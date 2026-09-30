Đồng Nai: Mưa từ sáng đến tối, nhiều khu vực bị ngập sâu

Clip: Nước tràn vào các khu dân cư gây ngập sâu ở Đồng Nai.

Từ rạng sáng đến tối 30/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên địa bàn TP Đồng Nai. Có thời điểm, mưa kéo dài nhiều giờ khiến hệ thống thoát nước quá tải, nước dồn về các khu vực thấp trũng.

Tại phường Phước Tân, Hố Nai, Long Thành và các xã Long Phước, Bình An, An Phước, Phước An, nhiều tuyến đường bị ngập. Một số khu vực nước dâng khoảng 1 - 1,5m, tràn vào nhà dân, khiến người dân phải di chuyển tài sản, phương tiện lên vị trí cao.

Tại khu vực suối Bưng Môn, nước dâng nhanh sau mưa, tràn vào khu dân cư. Một số đoạn đường bị nước bao phủ, phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều xe máy phải dừng lại hoặc quay đầu.

Mưa lớn khiến nước dồn về các tuyến đường, khu dân cư thấp trũng gây ngập nặng.

Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương được huy động đến các điểm ngập để hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân không đi vào khu vực nước ngập sâu, nước chảy mạnh.

Đến chiều 30/9, mưa tiếp tục xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, nước sông Buông dâng cao, tràn vào khu dân cư.

Người dân khu vực này cho biết, đây là lần thứ ba trong khoảng 3 tuần, nước lũ tràn về gây ngập. Sau mỗi trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về nhanh khiến người dân phải liên tục ứng phó.

Tại một số khu vực ven sông, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, đưa xe đến nơi cao ráo. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Người dân chật vật di chuyển sau cơn mưa lớn vào ngày 30/9 ở Đồng Nai.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông tại khu vực Nam Bộ còn diễn biến phức tạp, trong đó có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ. Mưa lớn kết hợp mực nước sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối.

Tại Đồng Nai, các khu vực như Phước Tân, Long Hưng, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Phước An và những vùng thấp ven sông Đồng Nai được cảnh báo nguy cơ ngập nặng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, không cố vượt qua dòng nước chảy xiết; đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản khi mực nước tiếp tục dâng.

Đến tối muộn 30/9, một số khu vực trên địa bàn TP Đồng Nai vẫn còn mưa. Nguy cơ ngập cục bộ tiếp tục được cảnh báo, đặc biệt tại các khu dân cư thấp trũng và khu vực ven sông, suối.