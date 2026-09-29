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VĐV điền kinh bị tước huy chương vàng Asiad 20 vì đi giày sai chuẩn

Hương Ly

TPO - Vận động viên điền kinh người Kazakhstan, Yasmina Toksanbayeva, bị tước huy chương vàng vì mang giày sai quy định tại Asiad 20.

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Toksanbayeva ăn mừng vỡ òa trên bục huy chương, sau đó được thông báo bị hủy kết quả

Tại nội dung đi bộ ở Asiad 20, Toksanbayeva về đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 22 phút 20 giây. Đây là cơn địa chấn của điền kinh tại Asiad 20, bởi Toksanbayeva đã đánh bại ứng cử viên nặng ký đến từ Trung Quốc, Danzengquzong, người được dự đoán sẽ thống trị nội dung này. Nữ VĐV người Kazakhstan đã bật khóc trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng danh giá của Asiad 20.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc bị đảo ngược hoàn toàn chỉ sau một đêm. Tờ The Answer tiết lộ ban tổ chức tiến hành đánh giá lại sau cuộc đua, xác nhận độ dày đế giày của Toksanbayeva vi phạm các quy định hiện hành của bộ môn đi bộ. Chiến thắng của Toksanbayeva lập tức bị hủy bỏ vì phạm luật.

"Các vận động viên chỉ được phép mang những loại giày đã được phê duyệt và có tên trên hệ thống của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Cô ấy đã không mang đôi giày đạt chuẩn đó, đó là lý do tại sao chúng tôi đã báo cáo sự việc lên World Athletics", một quan chức giám sát kỹ thuật chia sẻ với báo chí.

Vị quan chức này chia sẻ thêm: "Việc tước huy chương vàng là quyết định của họ, và chúng tôi đã thông báo điều đó cho vận động viên. Vận động viên có quyền kháng cáo lên ban trọng tài, và cô ấy đã thực hiện quyền đó".

Quyết định truất quyền thi đấu của nhà vô địch đã dẫn đến việc thay đổi toàn bộ thứ hạng của các VĐV xếp sau. Danzengquzong được đôn lên nhận HCV, cùng với người đồng hương Ma Li giành HCB, xếp trên vận động viên đoạt HCĐ của Nhật Bản là Yukiko Umeno.

"Cảm ơn mọi người. Mọi thứ rồi sẽ được giải quyết theo cách tốt đẹp nhất theo ý của Chúa. Tôi muốn nói rằng sự ủng hộ của các bạn mang ý nghĩa to lớn, là nguồn an ủi và sức mạnh đối với tôi lúc này. Nhờ có các bạn, tôi mới có thể trụ vững để vượt qua khoảnh khắc tồi tệ này mà không gục ngã", Toksanbayeva chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, nhiều sự cố trong quá trình thi đấu xuất hiện tại Asiad 20. Ban tổ chức đã truất quyền thi đấu hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang của tuyển bắn súng Việt Nam ngay trước loạt chung kết tranh huy chương 10m súng trường hơi hỗn hợp.

Tổ kiểm tra kỹ thuật của bộ môn bắn súng tại Asiad 20 kết luận bộ áo đấu chuyên dụng của hai xạ thủ Việt Nam không đạt tiêu chuẩn về độ cứng cho phép. Ở môn điền kinh tiếp sức 4x100m nam, các trọng tài thông báo tạm hủy tư cách nhận HCĐ của đội Hàn Quốc sau đơn khiếu nại từ phía Nhật Bản. Nhưng sau đó, BTC đảo ngược phán quyết và công nhận lại kết quả cho đội Hàn Quốc.

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