Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

TPO - Ngày 28/9, Công ty chuyển phát nhanh FedEx cho biết đã hoàn tất hành trình vận chuyển hai cá thể gấu trúc khổng lồ từ Thành Đô, Trung Quốc đến Atlanta, bang Georgia, Mỹ, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác bảo tồn và nghiên cứu động vật hoang dã.

Hai cá thể gấu trúc được vận chuyển gồm gấu đực Bình Bình (Ping Ping), 6 tuổi và gấu cái Phúc Song (Fu Shuang), 5 tuổi.

FedEx phối hợp với Sở thú Atlanta tổ chức chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, với các phương án vận chuyển được thiết kế riêng cho động vật quý hiếm.

Trong suốt hành trình, Bình Bình và Phúc Song được đặt trong những lồng vận chuyển chuyên dụng, dưới sự theo dõi và chăm sóc của các chuyên gia động vật đến từ Sở thú Atlanta. Cặp gấu trúc là những “hành khách” duy nhất trên chuyến bay, cùng với tre tươi, nước uống và các loại thức ăn phù hợp.

Hai cá thể gấu trúc Bình Bình và Phúc Song được vận chuyển bằng chuyên cơ từ Thành Đô, Trung Quốc, đến Atlanta, Mỹ. Ảnh: FedEx Newsroom.

Trước khi khởi hành, hai cá thể gấu trúc được làm quen với lồng vận chuyển nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi. Sau khi hạ cánh tại Atlanta, đơn vị vận chuyển đường bộ và hỗ trợ logistics đưa cặp gấu trúc từ sân bay đến Sở thú Atlanta.

Sau khi đến nơi, Bình Bình và Phúc Song bắt đầu giai đoạn cách ly trước khi dự kiến chính thức ra mắt công chúng vào cuối năm nay.

Theo FedEx, việc vận chuyển gấu trúc đòi hỏi quy trình logistics đặc biệt, từ thiết kế lồng chuyên dụng, chuẩn bị thức ăn, nước uống đến bảo đảm an ninh và phối hợp giữa nhiều đội ngũ ở các quốc gia. Hành trình lần này được tổ chức với sự kết hợp giữa vận tải hàng không, đường bộ và các dịch vụ logistics tích hợp.

Cặp gấu trúc được chăm sóc trong lồng chuyên dụng, cùng tre tươi và thức ăn trong suốt hành trình đến Sở thú Atlanta. Ảnh: NY Post.

Ông Salil Chari - Chủ tịch FedEx khu vực châu Á - Thái Bình Dương - cho biết việc vận chuyển gấu trúc đòi hỏi độ chính xác, khả năng kiểm soát và năng lực vận hành cao. FedEx vận chuyển miễn phí cho hành trình của Bình Bình và Phúc Song.

Đã có nhiều chuyến vận chuyển gấu trúc giữa Trung Quốc với Mỹ, Canada, Pháp và Scotland. Riêng các năm 2023 và 2024, có nhiều hành trình giữa Trung Quốc và Mỹ, trong đó có cả chiều đưa gấu trúc trở lại Trung Quốc.

Gấu trúc khổng lồ được xem là một trong những loài động vật tiêu biểu của các chương trình bảo tồn quốc tế. Việc đưa các cá thể gấu trúc đến những cơ sở nuôi dưỡng và nghiên cứu ở nước ngoài không chỉ phục vụ công tác chăm sóc, nghiên cứu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức bảo tồn của nhiều quốc gia.