Hết thời hút vốn FDI chỉ dựa vào lao động giá rẻ, ưu đãi thuế

TPO - Việc thu hút vốn FDI hiện nay không còn dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế. Cuộc cạnh tranh đang chuyển sang chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Vốn FDI tăng mạnh

Ngày 30/9, phát biểu tại Tọa đàm “TPHCM: Bài toán thu hút nhân lực tinh hoa quốc tế cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - cho biết, 9 tháng năm nay, vốn FDI đăng ký vào TPHCM đạt hơn 17 tỷ USD, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt gần 57% so với mục tiêu thu hút 11 tỷ USD của năm nay.

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - phát biểu tại toạ đàm.

Các dự án điển hình mang tính chiến lược của TPHCM như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 4,9 tỷ USD, Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD, Khu đô thị Đại học Quốc tế khoảng 1,4 tỷ USD…

“Những dự án này cho thấy dòng vốn quốc tế đang quan tâm đến các lĩnh vực có tính nền tảng như cảng biển, logistics, hạ tầng số, chính quyền số, cũng như nhu cầu phát triển các không gian đô thị, giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ chất lượng cao... phù hợp với chiến lược của TPHCM”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn khẳng định việc thu hút FDI hiện nay không còn dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế. Cuộc cạnh tranh đang chuyển sang chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Do đó, bài toán của TPHCM không chỉ dừng ở việc sàng lọc dự án đầu tư FDI mà còn phải kiến tạo hệ sinh thái nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và phát huy hiệu quả dòng vốn chất lượng cao.

Ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM - cho rằng, mô hình đô thị tích hợp “all-in-one” là hướng đi TPHCM đang xây dựng nhằm đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu của lực lượng lao động chất lượng cao.

TPHCM xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển dịch mô hình thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng.

Theo ông An, một chuyên gia quốc tế đến TPHCM làm việc không chỉ có nhu cầu về công việc và nhà ở. Họ có thể đi cùng con cái, thậm chí cha mẹ lớn tuổi. Vì vậy, môi trường sống phải đáp ứng đồng thời nhu cầu giáo dục, y tế, chăm sóc người cao tuổi, giải trí và các dịch vụ thiết yếu khác.

Cần bước chuyển dịch mới

Từ góc độ không gian sống, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam - nhận định, quy mô nền kinh tế và dân số tăng nhanh sau quá trình mở rộng không gian liên kết vùng đã tạo ra lượng cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt là cho hơn 75.000 chuyên gia đang làm việc tại TPHCM.

Trước đây, thị trường cho thuê cao cấp chủ yếu tập trung ở vùng lõi trung tâm, khu Nam Sài Gòn và khu Đông. Tuy nhiên, khi giá nhà tại khu vực trung tâm tăng quá cao, tỷ suất sinh lời từ việc khai thác cho thuê đang chịu áp lực lớn, đòi hỏi thị trường phải có những bước chuyển dịch mới về mô hình phát triển.

Dẫn chứng bài học từ các đô thị lớn ở châu Á như Thượng Hải, Seoul hay Bangkok, ông Kiệt cho rằng việc tận dụng tối đa hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến metro, để kết nối nơi làm việc và nơi cư trú là giải pháp trọng tâm. Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh hạ tầng giao thông, xu hướng phát triển bất động sản trong thời gian tới sẽ tập trung vào các đại đô thị tích hợp.

Có mặt ở Việt Nam gần 20 năm, ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam - đánh giá, TPHCM đã có những hành động mạnh mẽ trong việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, như các tuyến metro và hệ thống đường kết nối với cao tốc.

Ông Angus Liew mong được đồng hành cùng TPHCM để giải quyết các vấn đề đô thị.

“TPHCM có kế hoạch xây dựng 255 km metro đến năm 2030 và tôi cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi, nếu TPHCM cho phép nhà đầu tư tư nhân tham gia và duy trì ổn định các chính sách này. Kuala Lumpur Gamuda đã là đối tác đầu tư hệ thống metro cùng với chính quyền. Chính phủ thiết kế, Gamuda phụ trách thiết kế, xây dựng và vận hành. Chúng tôi hoàn thành 2 tuyến metro 100 km trong vòng 6 năm - có thể nói là nhanh nhất thế giới”, ông Angus Liew nói.