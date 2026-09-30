Công bố giá dịch vụ hành khách tại sân bay Long Thành từ 1/10

TPO - Cảng hàng không quốc tế Long Thành - TP. Đồng Nai sẽ áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách mới, với 90.909 đồng/hành khách đối với chuyến bay quốc nội và 25 USD/hành khách đối với chuyến bay quốc tế.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Mức giá dịch vụ được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tăng tốc hoàn thiện. Ảnh: Văn Quân.

Bộ Xây dựng cũng quy định cách tính giá dịch vụ đối với những hành khách đã mua vé có điểm khởi hành tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó chuyến bay được chuyển sang khởi hành tại Long Thành.

Theo đó, áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Như vậy, mức giá phí dịch vụ áp dụng chuyến bay nội địa tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Long Thành đều áp là 90.909 đồng mỗi khách. Trong khi đó, mức giá áp dụng với hành khách bay quốc tế tại Long Thành bằng Nội Bài, cùng 25 USD/khách, cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD.

Sân bay Long Thành đang được triển khai giai đoạn một với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến khai thác thương mại từ 1/12.

Theo báo cáo của ACV trước đó, đối với các hãng hàng không trong nước, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ nhiều đơn vị.

Vietnam Airlines đề xuất chuyển 4 đường bay từ TPHCM đến sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc), sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu, Trung Quốc) và sân bay quốc tế Manila (Philippines) sang khai thác tại Long Thành.

Vietjet cam kết duy trì khai thác tối thiểu hai đường bay quốc tế, trong khi Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại tại sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm nay và tăng tần suất khai thác từ lịch bay mùa Hè năm 2027.

Với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát và thảo luận phương án khai thác, chuẩn bị cho kế hoạch đưa sân bay Long Thành vào hoạt động dự kiến vào cuối năm nay.