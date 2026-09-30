PGBank và Bảo Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 30/09, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái khách hàng.

Thỏa thuận được ký kết trên cơ sở định hướng của PGBank trong việc mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính trọn gói, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Trong đó, các giải pháp bảo hiểm là một cấu phần quan trọng, giúp khách hàng chủ động bảo vệ tài sản, sức khỏe và giảm thiểu những rủi ro có thể phát sinh.

Theo thỏa thuận, PGBank và Bảo Minh sẽ khai thác tối đa thế mạnh, nguồn lực của mỗi bên, qua đó, nâng cao năng lực kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho khách hàng và cho hai bên.

PGBank sẽ ưu tiên xem xét sử dụng các sản phẩm bảo hiểm của Bảo Minh cho các nhu cầu phù hợp trong hoạt động của ngân hàng; đồng thời phối hợp triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe tới khách hàng PGBank thông qua hệ thống ngân hàng. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm, gói bảo hiểm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ở chiều ngược lại, Bảo Minh ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của PGBank, tập trung vào các giải pháp tài khoản thanh toán, quản lý dòng tiền, tiền gửi, thấu chi, bảo lãnh, cùng các dịch vụ ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thu hộ và thẻ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Hương, Tổng giám đốc PGBank cho biết: “Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, PGBank cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình dài hạn, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Thông qua hợp tác với bảo hiểm Bảo Minh, PGBank kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ, và mang tới nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng”.

Ông Nguyễn Văn Hương – Tổng Giám đốc PGBank phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Bảo Minh chia sẻ: “Trên nền tảng hợp tác tin cậy đã có giữa Bảo Minh & PGBank, thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này là dấu mốc quan trọng để hai bên cùng khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của nhau. Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Bảo Minh tin tưởng sẽ cùng PGBank tạo ra bước đột phá về quy mô và chất lượng sản phẩm bảo hiểm. Đồng thời, Bảo Minh cũng tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các giải pháp tài chính của PGBank và kết nối mạng lưới đối tác của mình với ngân hàng, cùng kiến tạo giá trị bền vững và dài hạn cho cả hai bên”

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Bảo Minh phát biểu tại buổi lễ

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PGBank và Bảo Minh được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hai bên mở rộng danh mục sản phẩm, gia tăng cơ hội bán chéo và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời từng bước nghiên cứu những sản phẩm, gói giải pháp mới phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PGBank – Bảo Minh

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa PGBank và Bảo Minh, hướng tới một mối quan hệ lâu dài, thực chất và cùng phát triển.