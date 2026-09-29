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Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan, 19h30 ngày 29/9: Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng dự bị

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng Thái Lan ở trận này để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B cùng tấm vé vào chơi trận chung kết, FIFA ASEAN Cup 2026.

report Chiếc áo của Xuân Son được xếp ngăn nắp trong phòng thay đồ

Tiền đạo Xuân Son đã chia tay đội tuyển để trở về Việt Nam điều trị chấn thương. Đây là tổn thất lớn của chúng ta khi đụng đội Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu thay cho số 12 của tuyển Việt Nam.

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report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam
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Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại khuôn khổ bảng B giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ giới chuyên môn. Sau thất bại ở hai trận chung kết liên tiếp gần nhất, đội bóng xứ chùa vàng đang hừng hực khí thế và vô cùng quyết tâm phục thù. Lần này, HLV Anthony Hudson đã triệu tập đội hình mạnh nhất với sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok nhằm mục tiêu giành lại vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Về phía tuyển Việt Nam, dù vừa giành chiến thắng trước Philippines nhưng đội bóng lại đang đối mặt với tổn thất vô cùng lớn về mặt nhân sự. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về tiền đạo chủ lực Xuân Son khi anh dính chấn thương nặng và phải chia tay giải đấu. Để bù đắp khoảng trống này, HLV Kim Sang-sik dự kiến trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng đá cắm. Chúng ta sẽ phải dựa nhiều vào khả năng điều tiết của Hoàng Đức và sự đột phá từ Đình Bắc để tạo ra khác biệt.

Nhìn nhận về phong độ và nền tảng thể lực trước thềm đại chiến, Thái Lan rõ ràng đang nắm giữ những lợi thế nhất định so với các chiến binh của chúng ta. Trong trận ra quân gặp Pakistan, "Voi chiến" thi đấu rất nhàn nhã, chủ động cất nhiều trụ cột nhưng vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm. Ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam đã phải vắt kiệt sức lực trong suốt 90 phút thi đấu căng thẳng trước Philippines. Bất lợi về mặt thể trạng sẽ là một bài toán khó mà ban huấn luyện Việt Nam cần giải quyết.

Dù gặp phải không ít rào cản, "Những chiến binh sao vàng" vẫn có điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu rất áp đảo trước đối thủ trong thời gian qua. Kể từ tháng 9/2024, bóng đá Thái Lan đã liên tục phải nếm trái đắng trước Việt Nam. Cuộc chạm trán nảy lửa tối nay không chỉ định đoạt ngôi nhất bảng B, mà còn là màn so tài cao thấp giữa HLV Kim Sang-sik và người đồng nghiệp. Tất cả đang chờ đợi một màn trình diễn đỉnh cao để khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Đông Nam Á.

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