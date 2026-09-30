Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Ông Lê Thái Sâm bất ngờ trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm - người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng - vừa trở lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways. 

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/9. Theo thông tin mới, ông Lê Thái Sâm đã trở lại giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật của hãng.

le-thai-sam.jpg
Ông Lê Thái Sâm từng là chủ nợ lớn, cổ đông lớn và thành viên lãnh đạo chủ chốt của Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Ông Lê Thái Sâm trở lại vị trí cao nhất trong HĐQT Bamboo Airways sau khi rời vị trí này vào giữa tháng 11/2025. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bamboo Airways đã 8 lần thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, ông Sâm không phải là cái tên xa lạ với Bamboo Airways. Vị doanh nhân bắt đầu tham gia HĐQT hãng bay từ tháng 8/2022, trong giai đoạn Bamboo Airways gặp khó khăn về tài chính sau biến cố tại Tập đoàn FLC.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ của ông Sâm là khoản tiền cho Bamboo Airways vay.

Theo tài liệu doanh nghiệp công bố năm 2023, từ năm 2022 đến ngày 10/4/2023, tổng số tiền Bamboo Airways vay của ông Sâm, gồm cả gốc và lãi, lên tới hơn 7.727 tỷ đồng. Các khoản vay được thực hiện bằng tiền mặt, với mức lãi suất 0% hoặc thấp và không có tài sản đảm bảo. Số tiền được sử dụng để phục vụ các hoạt động thường xuyên của hãng như thuê tàu bay, chi phí mặt đất, kỹ thuật và khai thác bay.

Cùng thời gian này, ông Sâm đề xuất Bamboo Airways phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ. Phương án được cổ đông thông qua sau đó giúp biến một phần khoản vay của ông thành vốn chủ sở hữu của hãng.

Năm 2023, FLC cũng chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho ông Sâm. Khi cộng với lượng cổ phần ông đang sở hữu và số cổ phần dự kiến nhận từ phương án hoán đổi nợ, tỷ lệ sở hữu của ông tại Bamboo Airways từng được xác định có thể vượt 50%.

Vì vậy, ông Sâm từng đồng thời là chủ nợ lớn, cổ đông lớn và thành viên lãnh đạo chủ chốt của Bamboo Airways.

Cùng với thay đổi nhân sự mới, Bamboo Airways cũng cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh.

Đáng chú ý, hãng đã bổ sung ngành hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình. Bamboo Airways cũng đăng ký thêm một số ngành nghề liên quan đến bán lẻ tổng hợp và hoạt động trung gian cho các dịch vụ cá nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang thu hẹp đáng kể hoạt động khai thác so với giai đoạn phát triển trước đây.

Từng đạt đỉnh 44 máy bay hoạt động vào năm 2022, đội bay của Bamboo Airways liên tục giảm trong quá trình tái cấu trúc. Đầu năm 2026, hãng còn 8 máy bay, và đến cuối tháng 7 đã giảm xuống còn 3 chiếc. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hãng chỉ còn một chiếc Airbus A321-200 hoạt động.

Quy mô khai thác theo đó cũng sụt giảm tương ứng. Trong tháng 6, Bamboo Airways thực hiện 725 chuyến bay. Sang tháng 8, số chuyến khai thác chỉ còn 43 chuyến, giảm khoảng 94% so với tháng 6.

Việc thiếu tàu bay từng khiến lịch khai thác của hãng bị xáo trộn mạnh. Cuối tháng 7, Bamboo Airways phải phát đi thông báo xin lỗi hành khách sau hàng loạt chuyến bay bị hủy, thay đổi giờ và chậm chuyến, đồng thời cho biết đang điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Đến tháng 8, hãng bắt đầu mở bán trở lại một số đường bay, trong đó có Hà Nội - Quy Nhơn, nhưng quy mô khai thác vẫn ở mức rất thấp.

znews.vn

Xem thêm

#Bamboo Airways #Hàng không

Cùng chuyên mục

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

TPO - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan khiến khoảng 5.600 kiện hành lý bị chậm xử lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải xin lỗi hành khách và cắt giảm 30% số chuyến bay/ngày để khôi phục hoạt động.

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

TPO - Tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành xem xét đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng, cao khoảng 70m, sức chứa tối đa 200 người cùng thời điểm. Dự án có mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan, ngắm cảnh tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe