Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai: Mưa từ sáng đến tối, nhiều khu vực bị ngập sâu

Văn Quân

TPO - Chiều 30/9, địa bàn TP Đồng Nai xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu gây đảo lộn cuộc sống.

Clip: Nước tràn vào các khu dân cư gây ngập sâu ở Đồng Nai.

Từ rạng sáng đến tối 30/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên địa bàn TP Đồng Nai. Có thời điểm, mưa kéo dài nhiều giờ khiến hệ thống thoát nước quá tải, nước dồn về các khu vực thấp trũng.

Tại phường Phước Tân, Hố Nai, Long Thành và các xã Long Phước, Bình An, An Phước, Phước An, nhiều tuyến đường bị ngập. Một số khu vực nước dâng khoảng 1 - 1,5m, tràn vào nhà dân, khiến người dân phải di chuyển tài sản, phương tiện lên vị trí cao.

Tại khu vực suối Bưng Môn, nước dâng nhanh sau mưa, tràn vào khu dân cư. Một số đoạn đường bị nước bao phủ, phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều xe máy phải dừng lại hoặc quay đầu.

1000035905-8140.jpg
Mưa lớn khiến nước dồn về các tuyến đường, khu dân cư thấp trũng gây ngập nặng.

Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương được huy động đến các điểm ngập để hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân không đi vào khu vực nước ngập sâu, nước chảy mạnh.

Đến chiều 30/9, mưa tiếp tục xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, nước sông Buông dâng cao, tràn vào khu dân cư.

Người dân khu vực này cho biết, đây là lần thứ ba trong khoảng 3 tuần, nước lũ tràn về gây ngập. Sau mỗi trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về nhanh khiến người dân phải liên tục ứng phó.

Tại một số khu vực ven sông, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, đưa xe đến nơi cao ráo. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

1000035916.jpg
Người dân chật vật di chuyển sau cơn mưa lớn vào ngày 30/9 ở Đồng Nai.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông tại khu vực Nam Bộ còn diễn biến phức tạp, trong đó có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ. Mưa lớn kết hợp mực nước sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối.

Tại Đồng Nai, các khu vực như Phước Tân, Long Hưng, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Phước An và những vùng thấp ven sông Đồng Nai được cảnh báo nguy cơ ngập nặng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, không cố vượt qua dòng nước chảy xiết; đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản khi mực nước tiếp tục dâng.

Đến tối muộn 30/9, một số khu vực trên địa bàn TP Đồng Nai vẫn còn mưa. Nguy cơ ngập cục bộ tiếp tục được cảnh báo, đặc biệt tại các khu dân cư thấp trũng và khu vực ven sông, suối.

Xem thêm

#Đồng Nai #Mưa ngập #Biên Hòa #Trấn Biên #Long Thành #Hố Nai

Cùng chuyên mục

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

TPO - Những ngày qua, TPHCM xuất hiện nhiều trận mưa từ đêm đến sáng, kéo dài hơn so với những cơn mưa dông thường gặp. Theo chuyên gia, đây là hình thái thời tiết khá bất thường so với quy luật mưa thường thấy ở Nam Bộ, do tác động của nhiễu động từ biển kết hợp với các hình thế thời tiết đang hoạt động trong khu vực.

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do vỡ đê bao tại Vĩnh Long, khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Vỡ đê bao ở Vĩnh Long, ước thiệt hại tiền tỷ

TPO - Triều cường lên cao đã làm vỡ đê bao cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng hàng chục hộ dân, làm ngập hơn 23 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Chính phủ đôn đốc tháo gỡ 1.131 dự án vướng mắc, nguồn lực hơn 779.000 tỷ đồng

Chính phủ đôn đốc tháo gỡ 1.131 dự án vướng mắc, nguồn lực hơn 779.000 tỷ đồng

TPO - Có 3.557 dự án với tổng mức đầu tư 2.490.432 tỷ đồng đã được xử lý, nhưng hơn 779.000 tỷ đồng vẫn nằm trong 1.131 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đưa dự án vào triển khai thực chất.

Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, TPHCM nắng nóng kỷ lục

Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, TPHCM nắng nóng kỷ lục

TPO - Nhiều điểm đo tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong dịp này (từ 28 - 30/9) ở miền Bắc. Hà Nội nắng nóng nhất cả nước với nhiệt độ 38 tại độ tại Láng vào trưa 29/9, nhưng chưa vượt qua kỷ lục trong lịch sử.

Huế bổ nhiệm lãnh đạo ba ban quản lý dự án mới

Huế bổ nhiệm lãnh đạo ba ban quản lý dự án mới

TPO - Từ ngày 1/10, TP. Huế chính thức đưa vào hoạt động ba ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mới sau khi sắp xếp lại sáu đơn vị hiện có. Cùng với đó, lãnh đạo các ban cũng được kiện toàn để quản lý, điều hành bộ máy mới.

Công an ba thành phố lớn chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số

Công an ba thành phố lớn chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số

Chiều 30/9, Công an TP. Hà Nội chủ trì tổ chức tọa đàm “Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP”. Tham dự tọa đàm có đại diện Công an TPHCM và Công an TP. Hải Phòng.

Ngược nguồn giữ dòng Cu Đê

Ngược nguồn giữ dòng Cu Đê

TPO - Ở thượng nguồn Cu Đê (TP Đà Nẵng), đồng bào Cơ Tu đang ngày ngày đo nước, nhặt rác, giữ nguồn lợi thủy sản và báo tin khi phát hiện nguy cơ xâm hại dòng sông. Bằng những việc làm nhỏ, những người dân sống dọc dòng Cu Đê đang cùng chung tay để giữ rừng, giữ nguồn nước cho hôm nay và mai sau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - 'chí khí bền, đạo đức cao'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - 'chí khí bền, đạo đức cao'

TPO - Ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập, noi gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, tiếp nối tinh thần “chí khí bền, đạo đức cao”, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe