong nỗ lực cản phá cú sút căng của Tabinas, một hậu vệ Pakistan đã để bóng chạm tay rõ ràng trong khu vực 16m50.

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Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR ngoài đường biên, trọng tài chính dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Kristensen bước lên với sự tự tin cao độ, lạnh lùng đánh lừa thủ môn đối phương để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Philippines.

Những phút tiếp theo, thế trận hoàn toàn nằm trong tay các cầu thủ Philippines. Phía bên kia chiến tuyến, Pakistan gần như bế tắc trong khâu triển khai bóng và không thể tạo ra bất kỳ nét đột biến nào để xoay chuyển cục diện.

Tuy nhiên vào hiệp 2, mọi thứ diễn ra với kịch bản khó tin. Philippines bất ngờ nhận những bàn thua trong khi Pakistan vốn là đội yếu hơn lại thi đấu đầy hưng phấn. Phút 47, Akbar Khan thoát xuống dứt điểm gỡ lại 1 bàn và không lâu sau đó, Shahzad dùng tốc độ đi bóng vào trung lộ trước khi dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thứ 2 đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Những phút còn lại, đại diện Đông Nam Á dù đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 nhưng họ không thể tận dụng thành công. Đội tuyển này chấp nhận hòa đáng tiếc và gần như chắc chắn đã hết hy vọng đi tiếp.

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