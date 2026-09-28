Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

Hồng Nhung

TPO - Ngày 28/9, Công ty chuyển phát nhanh FedEx cho biết đã hoàn tất hành trình vận chuyển hai cá thể gấu trúc khổng lồ từ Thành Đô, Trung Quốc đến Atlanta, bang Georgia, Mỹ, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác bảo tồn và nghiên cứu động vật hoang dã.

Hai cá thể gấu trúc được vận chuyển gồm gấu đực Bình Bình (Ping Ping), 6 tuổi và gấu cái Phúc Song (Fu Shuang), 5 tuổi.

FedEx phối hợp với Sở thú Atlanta tổ chức chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, với các phương án vận chuyển được thiết kế riêng cho động vật quý hiếm.

Trong suốt hành trình, Bình Bình và Phúc Song được đặt trong những lồng vận chuyển chuyên dụng, dưới sự theo dõi và chăm sóc của các chuyên gia động vật đến từ Sở thú Atlanta. Cặp gấu trúc là những “hành khách” duy nhất trên chuyến bay, cùng với tre tươi, nước uống và các loại thức ăn phù hợp.

fedex.jpg
Hai cá thể gấu trúc Bình Bình và Phúc Song được vận chuyển bằng chuyên cơ từ Thành Đô, Trung Quốc, đến Atlanta, Mỹ. Ảnh: FedEx Newsroom.

Trước khi khởi hành, hai cá thể gấu trúc được làm quen với lồng vận chuyển nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi. Sau khi hạ cánh tại Atlanta, đơn vị vận chuyển đường bộ và hỗ trợ logistics đưa cặp gấu trúc từ sân bay đến Sở thú Atlanta.

Sau khi đến nơi, Bình Bình và Phúc Song bắt đầu giai đoạn cách ly trước khi dự kiến chính thức ra mắt công chúng vào cuối năm nay.

Theo FedEx, việc vận chuyển gấu trúc đòi hỏi quy trình logistics đặc biệt, từ thiết kế lồng chuyên dụng, chuẩn bị thức ăn, nước uống đến bảo đảm an ninh và phối hợp giữa nhiều đội ngũ ở các quốc gia. Hành trình lần này được tổ chức với sự kết hợp giữa vận tải hàng không, đường bộ và các dịch vụ logistics tích hợp.

gau.jpg
Cặp gấu trúc được chăm sóc trong lồng chuyên dụng, cùng tre tươi và thức ăn trong suốt hành trình đến Sở thú Atlanta. Ảnh: NY Post.

Ông Salil Chari - Chủ tịch FedEx khu vực châu Á - Thái Bình Dương - cho biết việc vận chuyển gấu trúc đòi hỏi độ chính xác, khả năng kiểm soát và năng lực vận hành cao. FedEx vận chuyển miễn phí cho hành trình của Bình Bình và Phúc Song.

Đã có nhiều chuyến vận chuyển gấu trúc giữa Trung Quốc với Mỹ, Canada, Pháp và Scotland. Riêng các năm 2023 và 2024, có nhiều hành trình giữa Trung Quốc và Mỹ, trong đó có cả chiều đưa gấu trúc trở lại Trung Quốc.

Gấu trúc khổng lồ được xem là một trong những loài động vật tiêu biểu của các chương trình bảo tồn quốc tế. Việc đưa các cá thể gấu trúc đến những cơ sở nuôi dưỡng và nghiên cứu ở nước ngoài không chỉ phục vụ công tác chăm sóc, nghiên cứu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức bảo tồn của nhiều quốc gia.

Xem thêm

#gấu trúc #Trung Quốc #động vật hoang dã #Gấu trúc khổng lồ #Vận chuyển gấu trúc #Chuyên cơ

Cùng chuyên mục

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

TPO - Tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành xem xét đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng, cao khoảng 70m, sức chứa tối đa 200 người cùng thời điểm. Dự án có mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan, ngắm cảnh tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe