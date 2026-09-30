Hưng Yên thành lập nhiều đơn vị mới và bổ nhiệm lãnh đạo

TPO - Ngày 30/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Hưng Yên công bố các quyết định của UBND tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên)

Theo đó, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp.

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 1 tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Hồng giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông đề nghị các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và các phòng chuyên môn; rà soát, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, trang thiết bị, bảo đảm hoạt động liên tục, không để quá trình tổ chức lại làm gián đoạn nhiệm vụ.