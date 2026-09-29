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Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

Vũ Lương

TPO - Giữa một thành phố hiện đại như Đài Bắc - Đài Loan, Trung Quốc có những vùng địa hình đặc biệt và các dòng suối khoáng nóng. Dương Minh Sơn - vùng núi nằm ở phía Bắc Đài Bắc, nơi lưu giữ những dấu tích rõ nét của một hệ thống núi lửa cổ. Các nhà địa chất cho biết đây là nơi không cần bước vào phòng trưng bày cũng có thể quan sát được lịch sử của trái đất.

Điều đặc biệt của Dương Minh Sơn nằm ở khoảng cách rất gần với một trong những đô thị lớn của Đài Loan. Chỉ cần rời khỏi những con phố đông đúc, người ta đã có thể bước vào một không gian mang dấu tích lịch sử địa chất.

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Công viên quốc gia Dương Minh Sơn - vùng núi nổi tiếng với những dấu tích của hoạt động núi lửa trong quá khứ nằm ở phía Bắc thành phố Đài Bắc. Giữa một đô thị hiện đại, nơi đây vẫn giữ được một không gian tự nhiên đặc biệt với địa hình núi lửa, suối nóng và những vùng đất giàu khoáng chất.
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Dấu tích rõ nét nhất của hoạt động núi lửa là những vùng địa hình lõm, các miệng phun và lớp đá núi lửa còn lưu lại trên sườn núi. Đây là phần còn lại của một hệ thống núi lửa từng hoạt động mạnh hàng triệu năm trước.
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Nhìn kỹ vào những lớp đá và đất dưới chân, có thể nhận ra một “cuốn sách địa chất” đang mở. Những lớp vật chất núi lửa cho thấy quá trình kiến tạo và biến đổi địa chất lâu dài của khu vực.
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Dương Minh Sơn không chỉ có dấu tích của núi lửa trong quá khứ. Hoạt động địa nhiệt vẫn hiện diện qua các nguồn nước nóng, hơi nước và khí thoát ra từ lòng đất.
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Nhiệt lượng từ sâu trong lòng đất làm nóng nguồn nước, tạo nên hệ thống suối khoáng đặc trưng. Chính nguồn tài nguyên này cũng góp phần hình thành văn hóa tắm suối nóng nổi tiếng của khu vực Bắc Đài Loan.
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Trên nền đất có tính chất địa chất đặc biệt, thiên nhiên vẫn phát triển mạnh mẽ. Những thảm thực vật xanh tạo nên sự tương phản thú vị giữa một vùng đất từng chịu ảnh hưởng của núi lửa và cảnh quan mềm mại ngày nay.
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Ngày nay, những dấu tích núi lửa trở thành điểm đến khám phá tự nhiên. Du khách có thể tiếp cận các khu vực địa chất đặc trưng thông qua hệ thống đường mòn và điểm quan sát.
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Nhưng đây không phải một điểm tham quan thông thường. Những khu vực có khí địa nhiệt hoặc nhiệt độ cao đều được cảnh báo và giới hạn tiếp cận. Thiên nhiên ở đây vẫn đang tiếp tục vận động, dù núi lửa không còn phun trào như trong quá khứ.
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Từ một vùng đất từng được kiến tạo bởi lửa, Dương Minh Sơn hôm nay trở thành không gian của rừng xanh, suối nóng và những hành trình khám phá. Miệng núi lửa có thể đã im tiếng, nhưng câu chuyện về sức mạnh của lòng đất vẫn còn hiện hữu qua từng lớp đá, làn hơi nóng và cảnh quan nơi đây.

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#Dương Minh Sơn #Đài Loan #Núi lửa #Du lịch #Núi lửa hàng triệu năm

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