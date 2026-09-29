Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

Điều đặc biệt của Dương Minh Sơn nằm ở khoảng cách rất gần với một trong những đô thị lớn của Đài Loan. Chỉ cần rời khỏi những con phố đông đúc, người ta đã có thể bước vào một không gian mang dấu tích lịch sử địa chất.
TPO - Giữa một thành phố hiện đại như Đài Bắc - Đài Loan, Trung Quốc có những vùng địa hình đặc biệt và các dòng suối khoáng nóng. Dương Minh Sơn - vùng núi nằm ở phía Bắc Đài Bắc, nơi lưu giữ những dấu tích rõ nét của một hệ thống núi lửa cổ. Các nhà địa chất cho biết đây là nơi không cần bước vào phòng trưng bày cũng có thể quan sát được lịch sử của trái đất.
Điều đặc biệt của Dương Minh Sơn nằm ở khoảng cách rất gần với một trong những đô thị lớn của Đài Loan. Chỉ cần rời khỏi những con phố đông đúc, người ta đã có thể bước vào một không gian mang dấu tích lịch sử địa chất.
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Tô bún rạm của người miền biển Gia Lai 10 năm qua giá loanh quanh 5.000-10.000 đồng nhưng giữ trọn vị đậm đà, giàu dinh dưỡng trong thời bão giá.
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