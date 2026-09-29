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Thể thao

Giải chạy gây quỹ mổ tim cho trẻ em lần thứ 12 tổ chức vào tháng 12

Trọng Đạt

Ca sĩ Hà Lê sẽ tham gia Run For The Heart 2026, giải chạy dự kiến tổ chức ngày 6/12 tại công viên Yên Sở. Anh cho biết muốn góp sức lan tỏa chương trình và hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn.

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Ngày 29/9, Gamuda Land Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhịp Tim Việt Nam và chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức lễ công bố Giải chạy Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim 2026 mùa giải thứ 12 tại Hà Nội. Với chương trình, hoạt động chạy bộ cộng đồng là dịp để người tham gia cùng đóng góp nguồn lực giúp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được điều trị.

Run For The Heart khởi đầu năm 2013. Sau 11 mùa tổ chức, chương trình đã huy động hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim cho hàng nghìn trẻ em. Riêng năm 2025, số tiền quyên góp đạt hơn 7 tỷ đồng, góp phần đưa 140 em trên cả nước đến gần hơn với cơ hội điều trị.

Mùa giải năm nay mang thông điệp “Triệu Nhịp Đập Từ Vạn Bước Chân”. Giải dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia tại công viên Yên Sở vào ngày 6/12. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển trực tiếp tới Quỹ Nhịp Tim Việt Nam để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn.

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Ông James Lai Siaw Pin, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam.

Ông James Lai Siaw Pin, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho biết ý nghĩa của chương trình nằm ở những cơ hội điều trị mà trẻ em nhận được. “Giá trị thực sự của Chạy Vì Trái Tim không chỉ được đo đếm bằng số lượng người tham gia chạy, mà còn ở hàng ngàn cuộc đời trẻ thơ đã được trao cơ hội thứ hai - cơ hội để lớn khôn, để ước mơ và phát triển trọn vẹn”, ông nói.

Ca sĩ Hà Lê là một trong những nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng giải chạy. Anh cho biết từng cùng một số nghệ sĩ tham gia gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. “Khi Ban tổ chức Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim mời tham dự, tôi lập tức đồng ý. Tôi hy vọng từng bước chạy của mình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh giải, qua đó cùng chung tay giúp trẻ em mắc bệnh tim”, ca sĩ Hà Lê chia sẻ.

Ban tổ chức đang chuẩn bị cho giải chạy tại công viên Yên Sở, kỳ vọng tiếp tục thu hút sự tham gia của cộng đồng và gây thêm nguồn quỹ hỗ trợ các ca phẫu thuật tim.

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#Ca sĩ Hà Lê #Giải chạy gây quỹ #Mổ tim trẻ em #Run For The Heart #Chạy vì trái tim

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