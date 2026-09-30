Chính phủ quyết định tiếp tục giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 12

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết 43 nêu rõ, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25 ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72 ngày 9/3/2026 của Chính phủ với thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 31/12/2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết số 43 để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, để ứng phó với diễn biến giá dầu thô thế giới tăng do xung đột tại Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu đã được giảm về 0 đến hết 30/6.

Sau đó, Nghị quyết số 34 của Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng với xăng dầu đến ngày 30/9. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.

Đây được xem là tin vui với hàng triệu người dân và doanh nghiệp ở nước ta. Bởi thời gian gần đây giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh, gây áp lực tăng giá hàng hoá và dịch vụ.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.