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Hàng không - Du lịch

Vietjet được vinh danh 'Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á' tại World Travel Awards 2026

P.V

Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với giải thưởng “Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) tại lễ trao giải World Travel Awards ở Maldives, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng không Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

World Travel Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, tôn vinh các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuất sắc nhất trong ngành hàng không, du lịch toàn cầu. Kết quả được bình chọn bởi các chuyên gia, hành khách và cộng đồng quốc tế trên toàn thế giới.

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Vietjet được vinh danh là "Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026" tại giải thưởng World Travel Awards lần thứ 33

Giải thưởng năm nay kéo dài chuỗi thành tích của Vietjet tại World Travel Awards với ba năm liên tiếp được vinh danh là “Hãng hàng không dẫn đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng” (2023, 2024 và 2025), cũng như là “Hãng hàng không có chương trình khách hàng thân thiết dẫn đầu châu Á” (2024).

Thành tích mới nhất phản ánh hành trình phát triển thương hiệu được xây dựng trên nhiều điểm chạm với hành khách – từ giá vé cạnh tranh, hệ thống sản phẩm và dịch vụ đa dạng đến bản sắc thương hiệu độc đáo và tầm nhìn quốc tế. Song song với mở rộng quy mô, Vietjet đang chuyển đổi sang mô hình hàng không hybrid, không ngừng cải thiện và nâng cao trải nghiệm tổng thể cho hành khách.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Vietjet đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tái định vị là hãng hàng không hybrid hàng đầu với hệ sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm ngày càng đa dạng. Chúng tôi hướng tới một Vietjet không chỉ kết nối các điểm đến, mà còn tạo ra những kết nối có giá trị cho hành khách trên toàn thế giới. Vietjet sẽ tiếp tục mang tinh thần đổi mới của Việt Nam vươn xa, đồng thời xây dựng một thương hiệu hàng không châu Á mang dấu ấn toàn cầu”.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Vietjet năm 2026 tăng 117% lên 906 triệu USD, đưa hãng lần đầu vào Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới và trở thành thương hiệu hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm. Kết quả này được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng quốc tế, từ châu Á – Thái Bình Dương vươn đến các thị trường xa hơn như châu Âu.

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Trong sáu tháng đầu năm 2026, Vietjet vận chuyển hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay, khai thác tổng cộng 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Hãng tiếp tục mở các đường bay mới tới Nhật Bản, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc, Kazakhstan và đặc biệt là Cộng hòa Czech. Đường bay Hà Nội – Almaty và Hà Nội – Prague sẽ khai thác từ tháng 10/2026, là bàn đạp để Vietjet mở rộng hoạt động tại châu Âu. Hãng cũng đã đặt hàng hơn 600 tàu bay Airbus và Boeing, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Từ Việt Nam, Vietjet đang đưa một thương hiệu hàng không châu Á vươn ra thế giới, kết nối ngày càng nhiều điểm đến, con người và cơ hội.

#Vietjet #World Travel Awards #Thương hiệu hàng không #Châu Á #du lịch

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