Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

TPO - Giữa một thành phố hiện đại như Đài Bắc - Đài Loan, Trung Quốc có những vùng địa hình đặc biệt và các dòng suối khoáng nóng. Dương Minh Sơn - vùng núi nằm ở phía Bắc Đài Bắc, nơi lưu giữ những dấu tích rõ nét của một hệ thống núi lửa cổ. Các nhà địa chất cho biết đây là nơi không cần bước vào phòng trưng bày cũng có thể quan sát được lịch sử của trái đất.