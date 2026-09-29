Tà Xùa, Mộc Châu là điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á

TPO - Tà Xùa lần đầu được xướng tên ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, trong khi Khu du lịch quốc gia Mộc Châu năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á.

Tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, Tà Xùa và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (tỉnh Sơn La) được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng của khu vực châu Á.

Đây là lần đầu tiên Tà Xùa được trao giải Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

Tà Xùa được trao giải Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026.

Hồi tháng 7, World Travel Awards công bố danh sách đề cử khu vực châu Á. Theo đó, Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam tranh tài với Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Trong khi đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần thứ 5 liên tiếp (từ năm 2022) được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á 2026”.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu năm thứ 5 liên tiếp, từ năm 2022 đến 2026 được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á 2026”.

Việc Tà Xùa lần đầu được vinh danh và Mộc Châu tiếp tục nhận giải thưởng tại World Travel Awards được xem là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tỉnh Sơn La nói chung, xã Tà Xùa và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng trong bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên du lịch, gìn giữ bản sắc và thu hút đầu tư.

Các giải thưởng cũng tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Sơn La, góp phần nâng cao vị thế du lịch của địa phương, tạo động lực tăng trưởng và mang lại sinh kế lâu dài cho người dân.